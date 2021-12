Polizei warnt vor Einbrüchen während den Festtagen

Weihnachtszeit Mehr als doppelt so viele Einbrüche wie vor einem Jahr – Aargauer Polizei mahnt zur Vorsicht über die Festtage Die Kantonspolizei Aargau verzeichnet weiterhin viele Wohnungseinbrüche. Erfahrungsgemäss sind Einbrecher auch an Weihnachten aktiv. Die Polizei rät daher, auch über die Feiertage wachsam zu sein. 20.12.2021, 14.02 Uhr

Einbrecher schlagen oft in den frühen Abendstunden zu. Ppampicture / iStockphoto

Wie in den Vorwochen ist die Zahl der Wohnungseinbrüche im Aargau weiterhin hoch. So meldet die Kantonspolizei am Montag, dass seit der Umstellung auf Winterzeit Ende Oktober bereits 230 Fälle registriert wurden. Das sind rund doppelt so viele wie in der Vergleichsperiode des letzten Jahres und etwa 30 Prozent mehr als 2019.

Die Einbrecher würden dabei passend zur Jahreszeit vorwiegend in den frühen Abendstunden zuschlagen, schreibt die Kantonspolizei weiter. Ziele sind Einfamilienhäuser und Parterrewohnungen, in denen nach Bargeld, Uhren und Schmuck gesucht wird. Ebenso im Fokus stehen Kellerräume und Sammelgaragen, aus denen praktisch täglich E-Bikes entwendet werden.

Was die Tatorte betrifft lässt sich laut Kantonspolizei sich aktuell in den Bezirken Baden und Brugg ein Schwerpunkt ausmachen. Allgemein bestehe in Gemeinden entlang von Autobahnen und Hauptachsen ein erhöhtes Risiko.

Erfahrungsgemäss halte die Einbruchshochsaison noch bis zum Jahresende an, um dann allmählich abzuflachen. Gerade über Weihnachten nutzen Kriminelle die Abwesenheit für Feiern und Ferien, um zuzuschlagen. Die Kantonspolizei mahnt daher, dem Einbruchsschutz auch über die Festtage besondere Beachtung zu schenken. (phh)

Die wichtigsten Tipps lauten: Geben Sie Ihrem Haus einen bewohnten Eindruck. Lassen Sie das Licht grosszügig brennen, wenn Sie auswärts an eine Weihnachtsfeier sind.

Zu oft finden Einbrecher Haus- und Terrassentüren unverschlossen vor. Schliessen Sie diese immer ab.

Achten Sie sich auf das Nachbarhaus und melden Sie verdächtige Beobachtungen sofort der Polizei (Notruf 117).

Die aktuellen Polizeibilder:

Erlinsbach AG, 19. Dezember: Ein alkoholisierter Automobilist prallte gegen zwei Inselschutzpfosten und flüchtete. Dank Hinweis einer Anwohnerin konnte ihn die Polizei wenig später ermitteln. Kapo Ag / Aargauer Zeitung Fischbach-Göslikon, 17. Dezember: Mitten in der Nacht hat es in einem Anbau eines Hauses gebrannt. Die Feuerwehr konnte die lodernden Flammen schnell unter Kontrolle bringen, verletzt worden ist niemand. Allerdings ist der Sachschaden «beträchtlich», wie die Polizei schreibt. Kapo AG Gränichen, 14. Dezember: In Gränichen ist es zu einer Kollision gekommen, bei der keine der involvierten Personen die Schuld auf sich nehmen will. Die Polizei sucht deshalb Zeugen. Kapo AG Muri, 14. Dezember: Ein 35-jähriger Autofahrer prallte alkoholisiert gegen ein Verkehrsschild. Wettingen, 14. Dezember: Ein 20-jähriger Twingo-Fahrer prallte mit einem 88-jährigen Fussgänger zusammen. Kapo AG Berikon, 12. Dezember: Ein Automobilist verursachte in Berikon stark alkoholisiert einen Selbstunfall. Er blieb unverletzt. Es entstand Sachschaden. Kapo AG Dottikon, 10. Dezember: Bei einer Frontalkollision zwischen zwei Personenwagen entstand grosser Sachschaden. Kapo AG Sins, 10. Dezember: Bei einer Kollision zwischen einem Personenwagen und einem Fussgänger wurde eine Person verletzt. Kapo AG Safenwil, 6. Dezember: Mutmasslich wegen eines medizinischen Notfalls verlor ein 71-Jähriger die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen parkierte Autos. Kapo Aargau Bremgarten, 3. Dezember: Auf der Umfahrungsstrasse kollidieren ein Mazda und ein VW-Bus. Verletzt wurde niemand. mzm Neuenhof, 2. Dezember: Unfall bei der Überdachung Neuenhof auf der Autobahn A1 in Richtung Zürich: Ein BMW hat ein Mazda abgedrängt, der daraufhin mit einem VW-Transporter kollidiert und in die Wand geschleudert wird. Es wurden keine Personen verletzt. Kapo AG Wildegg, 29. November: Im Dachstock eines Hauses brannte es am Montagabend. Die Feuerwehr war mit einer Autodrehleiter im Einsatz. Eine Person wurde von den Rettungskräften wegen Atemnot betreut. Fabian Hägler Bettwil, 29. November: Ein 32-jähriger Mann verlor die Herrschaft über seinen Kia und kollidierte mit einem VW-Transporter. Der Kia-Fahrer wurde ins Spital geflogen, die Verletzungen sollten aber nicht allzu gravierend sein. An seinem Auto entstand Totalschaden. Kapo AG Bremgarten, 28. November: Ein Brand in einem Kellerraum führte zu starker Rauchentwicklung MZM