Bald 80 Jahre alt und immer noch aktive Samariter im Aargau

Wegenstetten Seit über 50 Jahren Samariter: Paul und Paula Schreiber kümmern sie sich um kleine Wehwehchen und grosse Notfälle Paul und Paula Schreiber haben den Samariterverein Wegenstetten vor 50 Jahren gegründet. Sie haben zu Hause dem örtlichen Metzger Schnittwunden verarztet, rückten bei Nacht und Nebel zu Autounfällen aus und denken auch im Alter von bald 80 Jahren nicht daran, dem Samariterwesen den Rücken zu kehren. Eva Wanner Jetzt kommentieren 07.05.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Paula und Paul Schreiber ist seit über 50 Jahren im Samariterwesen tätig. Der Samariterposten war früher in ihrem Wohnhaus in Wegenstetten. Alex Spichale

«Noch heute sagt man im Dorf: ‹Ruf Paul an!›» Das sagt Paula Schreiber über ihren Mann. Paul Schreiber ist der Mann für alle (Not-)Fälle – und das schon seit Jahrzehnten. Seinen Anfang nahm das vor über 50 Jahren. Paul Schreiber besuchte damals einen Kurs für Kameradenhilfe beim Samariterverein im benachbarten Hellikon.

«Und da bin ich dann irgendwie hängengeblieben», meint er. Er leitete erst den Verein in Hellikon, führte einen Samariterkurs durch und gründete vor 50 Jahren schliesslich mit 36 weiteren Mitgliedern selbst einen Samariterverein in seiner Wohngemeinde Wegenstetten. Der Verein ist damit halb so alt wie der Kantonalverband (siehe Kasten).

Der Samariterposten zu Hause

Der Elektriker (bald 78 Jahre alt) und seine Frau (knapp 80) führen nach wie vor einen Laden für Elektro- und Haushaltartikel gleich neben ihrem Wohnhaus. Neben das Firmenschild hängten sie vor fünf Jahrzehnten eine zweite Tafel, auf der «Samariterposten» stand. Die Samariterinnen und Samariter gingen damals nicht nur an Veranstaltungen, sondern führten zu Hause einen eigenen Erste-Hilfe-Posten.

«Natürlich nur für Fälle, die nicht unbedingt von einem Arzt behandelt werden mussten», sagt Paul Schreiber. Seine Frau erinnert sich, dass der örtliche Metzger regelmässig vorbeikam, wenn er sich wieder einmal geschnitten hatte, oder Frauen und Männer sich von ihr den Blutdruck messen liessen, wenn ihnen unwohl war. Heute noch komme ab und an jemand vorbei. Denn in Wegenstetten wendet man sich mit kleinen Wehwehchen eben an Paul.

Vorsorglich den Pfarrer zur Unfallstelle geholt

«Wir haben viel erlebt», sagen die beiden, wenn sie auf ein Leben voller Ersthilfe zurückblicken. Und viele Male haben sie eingreifen und helfen können - und erlebt, wie viel Glück es manchmal braucht. Beispielsweise das eine Mal, als ein Töff- und ein Autofahrer ausserorts ein Rennen fuhren. Dieses hörte aber auch am Ortseingang nicht auf und der Autofahrer kollidierte heftig mit einem Hydranten.

Dieser löste sich aus der Verankerung, flog durch die Luft und krachte in ein stehendes Auto - aus dem erst kurz zuvor ein Mann ausgestiegen war. Der Fahrer des Unfallautos sei aus dem Fahrzeug geschleudert worden, die Sicherheitsgurten rissen, er wurde schwer verletzt. Man rief Paul. «Ich habe vorsorglich den Pfarrer holen lassen», erinnert er sich.

Der Unfallfahrer überlebte aber wie durch ein Wunder. Ebenso ein anderer junger Mann, der einem Freund das Auto gestohlen hatte – und prompt damit im Bach landete, verletzt und unterkühlt war, als das Ehepaar Schreiber zufällig an die Unfallstelle kam und Erste Hilfe leistete. «Die Polizei kam, sah sich das Nummernschild an und sagte: ‹den suchen wir doch!›»

Blitzheilung nach Stromschlag

Bis die Feuerwehren eigene Sanitätszüge bildeten, rückten die Samariterinnen und Samariter bei solchen Notfällen noch zu jeder Tages- und Nachtzeit aus. Um Routine zu gewinnen, fanden Alarmübungen statt. Eine solche bringt Paul Schreiber auch Jahrzehnte später noch zum Lachen.

Bei einer Alarmübung mit dem Zuzger Samariterverein bei einem grossen Hühnerstall, lag ein Figurant am Boden. Eine Samariterin kümmerte sich um ihn. «Sie bückte sich, berührte den elektrisch geladenen Zaun - und ein leichter Schlag durchfuhr sie und den Figuranten.» Passiert ist nichts, aber beide waren wortwörtlich auf einen Schlag hellwach.

So lustig die Geschichte ist, hat sie doch auch eine Moral: Die Übungen waren und sind genau dazu da, das Unerwartete zu erleben und daraus zu lernen. «Man muss improvisieren können», sagen Schreibers. Mit einem Dreieckstuch kann man nicht nur eine Wunde verbinden oder einen Druckverband anlegen. Sie hilft auch, eine behelfsmässige Schiene zu fixieren oder, mit dem richtigen Knoten, einen Patienten zu transportieren.

Bis vor wenigen Jahren noch Blut gespendet

Paul und Paula Schreiber sind nach wie vor aktiv im örtlichen Samariterverein. Bis vor fünf Jahren haben sie mit dem Schweizerischen Roten Kreuz die Blutspende-Anlässe im Dorf organisiert und auch selbst Blut gespendet. Letzteres dürfen Sie altershalber nicht mehr. Heute sind sie froh, wenn jüngere Mitglieder sich der Organisation von Verein und Anlässen annehmen.

Ans Aufhören denken die beiden aber noch lange nicht. «Der Einsatz im Samariterverein hält jung», sind sie sich einig und es gefällt ihnen in ihrem Verein. Die Erfahrung, die sich die beiden in den letzten Jahrzehnten angeeignet haben, komme ihnen immer wieder zu Gute.

Vieles habe sich im Samariterwesen in den letzten Jahrzehnten verändert. Techniken wurden verbessert, beispielsweise sieht eine Herzmassage heute ganz anders aus, als vor 50 Jahren, als Paul Schreiber den Kurs für Kameradenhilfe absolvierte. Der Grundsatz aber bleibt derselbe: Helfen, wo Hilfe benötigt wird. In Wegenstetten weiss man auf jeden Fall, an wen man sich wenden darf.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen