Wahlen im Aargau 2021: Ergebnisse und Kommentare aus den Regionen

Wahlen im Aargau Das sind die Gewinnerinnen und Verlierer: Alle Gemeinden, alle Resultate, alle Kommentare aus allen Regionen Die Resultate der Aargauer Wahlen haben es in sich: Die SVP als wählerstärkste Partei ist in den Aargauer Städten gescheitert, die FDP tut sich schwer, Grüne und Grünliberale legen zu. Die Übersicht nach Regionen. Die Lokalredaktionen Jetzt kommentieren 29.09.2021, 09.49 Uhr

Überall dort, wo es genügend Kandidaten hatte, wurden gestern die Stadt- und Gemeinderäte vollständig gewählt. In Aarau verteidigte Silvia Dell’Aquila den zweiten Sitz der SP. In Lenzburg und Suhr kam es zu Umstürzen. Das aktuell grün-linke Suhr hat künftig wieder einen bürgerlichen Gemeinderat und mit Carmen Suter erstmals eine Frau Gemeindepräsidentin.

Noch bis vor vier Jahren waren in Lenzburg fünf Parteien im fünfköpfigen Stadtrat vertreten. Dann gewann die FDP einen zweiten Sitz dazu, den sie gestern verteidigte. Und die SP zog jetzt mit einem Sitzgewinn nach: 2 FDP, 2 SP und dazwischen die GLP. Die Grünliberale Barbara Portmann wird künftig das Zünglein an der Waage spielen. Ist Lenzburg künftig Mitte-Links oder Mitte-Rechts: Das wird wohl von Fall zu Fall von den Themen abhängen. Fest steht, dass der junge Andreas Schmid (FDP) gestern mit einem Glanzresultat wiedergewählt worden ist. Er ist neu auch Vizeammann.

Praktisch überall kam die SVP unter die Räder: Sie verlor in Lenzburg und Buchs je die einzigen Mandate in den kommunalen Regierungen. Und sowohl in Aarau als auch in Suhr scheiterten zum wiederholten Male die Comeback-Versuche der Partei von Andreas Glarner. Besonders schmerzhaft dürfte die Niederlage von Nicole Burger in Aarau sein, die noch schlechter abschloss als vor vier Jahren ihr Ehemann, Staatsanwalt Simon Burger. Jedenfalls gelang es den Bürgerlichen nicht, die pointiert links politisierende SP-Kandidatin Silvia Dell’Aquila zu verhindern. Noch hoffen kann die SVP in Reinach, wo Bruno Rudolf aus der führenden Position in den zweiten Wahlgang gehen kann. Sein Widersacher ist dort der Lokomotivführer Julius Giber (parteilos).

Es gab kaum Abwahlen, aber dafür eine spektakuläre: In Schöftland wurde Gemeindeammann Rolf Buchser (FDP) in die Wüste geschickt. Der seit Jahren schwelende Streit um die Überbauung der «Hegmatte»-Wiese ist ihm zum Verhängnis geworden. Der Unternehmer Buchser war seit acht Jahren Gemeindeammann.

Gut verlief das Wahlwochenende aus Sicht der Frauen: Sie konnten wichtige Gemeindeammann-Ämter dazugewinnen. Neben Suhr etwa in Rupperswil, Staufen, Schafisheim oder Hirschthal. In letzterer Gemeinde gewann die EVP ihr einziges Ammann-Amt im Aargau West – auf Kosten der FDP, die nicht mit einem Kandidaten angetreten ist. (uhg)

Steffi Kessler (SP) hat den Sprung in den Stadtrat von Baden geschafft. Sie wurde ebenso gewählt wie die sechs bisherigen Stadträte, die sich erneut zur Wahl stellten. Als einzige Kandidatin nicht gewählt worden ist Esther Frischknecht (FDP). Damit hat das links-grüne Lager im Badener Stadtrat die Mehrheit erobert.

In der Nachbargemeinde Wettingen ist der parteilose Andrea Bova in den Gemeinderat gewählt worden, auf Kosten von Markus Haas (FDP). Die Wiederwahl in den Gemeinderat nur knapp schaffte Roland Kuster (Mitte), mit dem schlechtesten Resultat aller Gewählten.

Noch nicht entschieden ist das Duell um das Gemeindeammann-Amt: Kuster verpasste das absolute Mehr ebenso wie sein Herausforderer Andrea Bova. Roland Kuster liess gestern Sonntag offen, ob er im zweiten Wahlgang Ende November noch einmal antreten wird.

Bei den Gemeinderatswahlen im Bezirk Baden musste die SVP Federn lassen. Überraschend abgewählt worden ist Robert Müller. Er verpasste in Freienwil die Wiederwahl als Gemeinderat, womit er auch sein Amt als Gemeindeammann abgeben muss. In Gebenstorf wurde die bisherige Frau Vizeammann Cécile Anner (SVP) abgewählt; auch sie wird nicht mehr im Gemeinderat vertreten sein. Mit Spannung erwartet worden war der Wahlgang in Mellingen, wo nicht weniger als drei Ammannkandidaten bereitstanden. Keiner von ihnen erreichte das absolute Mehr. Auch Vizeammann wurde kein neuer gefunden. Die fünf Sitze im Gemeinderat konnten dagegen besetzt werden. Überraschend das beste Resultat erzielte der 23-jährige Austauschstudent Silvan Herzig, der seinen Wahlkampf aus Südafrika bestritt. Bereits zum siebten Mal als Frau Gemeindeammann gewählt worden ist Erika Schibli in Wohlenschwil.

Bei den Einwohnerratswahlen zählen die Grünen und Grünliberalen zu den grossen Siegern. In Baden legten sie zusammen vier Sitze zu, allerdings nicht wie in früheren Jahren auf Kosten der SP oder des Teams Baden, sondern der bürgerlichen Parteien FDP, Mitte und SVP. Damit stellen die drei linken Parteien zusammen mit den Grünliberalen 29 der 50 Einwohnerratssitze. Einen grossen Erfolg durfte das grüne Lager auch in Wettingen feiern: Plus drei Sitze lautet dort das Ergebnis im Einwohnerrat. Gar verdoppelt haben ihre Sitze die Grünliberalen – von vier auf acht. Auch in Obersiggenthal sind die Grünliberalen die grossen Sieger: Sie traten erstmals an und eroberten gleich vier Sitze. (pkr)

Zehn Kandidierende in der Stadt Brugg, acht Kandidierende in der Gemeinde Windisch, neun Kandidierende in Schinznach und acht Kandidierende in Rüfenach: Die Ausgangslage versprach Spannung vor dem gestrigen Wahlsonntag in vielen Gemeinden im Bezirk Brugg.

Ein Coup gelungen ist Roger Brogli bei den Stadtratswahlen in Brugg. Der 63-jährige ehemalige Werkdienst-Chef schaffte als Parteiloser und politischer Quereinsteiger auf Anhieb den Sprung in die Stadtregierung. Das Nachsehen hatte SP-Kandidatin Rita Boeck – trotz langjähriger politischer Erfahrung.

Im benachbarten Windisch schafften gleich drei Frauen neu den Sprung in den Gemeinderat: Monica Treichler (SP), Isabelle Bechtel (parteilos, von den Grünen portiert) sowie Anita Bruderer (FDP). Neben diesem Trio mit einem Glanzresultat gewählt worden sind die beiden Bisherigen: SP-Gemeinderat Bruno Graf sowie SVP-Gemeindepräsidentin Heidi Ammon.

Die Geschicke der Gemeinde Schinznach leiten werden neu zwei Bisherige und drei Neue: Gemeinderat Peter Zimmermann (SVP), der neu als Gemeindeammann gewählt wurde, sowie Elisa Landis (parteilos) zusammen mit Stephan Burkart (FDP), der künftig auch gleich als Vizeammann amtet sowie Kurt Eggenberger (parteilos) und Adrian Mathys (SVP).

Ebenfalls zwei Bisherige und drei Neue leiten die Geschicke in Rüfenach: Neben Markus Zolliker und Barbara Fabritius gewählt worden sind Remo Nikles, Tanja Hallauer-Bider und Andreas Ulrich. Alle sind parteilos. Noch nicht besetzt sind das Amt des Gemeindeammanns und des Vizeammanns. Keine Kandidatin und kein Kandidat hat das absolute Mehr erreicht.

In der Fusionsgemeinde Böztal konnte das Gemeindeammann-Amt ebenfalls noch nicht besetzt werden. Die Wahl als Vizeammann schaffte Andreas Thommen.

An der Spitze der Gemeinde Birrhard stehen neu Daniel Knappe als Gemeindeammann und Gaudenz Lüchinger als Vizeammann. In Riniken heisst die neue Frau Gemeindeammann Beatrice Bürgi, der neue Vizeammann Lukas Item.

Klar zugestimmt an der Urne hat das Brugger Stimmvolk dem Umzug der Stadtbibliothek an den temporären Standort Effingerhof sowie die Überführung in die städtische Verwaltung – mit den jährlich wiederkehrenden Personalkosten von durchschnittlich 263600 Franken sowie den jährlich wiederkehrenden Betriebskosten von durchschnittlich 206600 Franken. Vorgesehen ist, das Angebot stark auszubauen. (az)

Mit dem Einzug von Denise Strasser in den Wohler Gemeinderat hat sich die FDP ihren Sitz zurückerkämpft, den sie vor vier Jahren abgeben musste. Mit 1841 Stimmen schaffte es die politisch noch wenig bekannte 40-Jährige als Fünftplatzierte in den Gemeinderat. Damit überflügelte sie mit gut 200 Stimmen Paul Huwiler (Die Mitte) und verdrängte ihn von seinem Sitz. Er sass seit 2006 im Rat. Ammann bleibt Arsène Perroud (SP), die Wahl zum Vizeammann muss dagegen in die zweite Runde.

Keine Änderungen gibt es in Bremgarten zu vermelden. Die Herausforderer Sandro Schmid (GLP) und Claudio Müller (SVP) schafften die Wahl nicht, alle fünf Bisherigen sind souverän wiedergewählt.

In Villmergen hingegen wurde der langjährige Vizeammann Klemenz Hegglin (SP) abgewählt. Seinen Sitz im Gemeinderat hat der 38-jährige Daniel Füglistaler (parteilos) ergattert. Neuer Vizeammann ist Renato Sanvido (FDP).

Auch in Muri wurden die Bisherigen in ihren Ämtern bestätigt. Die neue Kandidatin Carolynn Handschin (Die Mitte) gewinnt das Kopf-an-Kopf-Rennen um den Sitz im Gemeinderat mit einem Vorsprung von 92 Stimmen auf Martin Arnold (FPD) und wird damit die zweite Frau im Rat.

Gespannt blickte das Freiamt auf Merenschwand, wo neun Kandidierende um einen Sitz im Gemeinderat buhlten. Drei von ihnen kandidierten zudem als Gemeindeammann. Überraschenderweise erreichten sechs das absolute Mehr. Zum Gemeindeammann wurde Rainer Heggli (Die Mitte) gewählt. Die drei Kandidaten, die in den vergangenen Monaten immer wieder positiv oder negativ in den Medien zu finden waren, haben alle den Einzug in den Gemeinderat verpasst.

Gut für eine Überraschung war auch Bünzen. Hier traten vier Bisherige nicht mehr zur Wahl an, sodass anfangs nur ein Kandidat zu wählen war. Doch wenige Tage vor der Wahl traten fünf weitere Kandidaten auf – ein kleinerer Wahlkrimi begann. Nun haben drei der fünf Überraschungskandidaten den Einzug in den Rat geschafft. Pikant war, dass die Bünzer gegen eine Fusion mit Boswil das Referendum ergriffen hatten. Dabei war einer der Gründe für die Fusion gewesen, dass es immer schwerer geworden ist, Kandidaten für den Gemeinderat zu finden. Obwohl es nun aber Kandidaten gab, lehnten die Bünzer gleichentags das Referendum gegen die Fusion ab. (az)

Es war die spannendste Personalie im Fricktal bei den Gemeinderatswahlen: Kann Vizeammann Meinrad Schraner (SVP) Stadtammann Herbert Weiss (Die Mitte) aus dem Amt drängen oder geht der Angriff der SVP- und FDP-Spitze auf das Führungsamt nach hinten los?

Er ging nach hinten los. Und das deutlich: Meinrad Schraner hatte nicht nur keine Chance gegen Weiss im Kampf um das Ammannamt, er wurde sogar aus dem Stadtrat abgewählt – und dies sehr klar. Schraner machte das schlechteste Resultat aller sieben Kandidierenden. Dass die Laufenburger den spät eröffneten und eigenwillig kommunizierten Angriff auf Weiss nicht goutiert haben, zeigt auch der Umstand, dass Stadtrat André Maier (FDP), der zusammen mit Schraner den Führungswechsel im Stadtrat herbeiführen wollte – er kandidierte an der Seite von Schraner als Vizeammann – mit dem schlechtesten Resultat aller fünf Gewählten als Stadtrat bestätigt wurde. Die Wahl zum Vizeammann verpasste er indes klar; dieses Amt hat künftig Christian Rüede (SVP) inne, der den Angriff seiner Partei auf Weiss nicht mittrug und sich zusammen mit Stadträtin Regina Erhard (Die Mitte) hinter Weiss stellte. Neu in den Stadtrat zieht die Parteilose Rebecca Melton ein; sie lag sogar noch 140 Stimmen vor Maier und bringt mit ihren 34 Jahren frischen Wind in das Gremium.

Überraschungen gab es am Wahlwochenende im Fricktal gleich mehrere. So etwa in Möhlin, wo Gemeinderat Karl Eiermann (FDP) als Gemeinderat abgewählt wurde. Neu in die Exekutive ziehen hier die beiden parteilosen Wachstumskritiker Loris Gerometta und Hans Metzger ein. Als neuer Ammann – Fredy Böni (SVP) tritt auf Ende Jahr zurück – wurde Markus Fäs (SP) mit einem Glanzresultat gewählt.

Nicht wiedergewählt wurde Christoph Koch, Gemeindeammann von Oeschgen; er lag deutlich hinter den fünf Gewählten zurück. Das beste Resultat erzielte hier die neu Kandidierende Esther Herzog Lauber. Auch Michel Dietiker, Vizeammann von Zeihen, muss seinen Sessel Ende Jahr räumen. Er wurde als Vizeammann von Zeihen abgewählt. In Münchwilen wurde mit Roland Oeschger zudem ein weiterer Gemeinderat nicht wiedergewählt.

In Frick war die zentrale Frage, ob der SVP nach acht Jahren die Rückkehr in den Gemeinderat gelingt. Tut es nicht; Robert Weniger unterlag dem Kandidaten der Mitte, Franz Ruder, deutlich.

Einen Zweikampf gab es in Gipf-Oberfrick um das Ammannamt. Dieses entschied die bisherige Gemeinderätin Verena Buol (SP, bisher) knapp für sich; sie holte eine Stimme mehr als das absolute Mehr. Ihr Kontrahent, Peter Schraner (parteilos, neu), verpasste dagegen die Wahl in den Gemeinderat. Neu in die Exekutive zieht Melanie Jenni ein – mit einem Glanzresultat. (twe)