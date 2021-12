Vordemwald Wie mutige Nachbarn diesem Ehepaar das Leben retteten Fritz und Doris Vonäsch aus Vordemwald überlebten das Unwetter vom 24. Juni nur dank dem beherzten Einsatz ihrer Nachbarn. Remo Wyss/ZT Jetzt kommentieren 29.12.2021, 08.24 Uhr

Doris und Fritz Vonäsch überlebten das Unwetter im Juni 2021 nur dank dem beherzten Einsatz ihrer Nachbarn. Bild: rew

Eine Quartierstrasse mit Einfamilienhäusern und eingezäunten Gärten, wie überall in der Schweiz. Für den unaufmerksamen Betrachter erinnert am Fliederweg in Vordemwald nichts an das Unwetter von vor fast auf den Tag genau einem halben Jahr. Nicht einmal die Sandsäcke vor der steilen Garageneinfahrt von einem der Häuser lassen ahnen, welches Drama sich hier am 24. Juni abspielte. Ein Tag, den die beiden Bewohner des Hauses mit den Sandsäcken wohl ihr Leben lang nicht vergessen werden: Es wäre nämlich fast ihr letzter gewesen.

Vom Unwetter haben Fritz und Doris Vonäsch zunächst gar nichts mitgekriegt. «Fritz sass vor dem Fernseher, ich packte ein Geschenk ein und schrieb die Karte», erinnert sich Doris Vonäsch.

Ein Nachbar habe an der Tür geklingelt. Da sah die 72-Jährige, wie Wasser in ihre Garageneinfahrt lief. «Wir sind gleich mit den Kleidern, die wir anhatten, nach unten – ich zog noch Stiefel an», so Doris Vonäsch. Im Keller versuchte sie erst mit Tüchern das Wasser aufzuhalten, bis sie die Idee hatte, es mit dem Nasssauger abzusaugen. «Plötzlich knallte es fürchterlich in der Garage nebenan, die Türe wurde aufgedrückt und das hereinschiessende Wasser warf mich nach hinten gegen ein Regal», erzählt Fritz Vonäsch.

Innerhalb von zehn Sekunden seien sie bis zum Hals im Wasser gestanden, das immer weiter hereinströmte, bis es 20 Zentimeter unter der Decke stand. Reagieren konnten die beiden in dieser Zeit nicht. «Wir waren wie angewurzelt und das Wasser strömte einfach herein», sagt Doris Vonäsch. An ein Entkommen aus ihrer misslichen Lage war nicht zu denken, denn das hereinströmende Wasser hielt sie davon ab, zurück in die Wohnung zu gelangen. Durch die Kellerfenster konnten sie auch nicht klettern, da diese mit Gitter gegen Einbrecher abgesichert sind. «Es war grauenhaft», sagt Fritz Vonäsch mit stockender Stimme.

«Ich sagte zu Doris: ‹Jetzt isch fertig, das isches gsi.›»

Doris Vonäsch realisierte aber, dass neben ihnen ein Tisch auf dem Wasser schwamm. «Der Holztisch aus meinem Elternhaus», präzisiert sie. «Heute sage ich, dass Mutti und Vati in der Situation bei uns wahren.» Sie hielten sich daran fest und konnten so vom Keller in die Garage schwimmen. Dort hatte das Wasser wie im Keller ebenfalls sämtliche Regale umgestossen. Auch das Auto stand nicht mehr auf dem Boden und trieb unter der Garagendecke. Plötzlich blitzte es zweimal – wohl, als das Wasser die Steckdosen erreichte. «Dass uns der Strom im Wasser nicht getötet hat, ist ein wahres Wunder», so der 75-Jährige. In der Garage versuchten sie erst, das Tor zu öffnen und dann die Löcher im Tor zu vergrössern. «Als beides nicht klappte, fingen wir an um Hilfe zu schreien», erzählt Doris Vonäsch. Glücklicherweise hat uns unsere Nachbarin Christa gehört und ihre Eltern und ihren Freund Marco verständigt. «Marco kam und fragte, wie er uns helfen könne. Wir haben ihm gesagt, er soll ein Beil holen und das Tor aufschlagen.»

Das Wasser stand 70 Zentimeter hoch auf dem Fliederweg

Innert Kürze war dieser wieder da, stürzte sich ohne nachzudenken in das aufgestaute Wasser zwischen der steilen Einfahrt und dem Tor, – und begann, mit dem Beil darauf einzuschlagen. Weitere Nachbarn seien ihm zu Hilfe geeilt. Als das Loch gross genug war, zog Marco Doris Vonäsch heraus. «Ich weiss noch, wie er fragte: ‹Chasch schwömme?›. Dann hatte mich der Sog des Wassers bereits um die Hausecke in den Garten gezogen, wo ich auf allen Vieren landete.» Sie habe sich an ihrem Hochbeet festgehalten und sei dann über den Zaun in den Garten der Nachbarn geklettert. Zwischenzeitlich schaffte es Fritz Vonäsch alleine durch das Tor. Die Nachbarn versuchten, ihn mit einer Holzlatte aus dem tiefen Wasser die Einfahrt hinaufzuziehen. Mehrmals schlug dies fehl und es zog ihn wieder zum Garagentor zurück. «Einer hat sich dann etwas weiter ins Wasser hineingetraut und konnte mich schliesslich hochziehen», erinnert sich Fritz Vonäsch.

Kaum aus dem Wasser heraus wurden die beiden von Uschi, einer anderen Nachbarin, mit trockenen Kleidern versorgt. Wie lange sie im kalten Wasser waren, wissen sie nicht. «Ich habe gezittert wie Espenlaub», so Fritz Vonäsch. Aus der Todesfalle befreit, konnten sie sehen, was in der Zwischenzeit draussen abging. 70 Zentimeter hoch stand das Wasser auf dem Fliederweg. Die Pfaffnern und der Bachweg wurden zu reissenden Wildbächen – mit Pneus, Holzstücken, Grüncontainern und grossen Blumenkisten darin.

«Wir wohnen seit 41 Jahren in dem Haus und haben noch nie etwas Vergleichbares gesehen. Einmal hatte es bis zu den Nachbarn, die Näher an der Pfaffnern wohnen, Wasser auf dem Fliederweg. Sonst nie», sagt Fritz Vonäsch. Er erinnert sich, wie es einige Tage zuvor in Cressier ein schlimmes Unwetter gab. «Wir sahen die Bilder und ich sagte noch zu Doris, was für ein grauenhaftes Unwetter das ist. Kurz danach haben wir es selbst erlebt.»

Am Sonntagabend war das Gröbste bereits aufgeräumt

Irgendwann im Verlauf des Abends stiessen auch ihr Sohn Marc und Tochter Nicole zu ihnen, die nach ihren Eltern sehen wollten, da sie telefonisch nicht mehr erreichbar waren. Sie organisierten noch in dieser Nacht Pumpen, Nasssauger und Mulden. Am Sonntagabend waren die überfluteten Räume ihres Hauses bereits geräumt und grob gereinigt.

Beat Plüss und Michael Scheidegger sind zwei der vier Männer, die dem Ehepaar Vonäsch das Leben retteten. Hier bei der Verleihung des Förderpreises im November 2021. Bild: Lilly-Anne Brugger

«Was wir an Hilfe erleben durften, durch unsere Nachbarn, unsere Kinder, Geschwister und Verwandte, auch die Zusammenarbeit der verschiedenen Handwerker, schätzen wir enorm. Es ist kaum in Worte zu fassen», sagt Fritz Vonäsch. Heute sind die meisten Schäden behoben. Lediglich auf ihr Garagentor müssen sie noch warten. Nach Empfehlung durch die Aargauische Gebäudeversicherung wird ein Hochwasserschutz-Tor eingebaut

Die vier Retter der beiden erhielten Preis der Gemeinde

Bis das Erlebte allerdings verarbeitet ist, dürfte es noch eine Weile dauern. «Bei heftigem Regen und Gewittern kommen Gefühle auf, dass plötzlich wieder das Hochwasser kommt», sagt Fritz Vonäsch. Als Dank für den mutigen Einsatz durften die vier Retter – Marco, Beat, Michael und René – den Gemeinschafts-Förderpreis 2021 der Gemeinde Vordemwald entgegennehmen. «Es war uns wichtig, sie für den Preis vorzuschlagen und ihrem Einsatz auf dieser Weise zu danken», erklärt Fritz Vonäsch.

