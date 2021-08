Aargauer Regierungsrat will Amtsenthebungen ermöglichen

Volksbegehren Fehlbare Aargauer Amtsträger soll man entlassen dürfen, findet die Regierung Der Regierungsrat empfiehlt die Amtsenthebungsinitiative der Mitte ohne Gegenvorschlag zur Annahme - sehr zur Freude von Mit-Initiant, Alt-Nationalrat Bernhard Guhl. Eva Berger 20.08.2021, 15.42 Uhr

Alt-Nationalrat Bernhard Guhl, links, Vizepräsidenten Philippe Tschopp und Lukas Wopmann der BDP, bei der Lancierung der Initiative, Staufen, 31. Januar 2019.

Alex Spichale

Grobes Fehlverhalten von Amtsträgerinnen und Amtsträgern könne das Vertrauen der Bevölkerung in die Tätigkeit der Behörden nachhaltig erschüttern. Eine Regelung der Amtsenthebung auf Gesetzesstufe mache also Sinn, der Regierungsrat stimme der Volksinitiative «Zur Schaffung der Möglichkeit der Amtsenthebung» zu, wie dieser am Freitag mitteilt.