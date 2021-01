Virusmutation Um Schliessungen zu verhindern: Aargauer Lehrerverband fordert Maskenpflicht ab vierter Klasse Fernunterricht will die Aargauer Lehrerpräsidentin Kathrin Scholl verhindern. Stattdessen sollen auch jüngere Schüler eine Maske tragen. 26.01.2021, 10.09 Uhr

(sam) Die Primarschule in Wangen bei der Aare (BE) wurde wegen Verdacht auf eine Coronavirus-Mutation geschlossen. 350 Schülerinnern und Schüler sowie 40 Lehrkräfte befinden sich in Quarantäne. Um Schulschliessungen im Aargau zu verhindern, fordert die Präsident des Aargauischen Lehrerinnen- und Lehrerverbands (ALV) Kathrin Scholl nun eine Maskenpflicht für jüngere Schüler.