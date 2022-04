Mutmasslicher Ladendieb im Volg Villnachern festgenommen

Villnachern 37-jähriger Georgier festgenommen – ihm wird mehrfacher Ladendiebstahl vorgeworfen Nach einem verdächtigen Verhalten wurden zwei männliche Personen kontrolliert, wovon eine für diverse Ladendiebstähle verantwortlich sein dürfte. 05.04.2022, 11.57 Uhr

Einer Drittperson fielen am Montag kurz vor halb vier Uhr zwei Personen im Volg Villnachern verdächtig auf. Die daraufhin alarmierte Polizei konnte traf in der Folge zwei männliche Personen an, auf welche die Beschreibung passte. Bei den Personen handelte es sich um einen 41-jährigen Russen und einen 37-jährigen Georgier ohne Wohnsitz in der Schweiz.