Kanton Aargau kontrolliert mehr Betriebe im Nutztierbereich

Veterinärdienst Kanton kontrolliert mehr Betriebe im Nutztierbereich – Mängel bei jedem dritten Betrieb Der Veterinärdienst steigert 2021 seine Kontrolltätigkeit im Nutztierbereich. Der Mehrheit der Tierhalter durfte der Veterinärdienst, unabhängig davon, ob die Kontrolle unangemeldet war oder nicht, ein gutes Zeugnis ausstellen. 02.05.2022, 10.00 Uhr

Hühnerhaltungen waren Schwerpunkt der Kontrollen letztes Jahr (Symbolbild). Sandra Ardizzone

Insgesamt 999 Tierschutzkontrollen im Nutztierbereich wurden letztes Jahr im Kanton Aargau durchgeführt. Das teilt das Departement Gesundheit und Soziales am Montag mit. Damit steigerte der Veterinärdienst seine Kontrolltätigkeit im Jahr 2021 im Vergleich zum Vorjahr. Damals waren es noch 770 Kontrollen.

Die Verstärkung der Kontrolltätigkeit war auch eine Reaktion des Kantons auf den tragischen Tierschutzfall in Oftringen vor rund zwei Jahren. Dass nun häufiger und öfter auch unangemeldet kontrolliert wurde, ist beim Bauernverband nicht nur gut angekommen.

15 Strafanzeigen und 3 Tierhalteverbote

60 Prozent der Kontrollen fanden letztes Jahr unangemeldet statt. Rund zwei Drittel erfolgten im Bereich der tierischen Primärproduktion, schreibt der Kanton weiter. Darunter versteht man die Aufzucht von Tieren zur Verwendung als Lebensmittel. Deren Kontrolle umfasst, neben dem Tierschutz, unter anderem die Bereiche Tiergesundheit und die Hygiene bei der Milchproduktion.

Der Veterinärdienst habe in 32 Prozent der dort kontrollierten Betriebe Mängel im Bereich des Tierschutzes oder der Tiergesundheit festgestellt. Das sei ein ähnlich hoher Wert wie im Vorjahr, heisst es in der Mitteilung weiter.

In 15 besonders gravierenden Fällen reichte der Veterinärdienst 2021 bei der Staatsanwaltschaft Strafanzeige ein (Vorjahr: 16). Für drei Nutztierhalter wurde wegen wiederholt gravierender Tierschutzmängel ein Tierhalteverbot ausgesprochen. Keiner dieser Entscheide wurde seitens Tierhalter angefochten.

Schwerpunkt Hühnerhaltungen

Im Fokus der Überprüfungen waren gemäss dem Schwerpunktprogramm des Bundes Hühnerhaltungen. Insgesamt 30 Betriebe wurden diesbezüglich kontrolliert. Bei fünf Betrieben wurden wesentliche Mängel festgestellt, etwa eine zu hohe Ammoniakkonzentration in der Stallluft oder ungenügende Qualität der Einstreu.

Es habe sich bei den Kontrollen gezeigt, dass die grösseren Hühnerhaltungen im Kanton Aargau die Vorgaben betreffend Tierschutz und Tiergesundheit im Wesentlichen einhalten.

Auch eine unangemeldet durchgeführte Kontrolle eines Legehennenbetriebs im Kanton, der über die Ostertage in den Medien war, habe keine gravierenden Mängel im Bereich des Tierwohls ergeben, heisst es vom Veterinärdienst weiter. Am Ostersonntag hatte die Tierrechtsorganisation Tier im Fokus (TIF) Videos veröffentlicht, die Missstände in Hühnerbetrieben in den Kantonen Aargau und Freiburg zeigten.

Laut Veterinärdienst litten die in den Medien gezeigten Tiere jedoch an den Spätfolgen einer häufigen parasitären Darmerkrankung der Hühner. Diese sei nicht auf den Menschen übertragbar und für Menschen ungefährlich. So sei es trotz rechtzeitig eingeleiteter tierärztlicher Behandlung auch Monate nach dem Krankheitsausbruch noch zu einem beeinträchtigten Federkleid bei den Hühnern und zu vermehrten Todesfällen gekommen. (phh)