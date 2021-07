Vernehmlassung Regierung für Covid-Zwangstest, damit jemand weggewiesen werden kann Abgewiesene Asylbewerber können derzeit nicht zu einem Coronatest gezwungen werden. Das will der Bundesrat nun ändern, die Aargauer Regierung ist einverstanden. Mathias Küng 11.07.2021, 19.25 Uhr

Blick in ein Bundes-Asylzentrum. Gaetan Bally / Keystone

Die neue Regelung solle sofort in Kraft treten, um hohe Kosten zu verhindern, argumentiert die Landesregierung. Jetzt will der Bund künftig abgewiesene Asylbewerber dazu verpflichten, sich einem Coronatest zu unterziehen. Bislang war das aufgrund einer fehlenden gesetzlichen Grundlage nicht möglich. Deshalb hat der Bundesrat eine zeitlich ultrakurze Vernehmlassung eröffnet. Er will das Ausländer- und Integrationsgesetz entsprechend anpassen.