Schuldenbremse im Aargau: Kampf zwischen rechts und links

Die Aargauer Regierung will die Schuldenbremse neu in der Verfassung verankern. Deren Grundprinzipien sollen «der mittelfristige Haushaltsausgleich und die Begrenzung der Verschuldung» sein. Die Pläne kommen sehr unterschiedlich an.

Mathias Küng 30.06.2021, 05.00 Uhr