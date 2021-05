Vergleich So viel frei verfügbares Einkommen bleibt den Menschen in jeder Aargauer Wohngemeinde Eine neue Studie der Credit Suisse zeigt, wo den Menschen nach Abzug der obligatorischen Abgaben und der Fixkosten wie Wohnen am meisten oder am wenigsten zum Leben bleibt. Der Aargau steht im Mittelfeld, und noch vor allen Nachbarkantonen. Unsere grosse Tabelle zeigt auch, wie es in Ihrer Gemeinde aussieht. Mathias Küng und Stefan Trachsel 27.05.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Am meisten frei verfügbares Einkommen bleibt einem im Aargau laut Studie in Geltwil. Gesamtschweizerisch ist Geltwil auf Rang 8. Eddy Schambron

Das Leben in der Schweiz kostet nicht überall gleich viel. Die Ökonomen der Credit Suisse haben für jeweils über 120'000 Beispielhaushalte in jeder Gemeinde der Schweiz das frei verfügbare Einkommen berechnet. Gemeint ist der Betrag vom Haushaltseinkommen, der nach Abzug aller obligatorischen Abgaben und der Fixkosten für freien Konsum oder Sparen bleibt.

Nicht überraschend ist das Leben in den Zentren am teuersten, allen voran in den Städten Genf und Zürich. Demgegenüber lebt der Durchschnittshaushalt in Appenzell Innerrhoden am günstigsten, gefolgt von Uri und Glarus. Dort sind die Wohnkosten gering, die Belastung durch Steuern und weitere Abgaben tief. Umgekehrt sind Basel-Stadt und Genf am teuersten.

Warum verbesserte sich der Aargau um einen Rang?

Der Studienverantwortliche Jan Schüpbach. Patrick Hürlimann

Auf Rang 9 ist der Aargau positioniert. Er hat sich gegenüber der letzten Studie vor fünf Jahren um einen Rang verbessert. Warum? Das könne man nicht so einfach sagen, antwortet der Studienverantwortliche Jan Schüpbach. Denn gegenüber der letzten Studie gibt es mehrere Änderungen. So wurden diesmal etwa die Pendler- und Kitakosten noch detaillierter erhoben. Insofern sei ein Vergleich schwierig.

Sagen kann man zudem auch, wo der Aargau bei Einzelerhebungen steht: Über alle Haushaltstypen gesehen ist er auf Rang 9, für Singles gar auf Rang 6. Auch ein Ehepaar ohne Kinder fährt im Aargau sehr gut (Rang 5). Bei Rentnerehepaaren reicht es hingegen nur für Rang 12, für Familien mit zwei Kindern für Rang 8. Schickt die Familie zwei Kinder in die Kita, ist es aber bloss noch Rang 14.

Bei Kita-Kosten könnte der Aargau attraktiver werden

Schaut man die Kitakosten separat an, ist der Aargau gar bloss auf Rang 18. Kein Wunder, sagt der in Ennetbaden aufgewachsene Studienleiter, gerade bei Kitakosten könnte der Aargau noch attraktiver werden. Auch bei den Kinder- und Ausbildungszulagen ist er mit dem gesetzlichen Minimum in guter Gesellschaft mit anderen Kantonen.

Am wenigsten frei verfügbares Einkommen bleibt im Aargau in Ennetbaden. Alex Spichale

Man ersehe daraus aber auch, dass der Aargau sehr gut erschlossen und ein attraktiver Kanton ist, so Schüpbach: «Wenn wir ihn nämlich in Relation setzen zu seinen Nachbarn Zürich, Bern, Luzern, Zug, Solothurn und Baselland, steht er bei den frei verfügbaren Einkommen am besten da.»

Eine Immobilie in der Stadt können sich immer weniger Menschen leisten

Besteht aber nicht das Risiko, dass durch solche Vergleiche die Zersiedelung des Landes gefördert wird, da schlecht erreichbare, eher peripher gelegene Ortschaften auch die tiefsten Lebenshaltungskosten haben? «Nein», entgegnet Schüpbach, «das ist sicher nicht das Ziel der Studie. Wir erheben bloss die Fakten und zeigen, wie sich die Kostenstrukturen nach Kantonen und Gemeinden unterscheiden.

Dass viele Menschen aus den Städten weg und in die Agglomeration ziehen, hat damit zu tun, dass eine Immobilie in der Stadt für immer mehr Menschen nicht bezahlbar ist.» Es sei an der Politik, zu entscheiden, wie die Besiedelung stattfinden soll.

Schüpbach stellt aber fest, dass der Wunsch nach eigenen vier Wänden wegen Corona noch weiter gestiegen ist. Zudem suchten die Leute heute grössere Wohnungen, auch weil sie damit rechnen, dass ein Teil Homeoffice auch nach der Pandemie bleiben wird.

So kann sich ein frei verfügbares Einkommen durch Zügeln verändern

Um eine Vorstellung zu bekommen, wie gerechnet wird, nachfolgend ein hypothetisches Beispiel: Herr und Frau Schmid und ihre zwei Kinder wohnen in Liestal in einer 100 m² grossen Mietwohnung. Herr Schmid pendelt jeden Tag mit dem ÖV zur Arbeit in Basel, Frau Schmid arbeitet von zu Hause, während die Kinder in der Schule sind.

Gemeinsam erzielen sie ein Bruttoerwerbseinkommen von 80'000 Franken. Sie haben ein erspartes Vermögen von 50'000 Franken. Mit Familienzulagen und Vermögensertrag kommt dieser hypothetische Haushalt auf brutto rund 86'000 Franken pro Jahr. Nach Abzug aller obligatorischen Abgaben bleibt ein verfügbares Einkommen von 58'700 Franken. Nach Berücksichtigung der Miete, der Neben- und Stromkosten sowie der ÖV-Kosten für Herrn Schmid bleiben der Familie 29'400 Franken zur freien Verfügung.

Nun zieht Familie Schmid demnächst nach Kaiseraugst in den Aargau in eine vergleichbare Wohnung um. Dadurch erhöht sich ihr frei verfügbares Einkommen um rund 8900 auf 38'300 Franken (+30 Prozent). Dies ist primär auf die günstigere Miete und die tieferen Krankenkassenprämien zurückzuführen, derweil die Pendelzeit und die Mobilitätskosten von Herrn Schmid praktisch unverändert bleiben.

So viel bleibt in jeder einzelnen Aargauer Gemeinde

Die Bank hat mit umfangreichen Simulationen berechnet, wie viel Geld einer Vielzahl von Modellhaushalten am Ende des Monats übrig bleibt, wenn ortstypische Steuern, Sozialabgaben, Krankenkassenprämien, Wohnkosten und andere Verpflichtungen bezahlt und Prämienverbilligungen oder Familienzulagen berücksichtigt sind. Daraus ergab sich ein Index für jeden Kanton und für jede Gemeinde. Sehen Sie hier, wie es in Ihrer Wohngemeinde aussieht:

Wie sieht es in Ihrer Gemeinde aus? Finden Sie es heraus mit unseren massgeschneiderten Texten für Ihren Wohn- oder Traumort im Aargau:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Weitere Gemeinden aus den Kantonen und Regionen der Nordwestschweiz finden Sie in den Tabellen unten:

Solothurn

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Basel-Landschaft und Basel-Stadt

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Limmattal