Urnengänge Abstimmungen von A bis Z: Darüber entscheiden die Aargauer Gemeinden am 13. Juni Der Aargau geht am 13. Juni an die Urne. Neben fünf nationalen Vorlagen stehen auch zahlreiche Abstimmungen auf Gemeindeebene an. Hier gibt es die Übersicht. AZ 04.06.2021, 11.03 Uhr

Nationale Vorlagen: Darüber stimmen alle Aargauer Gemeinden ab

Covid-19-Gesetz

CO2-Gesetz

Volksinitiative für ein Pestizidverbot

Trinkwasserinitiative

Terrorismusgesetz

Zusätzlich zu den nationalen Vorlagen kommt es in einigen Aargauer Gemeinden am 13. Juni zu Wahlen oder Abstimmungen:

Aarburg

Die Gemeinde Aarburg wählt (wie auch Oftringen) ihre Gemeinderäte am 13. Juni. Alle fünf Bisherigen treten wieder an. Etwas bedrängt werden sie von den zwei Parteilosen Brigitte Etter und Christian Schwizgebel. Ausserdem stellt sich auch die vor anderthalb Jahren in den Nationalrat gewählte Martina Bircher (SVP) wieder zur Wahl.

Auenstein

Die Gesamterneuerungswahlen für den Gemeinderat stehen an. Zwei der fünf Bisherigen treten nicht mehr an: Vizeammann Ernst Joho und Gemeinderätin Isabelle Schmed. Ammann Reto Porta und die Gemeinderäte Pascal Jordi sowie Rolf Wolfensberger kandidieren für eine weitere Legislatur. Neu bewirbt sich Peter Anderau (63) um einen Sitz. Der Freisinnige war bereits bis 2014 im Gemeinderat, trat dann aber aus beruflichen Gründen zurück. Für den fünften Sitz gibt es keine offizielle Kandidatin respektive keinen offiziellen Kandidaten.

Baden

Das Fusionsprojekt Baden-Turgi steht vor einer wichtigen Entscheidung. Am 13. Juni findet die Urnenabstimmung über die Ausarbeitung eines Fusionsvertrags zwischen den beiden Gemeinden statt.

Dürrenäsch

Sowohl die Ersatzwahl für die Ende Februar aus gesundheitlichen Gründen per sofort zurückgetretene Andrea Kuzma als auch die Gesamterneuerungswahlen für den Gemeinderat in Dürrenäsch finden am 13. Juni statt. In den Gemeinderat wollen Simone Bertschi (37, parteilos), Andreas Bürgi (42, parteilos) und Josef Willi (53, SVP). Willi bewirbt sich zeitgleich (und als einziger Kandidat) auch für den Posten des Gemeindeammanns. Erneut kandidieren die aktuellen Gemeinderatsmitglieder Werner Schlapbach (70, SVP), Thomas Sauder (44, FDP) und Veronika Merz (45, SVP). Merz kandidiert ebenfalls als Frau Vizeammann. Es gibt sechs Kandidaten für fünf Gemeinderatssitze.

Ehrendingen

Auch in Ehrendingen sind für den 13. Juni Gesamterneuerungswahlen angesagt. Bruno Schmid (64, parteilos) will Ammann, der 57-jährige Erich Frei (parteilos) Vizeammann werden. Amtierender (und abtretender) Gemeindeammann ist Urs Burkhard (CVP), die übrigen Gemeinderäte sind Vizeammann Markus Frauchiger (parteilos), Gina Kern (FDP), Yvan Mülli (parteilos) und Neide Zimmermann (CVP).

Gebenstorf

Gebenstorf stimmt am 10. Juni an der Gmeind über die neue Bau- und Nutzungsordnung ab.

Killwangen

Leimbach

Die Gesamterneuerungswahlen finden in Leimbach schon am 13.6. statt. Brisant: Es braucht mindestens Kandidaten für drei Sitze, bisher kandidiert aber nur "Globi-Buur" Thomas Hunziker (47, parteilos) als neuer Kandiat, dazu die beiden Bisherigen Benno Woodtli-Stüwe (52, parteilos) und Hannelore Zingg-Hoffmann (61, parteilos).

Magden

Freibad Schibelacher in Magden Zvg / Aargauer Zeitung

Der Gemeinderat beantragt in der kommenden Abstimmung vier Kredite:

1,86 Millionen Franken, um das Schwimmbad Schibelacher zu sanieren und aufzuwerten Planungskredit über 280'000 Franken für den Neubau des Bauamtes auf dem Feuerwehrmagazin sowie für dessen Umbau Planungskredit über 120'000 Franken für die Sanierung des Grundwasserpumpwerks Enge Verpflichtungskredit für den Ersatz der Transportwasserleitung Ost über 310'000 Franken

Oberentfelden

Als einzige Gemeinde in der Region Aarau führt Oberentfelden wegen Corona eine Urnenabstimmung statt Gemeindeversammlung durch. Diese findet am 13. Juni statt. Fünf Vorlagen werden unterbreitet: Die Rechnung 2020, das Festsetzen der Gemeinderatslöhne für die nächste Amtsperiode – sie werden nicht erhöht, aber alle fünf Gemeinderäte sollen zusätzlich eine jährliche Spesenpauschale von 1000 Franken erhalten –, dann eine Teilrevision der Gemeindeordnung für die Reduktion der Anzahl Mitglieder in der Finanzkommission von sieben auf fünf, eine neue 100-Prozent-Stelle in der Bauverwaltung und einen Verpflichtungskredit von 118'000 Franken für eine neue Planung des Zentrums der Gemeinde.

Oberkulm

Die Oberkulmer Gemeindeversammlung stimmt über eine Erhöhung des Stellenpensums der Schulsozialarbeit für die Primarschule ab. Grund dafür sei, dass die Schulsozialarbeit im vergangenen Jahr immer wieder an ihre Grenzen kam. Deshalb lautet der Antrag des Gemeinderats, das aktuelle Pensum von 21 auf die vom Kanton empfohlenen 34 Prozent – also um 13 Stellenprozent – zu erhöhen. Der jährliche Mehraufwand betrüge 17'847 Franken.

Oftringen

In Oftringen (mit 14'458 Einwohner die grösste Gemeinde im Bezirk Zofingen) ist ein Sitz neu zu besetzen: Derjenige des Freisinnigen Werner Rudin, der dem Gemeinderat erst seit 2018 angehört. Neben den vier Bisherigen bewerben sich zwei Neue um einen Gemeinderatssitz: Sarah Sommer (parteilos) und Reto Wild (SVP).

Rheinfelden

Acht Kandidaten buhlen an den Stadtratswahlen vom 13. Juni um die fünf Sitze im Rheinfelder Rathaus. Sandra Ardizzone

In Rheinfelden kommt es am 13. Juni zu den Stadtratswahlen. Es kandidieren Vizeammann Walter Jucker (SVP) und SP-Grossrätin Claudia Rohrer, Stadtammann Franco Mazzi (FDP) und der parteilose Kandidat Claus Pfisterer, Dominik Burkhardt (GLP) und Thomas Steiner (SP), die einzige Frau im Stadtrat Susanna Schlitter (FDP) und Bezirksrichter Michael Derrer, der nach seinem Entscheid anzutreten, von der GLP ausgeschlossen wurde.

Seon

In der Gemeinde Seon stehen am 13. Juni Gesamterneuerungswahlen an. Bis auf Edwin Rohr (SP), der im April demissionierte, treten alle bisherigen Gemeinderäte – Markus Rihner, Christine Iten, Vizeammann Erich Lüdi und Ammann Hans Peter Dössegger – erneut an. Neu tritt zudem Otto Walti (parteilos) an, der sich auch gleich als Vizeammann aufstellt und Peter Siegenthaler (parteilos), der momentan noch das Amt des Schulpflege-Vizepräsidenten innehat. Es kommt deshalb zu einer Kampfwahl mit mindestens sechs Kandidierenden für fünf Sitze.

Spreitenbach

Im März wurde Markus Mötteli (Die Mitte) zum neuen Gemeindepräsidenten gewählt. Seither ist das Vizepräsidium vakant. Darum bewirbt sich nun seine damalige Herausforderin, die Gemeinderätin Doris Schmid-Hofer (FDP). Innert der gesetzlichen Frist ging einzig ihre Anmeldung ein. Die Wahl findet am 13. Juni statt.

Teufenthal

Für die anstehende Gesamterneuerungswahl in Teufenthal kandidieren (Stand 27. Mai 2021) Reto Hofmann (66, parteilos), Raffael Eggmann (32, parteilos) und André Vogt (40, parteilos) sowie die drei Bisherigen Niklaus Boss, Matthias Anderau und Patrick Schmid für den Gemeinderat.

Turgi

Über das Fusionsprojekt Baden-Turgi wird auch in Turgi abgestimmt. Das Stimmvolk entscheidet über die Ausarbeitung eines Fusionsvertrags zwischen den beiden Gemeinden.

Untersiggenthal

Frau Gemeindeammann Marlène Koller (SVP) und Vizeammann Ueli Eberle (Die Mitte) stellen sich bei den Gesamterneuerungswahlen am 13. Juni nicht mehr zur Wahl. Die restlichen drei Gemeinderäte hingegen kandidieren für eine weitere Amtsperiode. Adrian Hitz (Die Mitte) gehört dem Gemeinderat seit Anfang 2009 an und bewirbt sich zusätzlich auch als Gemeindeammann, Norbert Stichert (FDP) stiess Ende desselben Jahres zum Gremium. Christian Gamma (FDP) wurde im November 2015 in den Gemeinderat gewählt und stellt sich nun auch für das Amt des Vizeammanns zur Verfügung.

Ihre Ambitionen auf einen Gemeinderatssitz angemeldet haben ausserdem die frühere Grossrätin Kim Schweri, Grossrat Christian Keller sowie Winzermeister Pirmin Umbricht. Was sie zur Kandidatur bewegt.

Villnachern

Bei den Gesamt­erneuerungswahlen in Villnachern vom 13. Juni treten sechs Kandidatinnen und Kandidaten an für die fünf Sitze im Gemeinderat: Roland König (bisher), Marianne Möckli (bisher), Daniel Schnyder (bisher), Richard Zickermann (bisher), Fritz Schweizer (neu) sowie Stephan Breitenmoser (neu). Nicht mehr der Wiederwahl stellen wird sich Lukas Bopp.

Wettingen

Die Urnenabstimmung zur totalrevidierten Gemeindeordnung findet am 13.Juni 2021 statt, teilt die Gemeinde mit. Die Gemeindeordnung ist vom Einwohnerrat am 19. November 2020 einer Totalrevision unterzogen worden. Die aktuell geltende Ordnung datiert aus dem Jahr 2003 und beinhaltet viele Bestimmungen, die beispielsweise bereits im kantonalen Recht geregelt sind. Die neue Gemeindeordnung umfasst daher neu noch 14 Paragrafen, vorher waren es 45.

Wohlen

In Wohlen soll auf dem Haldenareal ein Schulzentrum entstehen, das dringend benötigten Schulraum für zusätzliche Schülerinnen und Schüler schaffen soll. Nun wird über das von Architekten und Planern mit den Schulleitungen, dem Gemeinderat, der Denkmalbehörde weiteren involvierten Personen erarbeitete Konzept abgestimmt. Der Einwohnerrat ist einstimmig für die Umsetzung.

So soll die Bezirksschule Halde in Wohlen ab 2026 aussehen – falls das 56-Millionen-Projekt am 13. Juni angenommen wird. Zvg

Zofingen

Zwei Kandidaten wollen das Amt von Gerichtspräsident Ferdinand Andermatt (CVP, Aarburg) erben. Weil dieser pensioniert wird, wurde für den 13. Juni eine Ersatzwahl angesetzt. Auffällig: Keiner von beiden kommt aus der Region. David Holliger (Die Mitte) wohnt in Lenzburg. Er soll den Parteisitz vertei- digen. Der zweite Kandidat heisst Andreas Zürcher (parteilos) und wohnt in Wettingen. Eine stille Wahl wäre möglich gewesen, da sich nun eine Kampfwahl ergeben hat, wird an der Urne entschieden.