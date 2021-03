Untersiggenthal 20-jähriger Autofahrer rammt Sitzbänke, Holzsockel und einen Robidog – Führerausweis weg Ein Autofahrer ist in der Nacht auf Montag in Untersiggenthal verunfallt. Verletzt wurde niemand, der entstandene Sachschaden aber ist beträchtlich. 01.03.2021, 14.50 Uhr

Der Autofahrer verunfallte in der Nacht auf Montag. Bilder: Kapo Aargau Auf einem Betonsockel kam das Auto schliesslich zum Stillstand.

Kurz nach Mitternacht meldete der Autofahrer, dass er in Untersiggenthal soeben mit seinem VW Golf einen Selbstunfall verursacht habe. Verletzt sei niemand.

Vor Ort stellte sich heraus, dass der 20-jährige Slowene mit seinem Auto auf dem Kanonenweg fuhr und dabei die Herrschaft über sein Auto verlor, wie die Aargauer Kantonspolizei in einer Mitteilung schreibt. Er kam von der Ideallinie ab, prallte in zwei Sitzbänke, zwei Holzsockel und in einen Robidog und kam schlussendlich auf einem Betonsockel zum Stillstand. Verletzt wurde niemand. An der Strasseneinrichtung sowie am Auto entstand beträchtlicher Sachschaden.

Wie es zum Unfall kam, ist noch unklar. Die Polizei hat ihre Ermittlungen aufgenommen. Der 20-jährige Autofahrer wurde angezeigt. Seinen Führerausweis musste er auf der Stelle abgeben.

Aktuelle Polizeibilder: