Grosse Umfrage Von «Unverständlich» bis «Kann damit leben» – das sagen Aargauer Wirte und Gäste zum anhaltenden Beizen-Lockdown Restaurants sind von den neuesten Lockerungsmassnahmen des Bundes nicht betroffen. Sie bleiben weiterhin zu. Was sagen die Aargauer Wirte dazu? Und wie gehen die Gäste damit um? 18.02.2021, 17.15 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Wie reagieren die Aargauer Wirtinnen und Wirte?

Manuel Steigmeier, Restaurant Fahr in Künten-Sulz: «Wenn öffnen, dann langfristig und unbeschränkt»

Spitzenkoch Manuel Steigmeier führt das Restaurant Fahr. Severin Bigler

«Wir hätten gern schon im März geöffnet. Viel wichtiger ist für uns aber: Wenn wir öffnen dürfen, dann möglichst langfristig und unbeschränkt, gerade mit Blick auf die Sommersaison. Für uns ist es deshalb nicht entscheidend, ob wir nun einen Monat länger warten müssen. Im April würden wir gerne voll auf die Karte Gartenwirtschaft setzen, aber da muss das Wetter mitspielen. Da setze ich noch ein Fragezeichen.»

Christophe «KIKI» Martin, «Zum Blauen Engel» in Rüfenach: «Stehe grundsätzlich hinter den Massnahmen»

Christophe Kiki Martin Zvg

«Grundsätzlich stehen meine Mitarbeitenden und ich hinter den Massnahmen. Der Besitzer des Restaurants hat mir die Miete erlassen. Die Mitarbeitenden verdienen weniger. Meine Liquidität, die wesentlicher Bestandteil meiner Altersvorsorge ist, schwindet. Ich werde Anfang April sicher noch nicht öffnen, höchstens an schönen, warmen Tagen für Wanderer und Velofahrer. Ab Mitte März werden wir neu zweimal pro Woche ein Menü kochen, das vorbestellt werden kann.»

Andreas Fetscher, «Rütihof» in Gränichen: «Müssen nun all die Hochzeiten absagen»

Andreas Fetscher Britta Gut

«Ich bin froh um die klare Ankündigung, wenn auch konsterniert. Wir müssen nun all den Hochzeitsgesellschaften absagen, die im März und April bei uns feiern wollten. Das ist hart. Aber im Moment kommen wir über die Runden, uns Aargauer Beizern wird besser geholfen als anderen. Über unsere Zukunft entscheiden können wir erst, wenn ein Ende der Einschränkungen in Sicht ist.»

Rolf Vögele, Waldheim in Hettenschwil/Leuggern: «Halten uns mit Drive-In und Take-Away über Wasser»

Rolf Vögele Britta Gut

«Es wäre schön gewesen, wenn wir im März wieder hätten öffnen können. Aber wir haben diesen Entscheid erwartet – im Ausland ist es ja auch nicht anders. Wir halten uns weiter mit unserem Drive-In und dem Take-Away-Angebot über Wasser und machen das Beste aus der Situation. Dass wir die Gartenwirtschaft im April öffnen können, nützt uns nichts, wenn es regnet. Der Frühling ist unberechenbar.»

Christian Senn, «Schützenhaus» in Aarau: «Ohne Abendbetrieb legen wir drauf»

Raoul Niederreuther und Christian Senn (r.)

Chris Iseli

«Die Ankündigung, dass wir ab April nur die Terrasse wiedereröffnen dürfen, bedeutet für uns Verlust. Ohne Abendbetrieb legen wir drauf. Bislang sind wir dank Kurzarbeitsentschädigung gerade so über die Runden gekommen. Seit gestern wissen wir, dass wir auch Fixkostenentschädigung erhalten. Ohne diese hätte dieser Frühling den Ruin bedeutet.»

Mehmet Ilengiz, Villmergen: «Mir vergeht langsam die Lust»

Mehmet Ilengiz

zvg

«Meine Pizzeria Toscana in Villmergen steht nun eine Weile leer. Auch musste ich viele meiner 15 Mitarbeiter kündigen. Unser Konzept mussten wir über den Haufen werfen und haben nur noch einen Online-Shop für Take-Away. Dabei sah es so gut aus für mein Geschäft: Ich wollte bald ein weiteres Restaurant übernehmen. Die Motivation und die Energie, die ich dafür hatte, sind weg. Wenn es so weitergeht, muss ich Konkurs melden. Nach vielen Jahren in der Gastronomie vergeht mir langsam die Lust.»

Arthur Eiholzer, Feldschlösschen in Hornussen: «Ich bin sehr enttäuscht»

Arthur Eiholzer Hans Christof Wagner

«Ich bin inzwischen pensioniert. Mich trifft das nicht mehr so hart. Aber die jüngeren Kollegen geht das an die Substanz. Ich bin sehr enttäuscht von der Politik. Und selbst wenn wir dann wieder öffnen dürfen, wird es, wenn die Abstandsregeln wie zuvor wiederkommen, schwer. Mit der Vierer-Tisch-Regelung lässt sich auch nicht viel Umsatz machen. Uns fehlen die Gruppen und Bankette.»

Rudolf Günthardt, Hotel Zofingen: «Sollten unter verschärften Bedingungen öffnen dürfen»

Rudolf Günthardt zvg

«Restaurants sollten endlich wieder öffnen können – allenfalls unter verschärften Bedingungen, zum Beispiel grosse Abstände zwischen den Tischen. Das hatten wir ja schon einmal. Jene, die sich immer an die Vorschriften gehalten haben, sollten jetzt endlich wieder arbeiten können. Die Aussicht, ab April eine Terrasse zu betreiben, mag für ein Ausflugsgebiet toll sein – uns bringt das je nach Wetter kaum Gäste, dafür viel Kosten.»

Evelien Reukers, Fabriggli in Wallbach: «Unverständlich – wieder Unsicherheit»

Evelien Reukers und Simon Hauri

Nadine Böni

«Für mich völlig unverständlich. Jetzt folgt wieder eine Woche Unsicherheit, bis es offiziell ist, wie es weitergeht. Wir können nicht planen. Wir fühlen uns von der Politik als Wirte im Stich gelassen. In der Gastronomie kann man die Abstände doch besser einhalten als im Einzelhandel. Bis jetzt haben wir noch keine Finanzhilfen vom Kanton erhalten. Unserer drei Mitarbeiter sind sämtlich in Kurzarbeit.»

Und was sagen die Gäste?

René Utiger, Endingen: «Zeit in die Normalität zurückzukehren»

René Utiger Philipp Zimmermann

«Für die Beizen ist das ein Drama. Ich bin überzeugt, mit Schutzkonzept wäre die Öffnung machbar. Wir sind bald ein Jahr in der Situation und wissen, wie wir mit dem Virus umgehen müssen. Es ist Zeit, in die Normalität zurückzukehren. Ich persönlich würde gerne wieder ins Restaurant essen gehen.»

Hausi und Ursula Hauser, Gebenstorf: «Uns tun die Beizer leid»

Hausi und Ursula Hauser Philipp Zimmermann

«Uns tun die Beizer leid. Sie hatten ein super Konzept, das vergangenes Jahr funktioniert hat, und investierten viel dafür. Es ist schade, dass sie jetzt nicht belohnt werden. Wir vermissen es extrem, für ein Essen oder einen Kaffee wieder in die Beiz gehen zu können.»

Bernadette Ankli, Stein: «Hätte das nicht entscheiden wollen»

Bernadette Ankli Hans Christof Wagner

«Ich hätte das nicht entscheiden wollen. Die Politiker wollen die Pandemie in den Griff bekommen. Aber für mich stellt sich schon die Frage, ob sie gerade bei den Beizen ansetzen sollten. Die haben 2020 eine Menge investiert, um das Risiko zu senken. Und dort sind die Abstände doch auch gut einzuhalten.»

Petra Nježić, Buchs und Ariana Maliqaj, Aarau: «Wir vermissen das Unbeschwerte»

Petra Nježić (l.) und Ariana Maliqaj Michael Küng

«Wir haben beide im Aarauer Gossip gearbeitet, das kürzlich seine Türen geschlossen hat. Wir vermissen vor allem das Unbeschwerte an einem schönen Abend mit Freunden, das sich gehen lassen.»

Urs Fraefel, aus Eggenwil: «Ich kann damit leben»

Urs Fraefel Pascal Bruhin

«Ich finde es nicht gut, aber wir können es wohl nicht ändern. Klar wäre es zwischendurch schön, wieder mal auswärts im Restaurant zu essen, aber ich kann damit leben. Mittag esse ich jetzt halt noch ein bisschen länger im Büro statt im Restaurant.»

Regula Frei, Sax SG: «Hatte nie Angst mich anzustecken»

Regula Frei Philipp Zimmermann

«Wir sind für einen Tagesausflug in Baden und wären hier gerne wo eingekehrt. Die Beizer tun mir furchtbar leid. Ich hatte in einem Restaurant nie Angst, mich anzustecken. Andererseits kann ich den Entscheid des Bundesrats nachvollziehen: Er will verhindern, dass die Zahlen wieder hochschnellen.»

Ueli Steinhauer (69) aus Brugg: «Mache mir Sorgen um die Lokale»

Ueli Steinhauer

Annika Buetschi

«Auch wenn die Restaurants nicht mehr die gleiche Funktion wie früher haben, so warten wir darauf, dass wir wieder einkehren dürfen. Im «Sonnenberg» in Brugg pflegen wir eine schöne Stammtischrunde mit guten Diskussionen und auch bei Kiki in Rüfenach ist es immer gemütlich. Ich mache mir schon Sorgen um die Lokale.»

Sabine Jäger und Janine Pinedo, Kölliken: «Hoffentlich macht das Coop-Restaurant bald auf»

Sabine Jäger (l.) und Janine Pinedo Michael Küng

«Mit den Kindern vermissen wir vor allem unsere Besuche im Coop-Restaurant. Und am Wochenende mit Freunden unsere Lieblingsbars in Zürich. Das ist so lange her, hoffentlich machen sie bald wieder auf!»

Beat Widmer, Selzach (SO): «Restaurants sind keine grossen Ansteckungspunkte»

Beat Widmer Hans Christof Wagner

«Ich denke, die Restaurants sind keine so grossen Ansteckungspunkte. Die noch länger geschlossen zu haben, ist doch extrem, das müsste doch nicht sein. Ich würde auch mal wieder gerne essen gehen. Ungerecht ist doch auch, dass die Hotels geöffnet haben dürfen und auch Gäste bewirten, die Restaurants aber nicht.»

Elisa Scheidegger (21) aus Zofingen (l.) und Zoé Bühler (20) aus Wikon LU: «Nicht nachvollziehbar»

Elisa Scheidegger (l.) und Zoé Bühler Janine Müller

«Wir können nachvollziehen, dass der Bundesrat die Restaurants noch nicht öffnet. Beim Essen zieht man die Maske aus, beim Einkaufen von Kleidern nicht. Was uns aber freut ist, dass draussen bald wieder Treffen von 15 Personen erlaubt sind. Denn das hat uns in der letzten Zeit wirklich gefehlt. Dafür haben wir zwei unsere Freundschaft noch vertieft.»

Bettina Ammann und Galaxya Sanchez, Aarau: «Zu wenig Kunden für Take-Away»

Bettina Ammann (stv. Geschäftsführerin Platzhirsch Aarau) und Galaxya Sanchez (r.) Michael Küng

«Wir vermissen Bettinas Arbeitsplatz und das Treffen von Leuten, die man sonst nicht sieht. Für das Take-Away-Angebot im Platzhirsch hatte sie leider zu wenig Kunden.»