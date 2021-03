Umfrage So lässt sich Ostern auch im zweiten Jahr der Pandemie feiern: Gleitschirmflug, Jasstage oder einen Gottesdienst im Livestream übertragen Trotz Corona wird es diesen Menschen, die wir in Aarau und Lenzburg getroffen haben, an den bevorstehenden Feiertagen nicht langweilig. Cynthia Mira 31.03.2021, 05.00 Uhr

David Cogliatti (27) aus Basel: «Bei mir geht es dieses Jahr ums Fliegen»



David Cogliatti arbeitet in Aarau und fliegt über die Ostertagen aus allen Wolken. Cynthia Mira

«Ich besuche einen Gleitschirmkurs in Oensingen und freue mich enorm darauf. Für mich geht es dieses Jahr also ums Fliegen. Ich hatte schon lange vor, einen solchen Kurs zu absolvieren, und dieses Jahr klappt es endlich. Das Wetter soll über Ostern gut werden und für das Fliegen ideal. Der Kurs dauert genau vier Tage von Freitag bis Sonntag. Mit der Suche nach Ostereiern wird’s dieses Jahr somit nichts. Auch eine grössere Familienfeier lasse ich aus. Letztes Jahr organisierte ich aber eine grosse Eiersuchaktion in Wettingen, weil meine Freundin Geburtstag hatte.»

Camilla Widmer (35) aus Lenzburg: «Die Liveübertragung von Gottesdiensten ist sinnvoll»



Camille Widmer sorgt dafür, dass viele Menschen die Gottesdienste zumindest virtuell erleben können. Cynthia Mira

«Ich arbeite über die Ostern und habe das Privileg, die Liveübertragung zweier Gottesdienste in Aarau und Lenzburg zu ermöglichen. Mit meinem Partner führe ich unser Marketing- und Kommunikationsunternehmen Avenue in Lenzburg. Als Selbstständige hat man an Ostern nicht automatisch frei. Aber für mich spielt das keine Rolle, weil ich gerne arbeite. Gerade in dieser Zeit der Pandemie ist der Besuch einer Kirche für viele Menschen noch wichtiger geworden; sie finden in Gottesdiensten auch Trost und Halt. Ohne Livestream könnten jeweils nur 50 Personen daran teilnehmen. Die Plätze waren auch sehr rasch vergeben. Ich finde es schön, dass ich etwas Sinnvolles über die Festtage tun kann. Da ich generell auf Zucker verzichte, gibt es für mich auch keinen Osterhasen aus Schokolade, aber das macht mir gar nichts aus.»

Pascal Wettstein (35) aus Unterkulm: «Für den Brunch mit der Familie backe ich einen Zopf»

Pascal Wettstein und sein Sohn Jano zelebrieren Ostern mit seinen Eltern bei einem Brunch. Cynthia Mira

«Am Sonntag feiern wir Ostern mit einem grossen Brunch. Wir kommen nur mit einem Teil der Familie zusammen, sonst wären wir über 30 Personen. Meine Eltern sind sicher dabei. Ich backe einen Zopf und lasse mich vom Rest überraschen. Auch für unseren Sohn Jano gibt es etwas, aber für die Suche nach einem Nest ist er mit 22 Monaten noch etwas zu klein.»

Rosemarie Schaub (75) aus Niedergösgen: «Die Enkelkinder suchen das Nest auch ohne Feier»

Das zweite Mal in Folge gibt es bei Rosemarie Schaub kein grosses Fest. Sie sieht es aber gelassen, und die Enkelkinder kommen auch nicht zu kurz. Cynthia Mira

«Für unsere Enkelkinder verstecken wir Osternester im Garten. Aber auf ein grösseres Fest verzichten wir. Wie bereits letztes Jahr bleiben wir zu Hause. Dafür gibt es für mich und meinen Mann aber etwas Spezielles zu Essen. Welches Menu ich koche, weiss ich aber noch nicht. Es geht uns ja allen gleich in dieser Pandemie. Man muss das Beste aus der Situation machen, man kann es nicht ändern.»

De Rinaldis Marco (20) aus Buchs: «Ein Pfeil entscheidet über den Ferienort»

Marco De Rinaldis lässt den Zufall entscheiden, wo er seine Ferientage verbringt. Cynthia Mira

«Ich gehe mit fünf Freunden in ein Jassweekend. Wohin es geht, weiss ich nicht. Wir werfen noch einen Pfeil auf eine Schweizer Landkarte. Dort, wo er stecken bleibt, da suchen wir uns dann spontan eine Unterkunft. Es ist nicht das erste Mal, dass wir ein solches Wochenende organisieren. Geplant ist, dass wir von Freitag bis Montag verreisen. Es gibt bestimmt auch einen Osterhasen, einfach für das Feeling. Den kaufe ich mir selbst. Letztes Jahr feierte ich noch mit meiner Familie im kleineren Rahmen. Bei uns gab es aber nie das gleiche Menü an Ostern; eine Tradition in dem Sinne kannten wir nicht.»

Regula Andrist (38) aus Villmergen: «Wir grillieren am Sonntag bei mir im Garten»



Regula Andrist freut sich auf einen speziellen Besuch nach 25 Jahren und läutet die Grillsaison ein. Cynthia Mira

«Meine zweijährige Nichte kriegt das erste Mal ein Osternest. Ich veranstalte am Sonntag ein kleines Grillfest. Ich habe zwar gehofft, mit meiner Grossmutter und Schwestern in ein Restaurant gehen zu können, aber daraus wird nichts. Was ich noch plane, ist ein Spaziergang am Samstag, um Bärlauch für die Salatsosse zu pflücken. Für mich bringt die Entscheidung des Bundesrates etwas, dass über Ostern mehr Personen zusammenkommen dürfen. Am Fest werden auch Bekannte dabei sein, die ich über 25 Jahre nicht gesehen habe. Darauf freue ich mich sehr. Und natürlich bekommt auch ihr Kind von mir noch ein Osternest.»