Überraschung Migros-Aare-Chef Anton Gäumann tritt vorzeitig ab – wegen Ungereimtheiten Anton Gäumann (61) nimmt nach 35 Jahren bei der Migros Genossenschaft den Hut. Das teilt die Migros Aare am Dienstag mit. Grund seien «nicht reglementskonforme Abläufe» und Interessenskonflikte. Übernehmen wird sein Stellvertreter Reto Sopranetti.



09.11.2021, 15.18 Uhr

Anton Gäumann, Geschäftsleiter Genossenschaft Migros Aare, nimmt überraschend den Hut. Tom Ulrich

Anton Gäumann, langjähriger Migros-Aare-Chef, tritt zurück. Interne Abklärungen hätten ergeben, dass es zu «nicht reglementskonformen Abläufen» und Interessenskonflikten gekommen sei, heisst es ein wenig kryptisch in der Mitteilung der Migros Aare am Dienstag. Finanzielle Nachteile seien der Migros durch diese Ungereimtheiten keine entstanden, so der jetzige Kenntnisstand.