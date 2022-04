Immer wieder Überfälle auf Volg-Läden im Aargau

Überfall-Serie Immer wieder Volg: Der Dorfladen wird im Aargau häufig ausgeraubt – die Liste Auch im Aargau kommt es immer wieder zu Raubüberfällen im Detailhandel. Volg-Filialen sind dabei häufiger unter den Opfern als andere Läden. Wie die Polizei dagegen vorgeht und die Ladenangestellten geschult werden. Philipp Herrgen Jetzt kommentieren 02.04.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Volg-Filialen werden im Aargau relativ häufig überfallen. Chris Iseli

Ein bewaffneter Mann betritt eine Volg-Filiale. Er bedroht die Verkäuferin, fordert die Herausgabe von Bargeld und flüchtet mit mehreren tausend Franken. Vielleicht auch nur mehrere hundert Franken. So geschehen am Donnerstagabend in Fischbach-Göslikon.

Volg-Filialen sind auffällig oft Ziele von solchen Überfällen. Alleine in den letzten drei Jahren berichtete die AZ über rund ein Dutzend solcher Überfälle im Kanton Aargau. Meist handelt es sich um Einzeltäter, selten um zwei. Tatzeit sind häufig Randstunden rund um die Öffnungszeiten. Oftmals entkommen die Täter.

Zwar gibt es auch Raubüberfälle auf andere Läden oder Einrichtungen, etwa den Denner in Würenlingen oder den Spielsalon in Döttingen. Diese sind jedoch vergleichsweise selten. Insgesamt vier Tankstellen-Überfälle gab es im Aargau im gleichen Zeitraum.

Warum also immer wieder Volg?

Es gebe verschiedene Faktoren, die dazu beitragen, dass Volg-Filialen für Raubüberfälle exponiert sind, erklärt die Kantonspolizei Aargau auf Nachfrage. So seien es etwa die längeren Öffnungszeiten, die es begünstigen, dass Täter frühmorgens oder am Abend zuschlagen können, wenn noch wenig Personen im Laden sind. Zudem seien Volg-Filialen häufig in ländlichen Gebieten vertreten; in denen zu Randzeiten noch weniger los ist als in einer städtischen Umgebung.

Es gebe zudem Wiederholungstäter, die sich beispielsweise auf bestimmte Ladenketten festgelegt haben, heisst es von der Kantonspolizei weiter. Wenn dann allerdings ein Täter gefasst wird, könne man mehrere Fälle auf einen Schlag aufklären.

Allgemein geniesse die Aufklärung von bewaffneten Raubüberfällen oberste Priorität, da es sich um Kapitaldelikte handle. Häufig seien es keine professionellen Täter, sondern Personen, die aus akuter Geldnot heraus handelten. Diese kämen auch nicht zwangsläufig aus der Region. Man habe es schon mit Räubern zu tun gehabt, die bewusst aus anderen Kantonen angereist seien.

Spezielle Schulungen für Volg-Mitarbeitende

Eine aussergewöhnliche Häufung solcher Überfälle könne man in den letzten Jahren nicht feststellen, schreibt Volg-Mediensprecherin Tamara Scheibli auf Anfrage. Im Schweizer Detailhandel komme es leider immer wieder zu Überfällen. Die Volg-Verkaufsmitarbeitenden würden daher auch in internen Kursen regelmässig geschult.

Diese scheinen auch Wirkung zu zeigen: In den meisten Fällen entkommen die Täter zwar mit der Beute – Personal und Kunden bleiben jedoch unverletzt. In Ausnahmefällen müssen die Räuber sogar ohne Beute den Laden verlassen, wenn sich die mutige Verkäuferin etwa querstellt, wie ein Überfall auf die Volg-Filiale in Waltenschwil zeigte.

Alles anzeigen

30. Januar 2019, Mittwochabend, 16.30 Uhr: Ein Mann greift eine Volg-Angestellte von hinten an, als diese mit den Tageseinnahmen zur Bank gehen will. Er versetzt ihr einen Schlag, entreisst ihr die Geldmappe und flüchtet mit einigen tausend Franken. Mehr dazu hier.

2. Februar 2019, Samstagmorgen, 6.20 Uhr: Ein mit Sturmhaube maskierter Mann bedroht die Angestellten mit einer Schusswaffe. Der Täter verlässt das Geschäft mit mehreren hundert Franken. Mehr dazu hier.

22. Februar 2019, Freitagmorgen, 6.00 Uhr: Kurz nach Öffnung betritt ein maskierter Mann den Laden und bedroht die Angestellte mit einer Pistole. Er erbeutet mehrere tausend Franken und flüchtet durch den Hinterausgang. Mehr dazu hier.

7. November 2019, Donnerstagabend, 19.10 Uhr: Zwei bewaffnete Männer bedrohen mit Klappmessern die Anwesenden und flüchten mit einer kleinen Menge Bargeld. Bereits 2010 wurde diese Volg-Filiale überfallen. Mehr dazu hier.

16. November 2019, Samstagabend, 21.30 Uhr: Nach Geschäftsschluss stürmt ein Mann auf eine Angestellte zu, als diese kurz nach draussen ging. Er bedroht sie mit einem Messer und flüchtet mit mehreren tausend Franken. Der Dorfladen wurde 2018 bereits zweimal überfallen. Mehr dazu hier.

9. Oktober 2020, Freitagabend, 19.30 Uhr: Mit einer Pistole bewaffnet fordert ein Mann die Herausgabe von Bargeld. Dabei erbeutet er mehrere hundert Franken. Mehr dazu hier.

27. November 2020, Freitagabend, 17 Uhr: In auffälliger Bauarbeiterkleidung betritt ein Mann den Laden und bedroht die Kassiererin mit einem Messer. Er greift nach Banknoten und flüchtet mit mindestens 2000 Franken. Mehr dazu hier.

16. Januar 2021, Samstagmorgen, 5 Uhr: Zwei Männer bedrohen die Verkäuferin mit einer Pistole, fordern sie zum Öffnen des Tresors auf. Mit mehreren tausend Franken flüchten sie. Mehr dazu hier.

14. Januar 2021, Freitagnachmittag, 15 Uhr: Zwei bewaffnete Männer betreten die Volg-Filiale. Die bedrohte Verkäuferin geht allerdings nicht auf die Geldforderung ein, die Täter flüchten ohne Beute. Mehr dazu hier.

17. Januar 2021, Montagmittag, 13.30 Uhr: Mit einer Faustfeuerwaffe bedroht ein Mann die Verkäuferin. Diese öffnet die Kasse, der Täter entwendet Bargeld. Auf der Flucht wird er verhaftet. Später gesteht er auch den Überfall auf eine Spar-Filiale in Dättwil in der Vorwoche. Mehr dazu hier.

22. Januar 2021, Freitagabend, 18.30 Uhr: Ein auffällig gekleideter Mann bedroht mit einem Küchenmesser die Verkäuferin. Er erbeutet mehrere tausend Franken. Er wird später verhaftet – und gesteht auch den Überfall in Villnachern (siehe oben). Mehr dazu hier.

9. April 2021, Freitagmorgen, 6 Uhr: Ein vermummter Mann bedroht die Angestellten mit einem Pfefferspray und besprüht sie später. Er erbeutet mehrere Münzrollen. Mehr dazu hier.

13. August 2021, Freitagabend, 19 Uhr: Mit einer Pistole bewaffnet fordert ein Mann die Herausgabe von Bargeld. Auf der Flucht wird er von mutigen Drittpersonen festgehalten und schliesslich von der Polizei verhaftet. Mehr dazu hier.

30. März 2022, Donnerstagabend, 20.30 Uhr: Ein Mann mit Kapuze und Schutzmaske bedroht die Angestellte mit einem Messer. Er erbeutet mehrere hundert Franken und flieht. Bereits 2015 wurde diese Volg-Filiale überfallen. Mehr dazu hier.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen