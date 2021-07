Turgi: So geht es nach Kündigungswelle an der Schule weiter

Turgi Nach Kündigungswelle an Schule: Notszenario verhindert – aber die Aufarbeitung der Krise kostet Zehntausende Franken 18 von 34 Lehrpersonen haben gekündigt. Nur eine Stelle konnte noch nicht neu besetzt werden, sagt Turgis Vizeammann Astrid Barben. Die wohl wichtigste Personalie jedoch ist noch nicht geklärt. Pirmin Kramer 08.07.2021, 05.00 Uhr

Primarschule Turgi: Mehr als die Hälfte der Lehrpersonen geht.

Severin Bigler / BAD

18 von 34 Lehrpersonen an der Schule Turgi haben gekündigt. Mit Hochdruck arbeiten die Verantwortlichen derzeit daran, dass im neuen Schuljahr wieder vor allen Klassen ein Lehrer oder eine Lehrerin stehen wird. Nun zeigt sich: Das «Notszenario», wonach Klassen mangels Lehrpersonen zusammengelegt werden müssen, wird aller Voraussicht nach nicht eintreffen. «Aktuell ist nur noch eine Stelle vakant, alle anderen freien Stellen konnten wir wieder besetzen», sagt Astrid Barben. Die Frau Vizeammann von Turgi gehört der externen Fachgruppe an, die anstelle der aufgelösten Schulpflege aktuell alle schulischen Geschäfte vorbereitet. Astrid Barben ist zuversichtlich:

«Ich bin sicher, dass wir die Situation an der Primarschule und dem Kindergarten, der in dieser Diskussion oft vergessen geht, werden meistern können.»

Astrid Barben Zvg / Aargauer Zeitung

Die vergangenen Wochen seien sehr intensiv gewesen. «In erster Linie ging es darum, den Schulbetrieb zu Ende zu führen. Das ist uns gelungen. Nun müssen wir vor allem auch dafür sorgen, dass die Schule wieder zur Ruhe kommt und dass wir einen Neuanfang machen können», sagt Barben.

Wer übernimmt die Schulleitung?

Wer bei diesem Neuanfang im August die Schulleitung inne haben wird – die wohl wichtigste Personalie – ist aber noch unklar. Der amtierende Schulleiter sei noch krankgeschrieben, sagt Barben. Seinen Job übt momentan Stephanie Haberthür ad interim aus. Auf die Frage, ob eine dieser beiden oder eine weitere Person das Amt als Schulleiterin oder Schulleiter ausüben werde, antwortet Astrid Barben: «Dazu kann ich momentan noch nichts sagen.»

Warum genau Unruhe herrschte, warum es zur grossen Anzahl von Kündigungen kam – «diese Frage müssen wir aufarbeiten, von Grund auf klären», sagt Barben. Dafür ist ein externer Berater, der Arbeits- und Organisationspsychologe Beat Kappeler, angestellt worden. Erste Aussprachen fanden bereits statt. In einem offenen Brief kritisierten 19 Mitglieder des Lehrerteams die Kommunikation und den Informationsfluss von Seiten der vorgesetzten Behörden.

Betrag im höheren fünfstelligen Bereich

Gemeindeammann Adrian Schoop sagt, der Gemeinderat habe Geld gesprochen für die Aufarbeitung der Vergangenheit. Es handle sich um einen «Betrag im höheren fünfstelligen Bereich». Erstaunt ist er über die Kritik der Lehrerschaft im offenen Brief, wonach auch die Sparmassnahmen der Gemeinde einen Herausforderung für das Lehrerteam waren. «Natürlich schauen wir in Turgi auf allen Ebenen genau hin, was die Ausgaben betrifft. Aber Fakt ist: Wir haben die Budgets immer mit der Schulleitung und der Schulpflege besprochen.»

Hätte der Gemeinderat nicht früher reagieren sollen, bevor die Situation in einer Kündigungswelle eskalierte? Schoop sagt, der Gemeinderat habe erst nach dem Rücktritt von Markus Wälty beziehungsweise der vorzeitigen Auflösung der Schulpflege die Möglichkeit erhalten, in die strategische Schulführung einzugreifen. «Danach haben wir sofort reagiert und eine externe Fachgruppe eingesetzt.»