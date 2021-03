Turgi Das Elektronik-Unternehmen Enics will 125 Arbeitsplätze ins Ausland verlagern – «Arbeit Aargau» ist bestürzt Die Enics Schweiz AG hat am Dienstag ihre Arbeitnehmervertreterinnen und -vertreter zu einer Konsultation eingeladen, um wesentliche strukturelle Veränderungen zu erörtern. Mögliche Auswirkungen würden bis zu 125 Mitarbeiter am Produktionsstandort Turgi betreffen. 24.03.2021, 14.16 Uhr

(kob) Die Enics Schweiz AG will ihren Standort in Turgi schliessen und die Produktion ins Ausland verlagern. In einer Mitteilung heisst es: