In der Version des Schweizer Autors Joël Laszlo sieht Parzival die Welt durch seinen Penis. Das ist schrill, komisch und bildhaft in Szene gesetzt - in Einwortsätzen wird die Gier demaskiert. Heute nochmals in Aarau zu sehen.

Julia Nehmiz 27.05.2021, 05.00 Uhr