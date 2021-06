Aarau Drama und Tote im Jugendlager: Das neue Stück B17 der Kanti-Theatergruppe greift das Thema Verschwörungstheorien auf Am Freitag findet die Premiere der Theatergruppe AUJA! der Neuen Kantonsschule Aarau auf dem alten Eniwa-Werkhof in Aarau statt. Wir haben den Probennachmittag besucht. Cynthia Mira 22.06.2021, 16.52 Uhr

Die Geschichte im Stück B17 ergibt sich aus vielen einzelnen Szenen, hier mit Xenja Schwabe (links), Jenny Schleuniger und Nick Preusser. Cynthia Mira

Die Theatergruppe AUJA! der Neuen Kantonsschule Aarau feiert am Freitagabend ihre Premiere mit dem Stück B17. Als Auftrittsort hat sie den alten Eniwa-Werkhof ausgesucht. Gespielt wird auf dem gesamten Areal. In jeder Nische, auf dem Vorplatz und sogar aus dem Fenster des ersten Stockwerks des Hauptgebäudes ertönten am Montagnachmittag Stimmen. Es wurde intensiv geprobt. «Ob du lebst oder stirbst, ist lediglich ein Zustandswechsel», rief eine Kantischülerin in weissem Overall und grünem Tuch vom Fenster über den Platz.