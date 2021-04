Terrassenöffnung Dass die Maske neu auch am Beizentisch getragen werden muss, verwirrt: «Dann werde ich halt einfach zum Raucher» Ein Spaziergang durch Baden zeigt: Die Menschen nutzen ihre neue Freiheit und strömen in die Bars und Restaurants. Dass neue Regeln gelten, haben aber viele noch nicht mitbekommen. Und auch nicht alle halten sich an die alten. Zara Zatti 23.04.2021, 17.36 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Janelle (rechts) und Anja geniessen ihren ersten Hugo im Biergarten Baden. Alex Spichale

Janelle und Anja sitzen sich am langen Festtisch gegenüber. Vor ihnen stehen ein grosser Teller Nachos und zwei Hugos. Freudig stossen die beiden 19-Jährigen aus Baden auf die wiedergewonnene Freiheit an: «Es tut gut, endlich wieder etwas trinken gehen zu können», sagt Janelle. Eigentlich seien sie extra für den Solero-Drink gekommen, eine Spezialität des Biergartens, doch den gibt es dieses Jahr noch nicht. «Egal, es ist trotzdem super», finden die beiden Frauen.

Es ist früher Donnerstagabend im Biergarten in Baden. Die Gartenbeiz ist gut besucht, auch wenn längst nicht jeder Tisch besetzt ist. Seit Mittwoch kann man hier endlich wieder ein kühles Bier geniessen. Geschäftsführer Stefan Bill ist zufrieden mit den ersten beiden Tagen.

«Die Leute sind froh, endlich wieder in eine Beiz zu können. Die Stimmung ist mega gut.»

Heute sei es eher ruhig, sagt Stefan Bill. Das liege daran, dass eigentlich Regen angesagt war. Am ersten Abend sei der Biergarten bis auf den letzten Tisch besetzt gewesen. Am Eingang standen die Leute sogar bis zu einer halben Stunde Schlange.

Gute Stimmung in der Altstadt – manchmal etwas zu gut

Zwar sitzen an den Tischen, die locker Platz für zwölf Personen bieten, maximal vier Leute, und beim Anstehen fürs Bier oder eine Wurst tragen die Menschen Maske – ansonsten ist nicht viel zu spüren von der Ausnahmesituation.

Im Biergarten hört man Stimmengewirr, Lachen und das Klirren der Gläser. Auch der berühmteste Kater Badens – Sherlock – stattet dem Biergarten einen Besuch ab und freut sich, endlich wieder Gesellschaft zu haben. «Was haben sie mit dir gemacht?», fragt ein Gast lachend und meint damit das kurz geschorene Fell des Katers.

Kater Sherlock geniesst die Gesellschaft mit neuem Haarschnitt. Alex Spichale

Seit sie wieder öffnen dürfen, gelten für Gartenbeizen und Terrassen zwei neue Regeln. So muss sich nicht mehr nur eine Person pro Tisch, sondern jeder registrieren und: Es müsste auch am Tisch eine Maske getragen werden, wenn nicht gerade getrunken oder gegessen wird. Müsste – denn schaut man sich im Biergarten um, trägt am Tisch niemand eine Maske.

Viele der Gäste sind erstaunt, wenn man sie auf die Regelung anspricht: «Das wusste ich gar nicht», hört man dann oder: «Sie haben am Eingang etwas gesagt, aber ich habe es nicht verstanden.» Die Regel verwirrt: «Muss man jetzt zwischen jedem Schluck die Maske anziehen?», fragt eine junge Frau.

Die zwei Türsteher am Eingang machen jeden Gast auf die Regeln aufmerksam, sagt Stefan Bill. Ob sie sich dann aber an die Maskenregel halten, könne er nicht kontrollieren:

Biergarten-Geschäftsführer Stefan Bill. Alex Spichale

«Ich kann nicht überprüfen, ob jemand gerade am Trinken ist oder nicht. Wir setzten auf Eigenverantwortung.»

Doch auch diese dürfte hier nicht viel weiterhelfen, denn die meisten wissen gar nicht, was mit der Regel gemeint ist: «Dann werde ich halt einfach zum Raucher», sagt ein junger Mann.

Offiziell würde ihn auch das nicht von der Maskenpflicht befreien, sagt der Präsident von Gastro Aargau, Bruno Lustenberger: «Laut Verordnung dürfte man die Maske nur abziehen, wenn man gleichzeitig raucht und trinkt. Es soll mir einmal jemand zeigen, wie das geht.» Lustenberger ist wütend: «Diese Regel ist ein Witz, absolut nicht durchsetzbar und auch nicht nötig.» Seine Geduld mit dem Bundesamt für Gesundheit ist am Ende:

«Neben einer Beiz dürfen sich 15 Menschen ohne Maske treffen, aber zwischen den Gängen in einer Beiz muss man sie tragen.»

Auch das Café Kajüte konnte diese Woche endlich wieder die Tische rausstellen. Die Limmat rauscht, die Menschen sind entspannt. Den «Kajüten» Chef Jay Tanoa freut’s:

Jay Tanoa vor der «Kajüte». Alex Spichale

«Es ist eine Erleichterung endlich wieder offen zu haben.»

Andrina, Gabi und Sonja geniessen ihren Aperol Spritz. Seit sechs Monaten haben sie sich nicht mehr gesehen. Die 22-jährige Andrina arbeitet selbst hinter der Bar in der «Kajüte». Der neuen Maskenregel kann auch sie nicht viel abgewinnen: «Wir müssten drei Leute extra einstellen, nur um zu kontrollieren, ob sich die Menschen daran halten.»

Gute Laune bei Andrina, Gabi und Sonja in der «Kajüte». Alex Spichale

Läuft man durch die Altstadt, kommt beinahe Ferienstimmung auf. Fast jede Bar und jedes Restaurant, das geöffnet hat, ist gut besucht. An den meisten Orten werden die Abstandsregeln eingehalten, zwischen den Tischen hat es Trennwände aus Plexiglas oder Stoff. Doch mancherorts nimmt man es dann doch nicht so genau: Teilweise sieht man nicht mehr, wo der eine Tisch aufhört und der andere anfängt. Die Gruppen vermischen sich und es stossen mehr als vier Gläser beim Zuprosten aufeinander. Auch Twitter-User Raffael Schuppisser beobachtete Szenen, bei denen die Abstandsregeln nicht eingehalten wurden:

«Es ist nicht das Gleiche wie früher»

Mittlerweile ist es kurz vor acht. Markus Widmer, Wirt im «Rebstock», ist fleissig am Bierzapfen. Bis auf zwei Tische sind alle besetzt. Registrieren muss man sich hier mit der Mindful-App, oder man schreibt seinen Namen auf eine Liste. Widmer geht von Tisch zu Tisch und kontrolliert, ob das gemacht wurde.

Obwohl der «Rebstock» wieder offen hat, ist man noch ein Stück weit von der Normalität entfernt. Abgesehen von Tapas kann man im «Rebstock» noch nicht speisen: «Essen kann man hier erst wieder Mitte Mai, momentan ist es noch zu kalt», sagt Widmer.

Markus Widmer vor dem gut besuchten «Rebstock». Alex Spichale

Corinne und Dominik sitzen vor dem «Rebstock» und stossen mit Weisswein und Bier an: «Wir geniessen es sehr.» Doch wie sonst sei es eben doch nicht: «Die Beschränkung auf vier Personen an einem Tisch nimmt schon ein bisschen die gute Stimmung», findet Dominik. «Es ist nicht das Gleiche wie früher.»

Die Polizei hält sich zurück, der Kanton hört auf das BAG

Auf dem Rundgang in Baden trifft die AZ nirgends eine Polizeipatrouille an – werden die Vorschriften für Gassenbeizen, Restaurantterrassen und Strassencafés gar nicht kontrolliert? Doch, sagt Corina Winkler, Mediensprecherin der Kantonspolizei Aargau: «Wir nehmen täglich Kontrollen in Gewerbebetrieben vor und überprüfen die Schutzkonzepte.» Bei der neuen Maskenpflicht auf den Terrassen gehe die Polizei, wie auch sonst, mit Augenmass vor.

Verstossen Gäste gegen die Regeln, spreche die Polizei primär den Gastwirt an: «Bei Einsichtigkeit und Korrektur von Beanstandungen wird die Polizei auf Ermahnungen setzen.» Erst bei Uneinsichtigkeit oder massiven oder wiederholten Verstössen nach Verwarnungen würde je nach Situation Anzeige erstattet oder Bussen verteilt.

Grundsätzlich würden die Massnahmen aber befolgt, sagt Winkler. Wöchentlich stelle die Polizei einige Dutzend Ordnungsbussen aus: «Wir stellen fest, dass die Vorschriften überwiegend gut eingehalten werden.»

Das Gesundheitsdepartement betont, dass die Maskenregelung nicht neu sei: «Diese Regelung kennen wir aus der Vergangenheit. Noch bis im Dezember mussten Gäste von Gastronomiebetrieben bei Nichtkonsumation die Maske aufsetzen», schreibt Maria Gares vom Departement für Gesundheit und Soziales (DGS). Allerdings konnte man im Sommer, als die Fallzahlen tief waren, die Maske ablegen, wenn man am Tisch sass. Offenbar haben die Leute noch diese Regel im Kopf. Das DGS hält sich an die Vorgaben des BAG: «Der Kanton Aargau unterstützt die Massnahmen des Bundesrates.»