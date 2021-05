«Support your Sport» Migros-Vereinbons machten Jan von den Aargauer zeka-Rollers glücklich – auch die Leiterin der Promotion, Cornelia Wolfenstädter ist gerührt Das Mitglied der Aargauer zeka-Rollers erhielt einen Spezialrollstuhl. Sein Verein bekam schweizweit am meisten Bons.

Cynthia Mira 22.05.2021, 05.00 Uhr

Jan Frischknecht erhielt Besuch der Migros: Cornelia Wolfenstädter und Patrick Stöpper leiteten die erfolgreiche Kampagne. Foto: Britta Gut

Diese Woche war es so weit: Der 12-jährige Jan Frischknecht aus Knonau ZH nahm am Donnerstagnachmittag erstmals Platz auf seinem neuen Hightech-Rollstuhl. Sein Trainer Michel Joye hatte das Geschenk unter einem Tuch versteckt. Jan konnte dieses dank eines Seils mit seinem Rollstuhl im Rückwärtsgang nach oben heben. Dabei sah er sein neues Sportgerät und sein Grinsen wurde breiter.

Überraschung geglückt: Jans Rollstuhl ist himmerblau und der Patenonkel wird der 12-Jährige Linus, der auf eigene Faust jeweils am Samstag in der Migros in Buchs Bons sammelte. Foto: Britta Gut

Seit vier Jahren spielt er Powerchair-Hockey bei den Aargauer zeka-Rollers. Dank der Migros-Kampagne «Support your Sport» hat er nun seinen eigenen Stuhl mit fixiertem Schläger. Die zeka-Rollers sind die Sieger der gesamten Sammelaktion (die AZ berichtete). Ihnen wurden 60873 Vereinbons zugespielt. So viel wie keinem anderen Verein. Migros-Sprecher Patrick Stöpper sagt:

«Schweizweit wurden über 33 Millionen Bons eingescannt.»

Jan ist zufrieden: Die Bedienung sei einfacher als bei jenen Stühlen, die er jeweils ausgeliehen hatte. Foto: Britta Gut

Er erschien gemeinsam mit der Leiterin der Promotion, Cornelia Wolfenstädter, zur Übergabe des Rollstuhls. «Es ist absolut berührend», sagte sie. Die Kampagne sei Neuland gewesen. «Am Anfang haben wir die Vereine direkt angeschrieben, aber die Anmeldungen blieben auf einem bescheidenen Niveau.» Eine Woche vor dem Start Ende Januar seien sie aber mit Anmeldungen überrannt worden. «Es gab unglaublich tolle Aktionen, die mich auch zum Grinsen brachten», so Stöpper. Aber die Übergabe vor Ort als direktes Resultat der Kampagne nun mitzuerleben, sei besonders schön:

«Es ist etwas anderes, als die Videos in den sozialen Medien zu verfolgen.»

Das Challenge-Fieber brachte die Familie näher zusammen

Grosse Freude über den Sieg haben auch Jans Eltern: «Die Monate sind extrem spannend gewesen», sagte sein Vater Markus Frischknecht:

«Wir haben immer wieder nachgeschaut, wie der Stand ist und wie sich die Aktion entwickelt.»

Mit der Nummer 66 wird er künftig die Wettkämpfe bestreiten. Foto: Britta Gut

Es habe nicht nur den Zusammenhalt in den Vereinen gestärkt, sondern auch die Familie näher zusammengebracht. «Wir haben von unseren Verwandten im Welschland Bons zugeschickt bekommen.» Zudem habe es Vereine gegeben, die Teil der Kampagne gewesen seien, die Bons am Ende aber doch an sie weitergeleitet hätten. Jans Vorfreude sei gross gewesen, sagte seine Mutter Monika Frischknecht.

Auch Jans Eltern Markus und Monika Frischknecht sowie sein Trainer Michel Joye (in der hinteren Reihe) sind stolz auf diesen Sieg. Foto: Britta Gut

Trotz des überragenden Sieges kam am Ende aber nicht genug Geld zusammen. Der Rollstuhl kostet 25 000 Franken. Der Wert eines Bons lag am Ende bei 15 Rappen pro Stück. Von der Migros gab es 9296 Franken. Hinzu kamen Direktspenden über Wemakeit, die ebenfalls Teil der Kampagne war, in der Höhe von 762 Franken. Dank einer privaten Spende sind weitere 5000 Franken gedeckt. «Für den Rest werden wir mit Anfragen an Stiftungen und Unterstützerinnen und Unterstützer sicher fündig», sagt Trainier Michel Joye. «Der Stuhl stammt von einem Hersteller Degonda Rehab in Gwatt und kann nun individuell an Jans Bedürfnisse angepasst werden.»

Migros-Sprecher Patrick Stöpper nahm die Challenge vor Ort gleich an und spielte einige Pässe in Richtung Tor. Foto: Britta Gut

Den ersten Härtetest gibt es im Juni bei einem Turnier im Tessin

«Ich habe mir das Himmelblau heller vorgestellt», sagte Jan über sein Gerät. Aber er passe ihm gut. Er befand:

«Er reagiert schneller und besser.»

Für die zeka-Rollers gab es von der Migros und mit den Spenden 10 058 Franken. Foto: Britta Gut

Die Bedienung läuft über einen Steuerhebel an der Armlehne. Die Gegner müssen sich künftig von Jan, dem Spieler mit der Nummer 66, in Acht nehmen. Gut möglich, dass er einst auch in der Schweizer Nationalmannschaft spielen wird. Manch ein Spieler, der bei den zeka-Rollers begann, gehört mittlerweile zu den besten Spielern der Schweiz. Im internationalen Feld platzieren sich die Schweizer auf Platz vier. Die nächste Weltmeisterschaft wird, wenn es die Pandemie zulässt, 2022 in Sursee ausgetragen. Seinen ersten Auftritt wird Jan aber bereits am 12. Juni im Tessin antreten. Dann spielen die zeka-Rollers ein Freundschaftsspiel gegen das Meisterteam Iron Cats Zürich. Auch im italienischsprachigen Teil der Schweiz soll die Sportart Fuss fassen. Das Turnier ist der Startschuss dazu.