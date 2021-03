«Support your Sport» Jan hofft auf Hilfe der Migros-Kinder: Die Aargauer zeka-Rollers sind im Vereinsbons-Wettbewerb auf Platz 3 Das Ziel ist klar: Der erste Platz bei «Support your Sport» würde Jan Frischknecht dem Traum vom eigenen Rollstuhl näher bringen. Um ihm dies zu ermöglichen, geben das Team und die Freunde der zeka-Rollers alles. Cynthia Mira 20.03.2021, 05.00 Uhr

Ein neuerer Hightech-Rollstuhl ist das Ziel: Michel Joye und Jan Frischknecht hoffen auf weitere Bons. Fabio Baranzini

Es steht ausser Frage: Die Aargauer zeka-Rollers sind die aktuellen Helden in der Region. Das Powerchair-Hockeyteam ist Stand gestern auf dem dritten Rang in der Migros-Kampagne «Support your Sport». Ende Februar nahmen sie sich noch den sechsten Platz ein (AZ 20.02.). Momentan leisten sie sich beinahe täglich ein Duell mit dem Zürcher Kickbox-Verein Dedzo Gym. Gefightet wird um den zweiten Platz. Vom momentanen Erstplatzierten, dem Eishockeyclub Uri, sind sie rund 3500 Bons entfernt.

Ashwin und Ursin beim Training bei den zeka-Rollers in Baden Dättwil. Fabio Baranzini

Mit jedem Einkauf von 20 Franken gibt es in der Migros einen Bon. Dieser kann online einem Verein zugeteilt werden. Insgesamt nehmen im ersten Topf mit den Klubs unter 100 Aktiven bereits 4473 Vereine teil. Sie alle kämpfen um einen Anteil von einer Million Franken, die die Migros an sie verteilt. Mit dem Geld möchten die zeka-Rollers einen elektronischen Rollstuhl für den 12-jährigen Jan Frischknecht aus Knonau ZH kaufen. Was dies für ihn bedeuten würde, zeigte sich bei einem Trainingsbesuch.

Jan Frischknecht und Noah Remund nehmen mit den zeka-Rollers auch an diversen Turnieren im Ausland teil. Fabio Baranzini

Sie können auf die Hilfe eines 12-Jährigen zählen

Gekonnt steuert Jan mit den Fingern einen kleinen Steuerhebel. Er braucht einen Gurt für mehr Stabilität und einen der Rollstühle mit fixiertem Hockeyschläger. Dieser ist unten an der Vorderseite angebracht. Jan leidet an der Muskeldystrophie Duchene (DMD). Seine Muskelsubstanz geht schleichend verloren. Der Verlauf ist unsicher, eine Heilung bisher ausgeschlossen. Die einschneidende Diagnose erhielt er 2012 im Alter von nur vier Jahren. Durch die schwindende Muskelkraft ist er seit dem neunten Lebensjahr auf einen Rollstuhl angewiesen. Mit dem Powerchair-Hockey hat er 2018 eine Sportart gefunden, die er liebt.

Im Training gibt es von ihm und seinen vier Sportsfreunden nur sporadisch Informationen. Sie alle würden sich aber freuen, wenn es mit dem neuen Stuhl klappen würde. «Dass wir so gut platziert sind, heisst, dass wir zusammen etwas erreicht haben», sagt Noah Remund. Der 15-Jährige ist seit zwei Jahren im Team und kann im Rollstuhl mit einem normalen Schläger Hockey spielen.

Noah Remund (r) freut sich über die Teamleistung, um Jan (l) den Stuhl zu ermöglichen. Fabio Baranzini

Wegen der Pandemie findet das Training für alle unter 20-Jährigen in reduzierter Form in der Turnhalle der Schule Höchi in Baden-Dättwil statt. Normalerweise spielen alle Altersklassen zusammen. Es braucht Feingefühl, um im hohen Tempo loszufahren, im richtigen Moment zu stoppen, sich zu drehen und mit einer Hand den Schläger so zu schleudern, dass der kleine weisse Ball in Richtung Tor fliegt. Das Goal befindet sich am Boden und ist nur 20 Zentimeter hoch. Die fünf Jungs erreichten im Training gleich zwei Mal, dass Trainer Michel Joye prompt aufgrund ihrer Leistung auf die Knie fiel. Joye engagiert sich seit der Gründung 2003 im Team. Man dürfe die physische Anstrengung nicht unterschätzen, sagt er.

Michel Joye ist überwältigt von den Zuschriften und Briefen Fabio Baranzini

«Beim Powerchair-Hockey kann der Puls der Athleten enorm hochgehen.»

«Die Geschwindigkeit und die Geschicklichkeit finde ich immer wieder eindrücklich», sagt Ute Göbbels. Auch sie begleitet seit 2014 die Trainings. Die beiden hätten mehrfach in der Migros eingekauft, um neue Bons zu sammeln.

Michel Joye ist als Trainer seit 2003 mit der Sportart «infiziert», wie er sagt. Fabio Baranzini

«Der Effort aller Mitarbeitenden sei enorm und grossartig», sagt sie.

Zudem seien auch schöne Geschichte entstanden. «Wir haben Briefe und Zuschriften mit Bons erhalten», sagt Joye. Und die Migros führt im Internet jene Fans auf, die am meisten Bons eingelöst haben. Bei den zeka-Rollers ist dies zeka-Mitarbeiterin Madlén Adam-Klee. Die Menge der 759 Bons verdankt sie auch ihrem 12-jährigen Sohn Linus. «Auf eigene Faust geht er jeweils am Samstag in die Migros in Buchs, um Bons zu sammeln», so Joye. Das rühre ihn sehr.

«Der Junge gibt nicht auf.»

Es braucht Mut, um im hohen Tempo durch die Halle zu flitzen. Fabio Baranzini

Werden sie noch auf den ersten Platz gespült?

Ute Göbbels begleitet seit 2014 die Trainings Fabio Baranzini

Je mehr Bon zusammenkommen, desto höher wird der Beitrag an die Kosten für den Stuhl sein. Denn ein Powerchair kostet 25'000 Franken. Dank einer privaten Spende von 5000 Franken, die sich ebenfalls nach dem Start der Kampagne ergeben hatte, ist Jans Traum vom eigenen Sportgerät nochmals ein Stückchen näher gerückt. Noch bis am 12. April läuft die Kampagne. «Im Vergleich zum aktuellen Sieger, dem Eishockeyclub Uri, der in einem Kanton mit viel weniger Einwohnern zu Hause ist, würde vielleicht noch etwas drin liegen», sagt Joye und lacht. «Das Ziel mit dem ersten Platz ist aber auch mit einer Portion Ironie zu verstehen.» Sie seien schon jetzt glücklich, und es sei wunderbar, was sich durch die Teilnahme alles ergeben habe. Und dennoch: «Wenn jede Aargauerin und jeder Aargauer nur einen Bon für uns einlösen würde, würden wir mit einer grossen Welle auf Platz 1 gespült.»

Jan Frischknecht ist auch als Goali talentiert; hier versucht Noah Remund, einen Treffer zu landen. Fabio Baranzini

Was ist die Zeka? Eine Stiftung seit 1966 Die Zeka ist eine Stiftung, die Menschen mit einer körperlichen Beeinträchtigung unterstützt. Zeka steht für Zentren Körperbehinderte Aargau. Sie wurde 1966 gegründet und 2002 in Zeka unbenannt. Der Geschäftssitz liegt in Aarau. Ein zweiter wichtiger Standort ist Baden. Die Institution fördert, berät und unterstützt Menschen mit einer körperlichen Beeinträchtigung. Sie tut dies in vielfältigen Bereichen. Das Ziel ist es, die Integration in und ausserhalb des Unternehmens zu fördern und zu unterstützen.