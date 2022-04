Strengelbach/A2 Rechts überholt und Unfall verursacht: Polizei sucht Zeugen Am Freitag touchierte ein Autofahrer auf der A2 ein zuvor rechts überholtes Auto. Im Vorfeld dürfte der Verursacher einem weiteren Auto sehr nahe aufgeschlossen haben. Auskunftspersonen werden gesucht. 30.04.2022, 11.26 Uhr

Am Freitag touchierte ein Autofahrer auf der A2 ein zuvor rechts überholtes Auto. Kapo AG

Der Unfall ereignete sich am Freitag kurz vor 20 Uhr auf der Autobahn A2. Ein 55-jähriger Autofahrer fuhr auf der A2 auf dem Überholstreifen in Richtung Luzern. Dabei schloss ein Ford-Fiesta-Fahrer nahe auf und setzte im Anschluss zu einem Rechtsüberholen an.