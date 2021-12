Spendenaktion Hilfswerk Margrit Fuchs: 700'000 Franken für Ruanda

Stiftung Hilfswerk Margrit Fuchs Bei Spendenaktion: Über 700'000 Franken für Ruanda gesammelt Das Spendenteam ist begeistert über die Grosszügigkeit und bedankt sich bei allen Spenderinnen und Spendern. 24.12.2021, 05.00 Uhr

Schulbildung ist der Stiftung Hilfswerk Margrit Fuchs ein grosses Anliegen. Über 170'000 Franken wurden für Schulgeld gespendet.

Die diesjährige Weihnachtsaktion für die Stiftung Hilfswerk Margrit Fuchs Ruanda war ein voller Erfolg. Die Spenden, die während der zwei Wochen von Ende November bis Anfang Dezember telefonisch, per ­E-Mail oder über das Spendenformular gemeldet wurden, waren zwar weniger hoch als in anderen Jahren. Das Resultat von rund 445'000 Franken stimmte die Helferinnen und Helfer und den Stiftungsrat jedoch trotzdem glücklich und zeigt, dass auch in schwierigen Zeiten die Solidarität mit den Ärmsten in Ruanda nicht vergessen geht.

Riesig ist die Freude heute, denn was auf dem Konto der Weihnachtsaktion bisher eingegangen ist, ist weit mehr, als gemeldet wurde – auf rund 704'000 Franken beläuft sich der Kontostand. Ein Resultat, das für alle Beteiligten das schönste Weihnachtsgeschenk ist, das sie sich vorstellen können. Dabei sind 51 Kühe, 372 Schweine, 2720 Hühner und 1200 Truthähne gespendet worden.

Spendenbetrag könnte sich noch erhöhen

Grossen Anklang fanden wie immer die Schulgelder – 171'340 Franken wurden der Spendenzentrale gemeldet. Spenden, die ohne Spendenzweck eingehen, werden vom Stiftungsrat da eingesetzt, wo es am nötigsten ist. Das Geld ermöglicht dem Hilfswerk überaus wirkungsvolle Hilfeleistungen im Sinne von Hilfe zur Selbsthilfe.

Aufgrund der Erfahrungen der letzten Jahre gehen noch bis Ende Januar Spenden auf das Konto ein. Das Spendenteam ist deshalb zuversichtlich, dass sich der Endbetrag dieses Jahr noch um einiges erhöhen wird. Zu hoffen bleibt, dass trotz der Pandemie, die gerade die Ärmsten besonders trifft, das Leben in Ruanda im nächsten Jahr so weit als möglich ohne Einschränkungen weitergehen kann. Die Stiftung Hilfswerk Margrit Fuchs bemüht sich auch künftig so gut es geht, auf die veränderten Rahmenbedingungen zu reagieren und wenn nötig unkompliziert und rasch Hilfe zu gewähren. Das Spendenteam und der Stiftungsrat der Stiftung Hilfswerk Margrit Fuchs ist überwältigt von der grossen Anteilnahme der Leserschaft von CH Media und dankt allen Spenderinnen und Spendern von Herzen für die grosse Solidarität auch in schwierigen Zeiten. Der CH Media und den beteiligten Mitarbeitenden gebührt ein grosses Dankeschön für die Unterstützung dieser Aktion. (kru)