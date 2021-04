Steuervorlage Tiefere Firmensteuern: Aargauer Gemeinden sind nur teilweise zufrieden – sie warnen vor Steuererhöhungen Die Aargauer Gemeinden sagen Ja zur jüngsten Steuerreform. Mit der vorgeschlagenen zeitlich befristeten Gegenfinanzierung der Ausfälle von Firmensteuern sind sie aber überhaupt nicht einverstanden. Sie fordern eine zeitlich unbefristete Gegenfinanzierung. Mathias Küng 15.04.2021, 10.00 Uhr

Patrick Gosteli, neuer Präsident der Gemeindeammänner-Vereinigung. Britta Gut

Der Regierungsrat hat am letzten Freitag in seiner Botschaft an den Grossen Rat die Revision des Steuergesetzes vorgestellt. Die Vorlage beinhaltet zwei Teile: Die Erhöhung der Abzüge für Versicherungsprämien und Sparzinsen sowie die Reduktion des Gewinnsteuertarifes bei den juristischen Personen.