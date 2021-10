So sollen Firmen und Steuerzahler entlastet werden – Reaktionen

Steuergesetzrevision So sollen Aargauer Firmen und Steuerzahler entlastet werden – die Reaktionen fallen sehr unterschiedlich aus Eine erste zurückhaltende Reaktion von Ammänner-Präsident Patrick Gosteli auf die regierungsrätliche Vorlage für die geplante nächste Steuerrevision zeigt: Noch ist längst nicht alles klar. Doch schon am 7. Dezember soll im Grossen Rat der Entscheid fallen. Mathias Küng Jetzt kommentieren 30.10.2021, 05.01 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Finanzdirektor Markus Dieth (links) unterstützt die Vorlage klar. Gemeindeammänner-Präsident Patrick Gosteli läst sich noch nicht in die Karten blicken. Kanton Aargau

Die bürgerliche Mehrheit des Grossen Rates will in einer neuen Steuergesetzrevision die Gewinnsteuern für ertragreiche Firmen schon ab 2022 von 18,6 sukzessive auf 15,1 Prozent senken. Dies gegen den vehementen Widerstand von linker Ratsseite. Gleichzeitig soll der Versicherungsabzug für Ehepaare von 4000 auf 6000 Franken erhöht werden, für alle anderen Steuerpflichtigen von 2000 auf 3000 Franken.

In erster Beratung hat das Parlament dies im Sommer mit 91 zu 41 Stimmen beschlossen. Mit Blick auf die entscheidende zweite Beratung hat es der Regierung sieben Prüfungsaufträge erteilt. Dabei ging es auch um die Tragbarkeit der Vorlage für die Gemeinden. Jetzt liegen die Antworten in Form der Botschaft für die zweite und entscheidende Beratung vor. Die Regierung beantragt, die Revision so durchzuführen, wie sie im Sommer aufgegleist wurde. Das heisst auch, dass sie sich wehren würde, falls die Bürgerlichen die Gewinnsteuern rascher senken wollen als in den vorgesehenen Schritten über drei Jahre.

Mehr Steuerabzug kostet Kanton und Gemeinden 88 Millionen

Der Pauschalabzug für Versicherungsprämien und Sparkapitalzinsen ist seit 2001 unverändert tief, deshalb sieht Finanzdirektor Markus Dieth hier Handlungsbedarf. «Diese Entlastung kommt direkt den privaten Haushalten und damit unseren Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern zugute», sagt er. Wenn die Abzüge erhöht werden, führt dies zu Mindereinnahmen von 46 Millionen Franken beim Kanton und von 42 Millionen bei den Gemeinden, zusammen also von 88 Millionen Franken.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Gewinnsteuern sollen sukzessive auf 15,1 Prozent sinken

Die Vorlage besteht bekanntlich aus zwei Teilen. Der zweite Teil betrifft die Firmen-Gewinnsteuern. Im Aargau müssen Unternehmen mit dem heutigen Zweistufentarif Gewinne über 250 000 Franken zu 18,6 Prozent versteuern. Jetzt soll die Steuerbelastung im ertragsstarken Segment zwischen 2022 und 2024 gestaffelt auf 15,1 Prozent reduziert werden. Wenn der Grosse Rat das so beschliesst, hat der Aargau ab 2024 – wie die meisten anderen Kantone – einen einheitlichen Steuertarif.

Die Gewinne unter 250 000 Franken werden nämlich schon heute mit 15,1 Prozent besteuert. Mit der Steuervorlage 17 (STAF) hat der Aargau aber laut regierungsrätlicher Botschaft «an Wettbewerbsfähigkeit eingebüsst, aufgrund der damals laufenden Haushaltsanierung wurde auf eine Senkung der Tarife verzichtet». Mit der neuerlichen Revision verbessere er seine Position im interkantonalen Vergleich ins Mittelfeld. Vor der Steuervorlage 17 war er dort gewesen, mit jener Vorlage jedoch auf den drittletzten Platz (vor Zürich und Bern) zurückgefallen.

Warum Senkung, Zürich ist ja auch mit hoher Steuer konkurrenzfähig?

Markus Dieth: Brauchen wettbewerbsfähige Steuern. Severin Bigler

Aber warum ist das nötig, Zürich mit einem noch leicht höheren Gewinnsteuersatz als der Aargau bleibt ja augenscheinlich auch konkurrenzfähig? «Zürich wird als das Wirtschaftszentrum der Schweiz wahrgenommen und geniesst dadurch eine besondere Anziehungskraft, gerade aus internationaler Sicht», antwortet der Finanzdirektor.

Der Aargau als Nachbarkanton profitiere von diesem Vorteil deutlich weniger: «Darum ist es entscheidend und wichtig, dass wir nebst wettbewerbsfähigen Steuern die anderen aargauischen Standorttrümpfe wie zum Beispiel die gute Verkehrserschliessung gezielt ausbauen und die Anziehungskraft für Fachkräfte verbessern.»

Zusätzliche Kompensation für die Gemeinden von 10 Millionen

Die Reduktion der Gewinnsteuertarife soll ab 2022 in drei Etappen eingeführt werden. Um den Gemeinden Planungssicherheit zu geben, kompensiert der Kanton einen Teil ihrer Mindereinnahmen während vier Jahren durch einen Steuerfussabtausch. Das war schon bekannt. Neu beantragt die Regierung eine zusätzliche, einmalige Kompensationszahlung von 10 Millionen Franken an die Gemeinden. Die Zahlungen an die Gemeinden betragen damit 71 Millionen Franken.

Mit welchen Folgen? Eine aktualisierte Steuerprognose zeige, so die Regierung, dass die Steuereinnahmen über alle Gemeinden einzig 2022 im Vergleich zum Vorjahr um 0,5 Prozent sinken. Damit sie über alle Gemeinden betrachtet in etwa gleich hoch ausfallen wie 2021, beantragt der Regierungsrat die zusätzlichen 10 Millionen Franken.

Dieth: ein sehr faires und ausgewogenes Entgegenkommen

Gibt es denn Anzeichen, dass die Gemeinden jetzt einlenken, oder braucht es noch mehr Entgegenkommen, da die Gemeinden keine Nationalbankerträge haben? Der Regierungsrat erachte die vorgeschlagenen Kompensationszahlungen an die Gemeinden als ein sehr faires und ausgewogenes Entgegenkommen, antwortet Dieth: «Diese Zahlungen an die Gemeinden in den Jahren 2022 bis 2025 werden gegenüber der ersten Beratung um 10 Millionen Franken auf insgesamt 71 Millionen Franken erhöht. So wird verhindert, dass die Gemeinden in den kommenden Jahren rückläufige Steuereinnahmen verzeichnen.»

«Gemeinden profitieren indirekt auch von Nationalbank»

In seiner Gesamtbetrachtung der Auswirkungen auf die Steuereinnahmen der Gemeinden hält der Regierungsrat fest, «dass sich diese über den gesamten Betrachtungszeitraum 2022-2026 positiv entwickeln»: Über alle Gemeinden betrachtet nähmen die Steuereinnahmen ab 2023 jedes Jahr zu. Dieth: «Die Gemeinden profitieren indirekt auch von den Beiträgen der Nationalbank, zum Beispiel durch die verschiedenen durch den Bund und den Kanton getragenen Finanzhilfen im Rahmen der Covid-19-Pandemie.»

Aber wie ist es möglich, dass sich die Steuereinnahmen trotz Steuersenkung insgesamt positiv entwickeln sollen? Weil aufgrund des prognostizierten BIP-Wirtschaftswachstums und der durch die Gewinnsteuersenkung generierten Effekte die Steuereinnahmen der natürlichen sowie juristischen Personen anwachsen werden, sagt der Finanzdirektor. Die Reduktion der Gewinnsteuern stärke den Wirtschaftsstandort Aargau und führe langfristig zu höheren Steuererträgen, weil das Investitionsklima im Aargau grundsätzlich verbessert werde.

Mit der Umsetzung der Steuervorlage 17 (STAF) habe der Aargau an Wettbewerbsfähigkeit eingebüsst, aufgrund der damals laufenden Haushaltsanierung konnte er die Tarife nicht senken. «Eine Reduktion der Unternehmenssteuersätze ist ein bedeutender Anreiz für Unternehmen, ihre wirtschaftlichen Aktivitäten im Aargau zu erhöhen, Investitionen zu tätigen und gewinnstarke Tätigkeiten und Funktionen im Kanton zu halten, zu verstärken oder neu anzusiedeln. Wenn neue Unternehmen in den Aargau zuziehen und bereits ansässige Firmen wertschöpfende Tätigkeiten und Gewinne in den Kanton (zurück-)verlagern, resultieren damit langfristig höhere Steuererträge», sagt Markus Dieth dazu.

Rund 1300 ertragsstarke Unternehmen sollen entlastet werden

Mit der Senkung der Gewinnsteuern werden rund 1300 ertragsstarke Unternehmen entlastet, so Dieth, die rund 80 Prozent zum Steueraufkommen der juristischen Personen beitragen und über einen Drittel der Arbeitsplätze im Aargau anbieten. Aber kann der Kanton die Kosten wirklich stemmen, auch wenn er über 700 Millionen Franken in seiner Ausgleichsreserve hat, falls die Nationalbank plötzlich viel kleinere oder gar keine Ausschüttungen macht? Für Dieth steht fest: «Ja, die Finanzierung ist dank solider Kantonsfinanzen sichergestellt. Mittelfristig plant der Kanton bei der Nationalbank vorsichtig mit dem Grundbeitrag. Dieser entspricht weniger als fünf Prozent der gesamten Steuereinnahmen des Kantons.»

Wie das Ergebnis der Langfristperspektive 2021 bis 2030 zeige, verfüge der Aargau über die finanzielle Stärke, um die Einwohnerinnen und Einwohner und einen wichtigen Teil der Aargauer Wirtschaft mit der Steuergesetzrevision 2022 zu entlasten.

Gosteli: Wissenschaftlich begleitetes Kristallkugellesen

Patrick Gosteli, Präsident der Gemeindeammänner-Vereinigung, hat Vorbehalte zur Entschädigung durch den Kanton. Britta Gut

Gemeindeammännerpräsident Patrick Gosteli hat sich einen ersten Überblick über die umfangreichen Unterlagen des Kantons verschafft. Er findet auf den ersten Blick, die vom Grossen Rat aufgegebenen Prüfungsaufträge seien sehr detailliert umgesetzt und mit Zahlen unterlegt worden. Das findet er sehr gut. Auch dass eine detaillierte Zusatzvorlage zur Aufgabenverschiebungsbilanz einen Überblick bringt. Gosteli: «Das ist eine gute Ausgangslage für die weiteren Diskussionen.»

Die Gemeinden hätten aber auch verlangt, dass die revisionsbedingten Mindereinnahmen nicht nur während einiger Jahre sondern unbefristet vom Kanton jährlich zu zwei Dritteln ausgeglichen werden müssen. Gosteli: «Das lehnt der Regierungsrat ab. Inwiefern die zusätzlichen 10 Millionen Franken, die er den Gemeinden anbietet, unserer Forderung nach einer markanten Entlastung gerecht wird oder nicht, werden wir in unserer nächsten Vorstandssitzung analysieren und dann entscheiden, wie wir uns zur Vorlage stellen.»

Aber laut Regierung entwickeln sich die Gemeindefinanzen in den kommenden Jahren dank Ausgleichszahlungen doch trotz Steuerrevision positiv? Gosteli steht diesen Zahlen sehr reserviert gegenüber: «Die Ausführungen zu den dynamischen Effekten der Revision sind für uns einfach wissenschaftlich begleitetes Kristallkugellesen.»

Von gänzlicher Zustimmung bis hin zu völliger Ablehnung

Alfons Paul Kaufmann, Fraktionschef Die Mitte. Severin Bigler

In ersten Reaktionen zeigen sich FDP, Die Mitte und Aargauische Industrie- und Handelskammer (AIHK) erfreut über die Steuervorlage.

Gegenteilig tönt es bei der SP. So begrüsst Die Mitte Aargau die Ausführungen des Regierungsrates klar.

Fraktionschef Alfons Paul Kaufmann: «Der Aargau steht auf einem finanziell soliden Fundament und kann es sich erlauben, die natürlichen und juristischen Personen durch höhere Abzüge respektive Senkung der Gewinnsteuer zu entlasten. Die umfangreichen Abklärungen aus der ersten Lesung haben dies bestätigt. Für einen attraktiven Wohn- und Wirtschaftskanton. Für Solidarität und Verantwortung.»

Julia Hoppe, Parteisekretärin der SP Aargau. ZVG

Ganz anders die SP. Für sie ändert die von der Regierung beantragte Zusatzzahlung von 10 Millionen Franken an die Gemeinden am Sachverhalt nichts.

Die geschäftsführende SP-Parteisekretärin Julia Hoppe: «Die zehn Millionen Franken sind ein Tropfen auf den heissen Stein, das Grundproblem bleibt. Wir halten an dem fest, was wir seit Jahren sagen. Es ist unsinnig, die dank guten Jahresabschlüssen des Kantons bestehenden Handlungsspielräume durch die Revision des Steuergesetzes zu gefährden.»

Für Hoppe ist klar: «Wenn man sich die künftigen Einsparungen und Verlagerungen zulasten der Gemeinden und Bevölkerung ansieht, kann sich der Kanton solche Steuergeschenke nicht leisten.» Laut Hoppe finden derzeit Gespräche mit anderen Parteien über ein mögliches Behördenreferendum gegen die Vorlage statt.

Sabina Freiermuth, Parteipräsidentin FDP Aargau. Alex Spichale

Die FDP will sich weiterhin entschlossen für eine rasche Umsetzung der Vorlage einsetzen.

Grossrätin und Parteipräsidentin Sabina Freiermuth: «Die Aargauerinnen und Aargauer sowie die im Kanton ansässigen Unternehmen werden endlich entlastet. Damit geht ein Kernanliegen der FDP Aargau in die Umsetzungsphase. Die Steuervorlage ist eines der wichtigsten politischen Vorhaben in unserem Kanton in den letzten Jahren. Der Regierungsrat erfüllt damit seine Versprechungen im Zuge der nationalen Steuervorlage 17 STAF und setzt die Steuererleichterungen auch auf kantonaler Ebene um.»

Beat Bechtold, Direktor AIHK. Britta Gut

Indem der Regierungsrat die Gewinnsteuern ertragsstarker Firmen ab 2022 in drei Etappen reduzieren will, verbessere sich der Aargau im interkantonalen Vergleich vom drittletzten Platz wieder zurück ins Mittelfeld, meint die AIHK

Sie begrüsse die vorgeschlagenen Kompensationszahlungen an die Gemeinden von insgesamt 71 Millionen Franken, schreibt Direktor Beat Bechtold.

Das ermögliche die Steuertarifsenkung für Unternehmen und bessere Rahmenbedingungen für den Wirtschaftsstandort Aargau. Gleichzeitig sichere es die Einnahmen der Gemeinden in den nächsten Jahren, bis die Steuereinnahmen wieder steigen.

Abstimmung wäre am 15. Mai Der Grosse Rat wird die Vorlage am 7. Dezember behandeln. Zu erwarten ist, dass sich SVP, FDP und Die Mitte vehement für die Steuersenkung und die höheren Prämienabzüge in die Bresche werfen. Umgekehrt werden vorab Sozialdemokraten und Grüne die geplante Gewinnsteuersenkung für Firmen genauso vehement bekämpfen. Die bürgerliche Mehrheit dürfte sich im Parlament letztlich durchsetzen. Dann wird von links mit hoher Wahrscheinlichkeit das Behördenreferendum ergriffen. Dafür braucht es 35 der 140 Stimmen im Grossen Rat. Zu einer Volksabstimmung käme es auch, falls die Vorlage im Kantonsparlament nicht mindestens 71 Stimmen (also die Hälfte plus 1 Stimme der 140 Grossrätinnen und Grossräte) bekommt. Die Volksabstimmung wäre am 15. Mai 2022.

Aufgabenverschiebung: Ausgleich von 2,5 Mio. für Gemeinden Der Grosse Rat verlangte von der Regierung nebst anderem im Sommer auch eine Überprüfung der Aufgabenverschiebungsbilanz zwischen Kanton und Gemeinden. Das Ergebnis liegt jetzt vor. Es zeigt, dass die Gemeinden, auch unter Berücksichtigung von vier neuen Aufgabenverschiebungen, gesamthaft um rund 2,5 Millionen Franken jährlich mehr belastet werden. Das will der Regierungsrat ausgleichen. Mit einer separaten (und zeitgleich publizierten) Vorlage beantragt er dem Grossen Rat die Erhöhung der jährlichen Ausgleichszahlung von 16 auf 18,5 Millionen Franken. In dieser Berechnung nicht berücksichtigt seien drei Lastenverschiebungen an den Kanton aufgrund von parlamentarischen Beratungen, heisst es dazu weiter. Dieser Verzicht bedeute für den Kanton eine jährliche Mehrbelastung von 18 Millionen Franken.