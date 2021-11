Steuergesetzrevision Kommission ist grossmehrheitlich für Steuersenkungen, will aber mehr finanzielle Sicherheit für die Gemeinden Die Kommission für Volkswirtschaft und Abgaben (VWA) befürwortet grossmehrheitlich zwei Steuersenkungsmassnahmen und erweitert die vom Regierungsrat vorgeschlagene finanzielle Entschädigung der Gemeinden az 15.11.2021, 19.13 Uhr

Schon 2022 soll der Versicherungsabzug bei den Steuern um 50 Prozent erhöht werden. Britta Gut

Auch in der zweiten Beratung des revidierten Steuergesetzes stimmt die Kommission für Volkswirtschaft und Abgaben (VWA) der beantragten Senkung des Gewinnsteuertarifs für Unternehmen und der Erhöhung der Pauschalabzüge für Versicherungsprämien und Sparkapitalzinsen mit solider Mehrheit zu. Für ihre steuerlichen Mindereinnahmen sollen die Gemeinden gemäss überarbeitetem Vorschlag des Regierungsrats im Jahr 2022 durch eine zusätzliche einmalige Kompensationszahlung von 10 Millionen Franken entschädigt werden.

Die VWA befürwortet dieses Entgegenkommen gegenüber den Gemeinden und beantragt eine darüber hinausgehende finanzielle Absicherung der Gemeinden um weitere drei Jahre, sollten deren Steuereinnahmen in ihrer Gesamtheit wegen der Gesetzesrevision entgegen den Erwartungen der Verwaltung länger rückläufig sein.

Neben den bereits in der ersten Beratung beantragten Steuerreduktionen für natürliche und juristische Personen hatte die Kommission für Volkswirtschaft und Abgaben (VWA) über eine neue, vom Regierungsrat vorgeschlagene Ausgleichszahlung zugunsten der Gemeinden zu befinden: Die Gemeinden sollen für ihre Mindererträge aufgrund der Revision des Steuergesetzes, zusätzlich zu den bereits im ersten Gesetzesentwurf vorgesehenen Kompensationszahlungen mittels Steuerfussabtausch in den Jahren 2022 bis 2025, durch eine einmalige weitere Kompensationszahlung des Kantons von 10 Millionen Franken im Jahr 2022 entschädigt werden.

So will die Kommission die Gemeinden finanziell besser absichern

Die VWA stimmte an ihrer Sitzung vom 8. November 2021 den beantragten Steuergesetzänderungen und damit den Steuersenkungen sowie den vorgeschlagenen Ausgleichszahlungen mit deutlichem Stimmenverhältnis zu und beantragte mit grosser Mehrheit eine zusätzliche finanzielle Absicherung der Gemeinden.

Die Kommission beschäftigte sich eingehend mit den Auswirkungen der vorgesehenen Steuerreduktionen auf die Finanzlage der Gemeinden in den kommenden Jahren. Basierend auf den dazu angestellten, umfangreichen Berechnungen und Simulationen des Departements für Finanzen und Ressourcen (DFR) diskutierte sie darüber, ob die Steuermindereinnahmen mit den vorgesehenen Ausgleichszahlungen des Kantons für die Gemeinden verkraftbar seien. Auch die in Aussicht gestellten positiven dynamischen Effekte auf die Aargauer Wirtschaft, wie verhinderte Wegzüge oder Zuzüge von Unternehmen oder Investitionen mit Gewinnverlagerung in den Aargau, wurden breit thematisiert.

Finanzielle Sicherheit für die Gemeinden

Am Ende der Kommissionsberatung standen dem regierungsrätlichen Vorschlag für eine einmalige Kompensationszahlung des Kantons an die Gemeinden von 10 Millionen Franken im Jahr 2022 laut Mitteilung ein Streichungs- und ein Ergänzungsantrag gegenüber. Letzterer sieht vor, dass der Kanton den Gemeinden für die Jahre 2023 bis 2025 einen pro Jahr zu berechnenden Ausgleichsbetrag von maximal 10 Millionen leistet, falls die gemäss der Bestimmung massgebenden Steuereinnahmen aller Gemeinden des betreffenden Jahres gesamthaft tiefer ausfallen sollten als im Vorjahr. Die konkrete Ausgleichszahlung an die Gemeinden soll im Verhältnis zu deren Einwohnerzahl erfolgen.

In den Abstimmungen obsiegte der Ergänzungsantrag mit grosser Deutlichkeit zuerst gegenüber dem Streichungsantrag. Auch in der folgenden Gegenüberstellung mit dem regierungsrätlichen Vorschlag sprach sich die Kommission grossmehrheitlich für den Ergänzungsantrag aus.

Weniger Steuern für einen attraktiven Kanton?

In der Schlussabstimmung befürwortete die Kommission die Anträge des Regierungsrats für ein revidiertes Steuergesetz laut Mitteilung. Die Steuersenkungsmassnahmen sehen eine Erhöhung der Pauschalabzüge für Versicherungsprämien und Sparkapitalzinsen von heute 4'000 Franken auf 6'000 Franken für verheiratete Paare und von 2'000 Franken auf 3'000 Franken für die übrigen steuerpflichtigen Personen vor. Die juristischen Personen sollen von einer in drei Etappen durchzuführenden Reduktion der Gewinnsteuertarife ab 2022 profitieren.