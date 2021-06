Todesfälle 2020: Das sind die Zahlen aus allen Aargauer Gemeinden

Statistik Corona hinterlässt seine Spuren: Das sind die Todeszahlen in allen Aargauer Gemeinden im Jahr 2020 Stark beeinflusst durch die Coronavirus-Pandemie erreichte die Schweiz im Jahr 2020 mit nahezu 76'200 Todesfällen einen Rekordwert. Dies schlägt sich auch in den Zahlen für den Kanton Aargau nieder, wie ein Blick auf die Statistik des Bundes zeigt. Stefan Trachsel und Lukas Scherrer 23.06.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Corona trieb die Todeszahlen im 2020 auf einen Rekordwert – auch im Aargau wurden rund 11 Prozent mehr Todesfälle gezählt. (Symbolbild) AP

12,4 Prozent mehr als im Vorjahr: So das erschreckende Fazit, zu dem das Bundesamt für Statistik (BfS) bei den Todesfällen in der Schweiz im Jahr 2020 kommt. Prognostiziert hat das BfS für den entsprechenden Zeitraum rund 68'400 Todesfälle. Stattdessen verzeichnete das Amt mehr als 75'900 Todesfälle – also rund 7500 oder elf Prozent mehr als erwartet.

Auffällig sind insbesondere die beiden Ansteckungswellen in den Monaten März und April sowie zwischen Oktober und Dezember. In der ersten Welle starben im Vergleich zur entsprechenden Vorjahresperiode rund 1700 Menschen mehr (+14 Prozent). Während der zweiten Welle registrierte das BfS gar fast 7800 Todesfälle mehr (+45 Prozent) als in den gleichen Monaten in 2019.

Die Coronavirus-Pandemie beeinflusste insbesondere die Todeszahlen bei Personen ab 80 Jahren. Diese waren 2020 mit einer Zunahme von 15,5 Prozent stärker als andere Altersklassen betroffen. Zum Vergleich: Ende 2019 hatten die Todesfälle von Betagten im Vergleich zum Vorjahr lediglich um 1,5 Prozent zugenommen.

Auffallend: Hohe Zunahme von Todesfällen bei betagten Personen

Wirft man nun einen Blick auf die Zahlen für den Aargau, schlägt sich die Entwicklung der Pandemie auch in unserem Kanton nieder. Wurden 2019 noch 4966 Todesfälle registriert, waren es ein Jahr später 5517. Dies entspricht einer Zunahme von rund 11 Prozent. Wie bei den landesweiten Ergebnissen gab es auch im Aargau bei betagten Personen eine auffällige Zunahme an Todesfällen. Ende 2019 waren 3742 Aargauerinnen und Aargauer zu ihrem Todeszeitpunkt über 70 Jahre alt. Ende 2020 zählt die Statistik hingegen 3932 Personen – eine Zunahme von rund 5 Prozent.

Schaut man sich die Aargauer Zahlen im Detail an, fällt auf, dass 2020 in lediglich 56 der insgesamt 210 Gemeinden des Kantons weniger Todesfälle als im Jahr zuvor gezählt wurden. Die grösste Abnahme der Todesfälle gab es laut Statistik in der Gemeinde Niederlenz. Starben dort 2019 noch 43 Personen, waren es ein Jahr später lediglich noch 25.

Umgekehrt wurde die höchste Zunahme der Todeszahlen in der Gemeinde Küttigen vermeldet. 75 Personen sind im Jahr 2020 dort verstorben, ein Jahr zuvor waren es noch 40. Beachtet man, dass die jährliche Todeszahl in Küttigen zwischen 2009 und 2019 durchschnittlich bei 44,1 liegt, entspricht das Ergebnis von 2020 einer Zunahme von mehr als 70 Prozent.

Teilweise doppelt und dreifach höhere Todeszahlen als durchschnittlich

Ein detaillierter Blick auf das jährliche Mittel seit 2009 zeigt: am härtesten getroffen wurde die Zurzibieter Gemeinde Fisibach. Wies die 363-Seelen-Gemeinde in den vergangenen Jahren jeweils durchschnittlich 1.9 Todesfälle auf, wurden Ende vergangenen Jahres 6 verstorbene Personen gezählt. Daraus resultiert eine Zunahme von fast 216 Prozent.

Auch die Gemeinden Effingen (8 Todesfälle; Zunahme von 150 Prozent) im Bezirk Brugg, die Gemeinde Bellikon (12 Todesfälle; Zunahme von 103,4 Prozent) im Bezirk Baden oder die Gemeinde Thalheim (13 Todesfälle; Zunahme von 100 Prozent), ebenfalls im Bezirk Brugg, waren diesbezüglich schwer betroffen.

Hinweis: Die Zahlen des Bundesamt für Statistik gehen nicht den Todesursachen nach. Sie zeigen deswegen keinen direkten Zusammenhang mit der Coronavirus-Pandemie, insbesondere nicht für einzelne Gemeinden. Dennoch gilt schweizweit als erwiesen, dass hauptsächlich aufgrund der Virusinfektionen mehr Leute gestorben sind: Vor allem in den Monaten mit erhöhten Fallzahlen kam es zu deutlich mehr Todesfällen.