Uefa-Regionenpokal: Ausscheidungsturnier findet in Baden statt

Stadion Esp Uefa-Regionenpokal: Das Schweizer Ausscheidungsturnier findet in Baden statt Die Schweizer Vertreter für das internationale Uefa-Turnier werden nächstes Jahr im Aargau bestimmt. Der Geschäftsführer des Aargauer Fussballverbands, Hannes Hurter, erklärt die Hintergründe. 25.11.2021, 11.09 Uhr

Mit dem Regionenpokal will der Europäische Fussballverband Uefa den Amateurfussballern die Möglichkeit geben, sich mit einer regionalen Auswahl international zu messen. Welche Regionalauswahl die Schweiz am internationalen Turnier vertreten wird, wird nächstes Jahr im Aargau entschieden. Und zwar am 25. Juni 2022 im Badener Stadion Esp.