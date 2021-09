Spreitenbach: Unbekannter fährt Kind an und begeht Fahrerflucht

Spreitenbach Unbekannter fährt Kind (6) an und begeht Fahrerflucht Ein unbekannter Automobilist hat heute Mittwoch einen 6-jährigen Knaben angefahren. Ohne sich um den leicht verletzten Jungen zu kümmern fuhr er weg. 29.09.2021, 16.56 Uhr

Kurz nach 12 Uhr in Spreitenbach fuhr ein 6-jähriger Knabe mit seinem Kickboard auf der Wigartestrasse, als ein unbekanntes Auto, vom Seefeldweg kommend, frontal in die Seite des Knaben fuhr. Der Knabe verletzte sich leicht – ohne sich um ihn zu kümmern fuhr der Automobilist in einem hellen Fahrzeug in unbekannte Richtung weg.