Spreitenbach: 22-jährige BMW-Fahrerin baut Unfall

Spreitenbach Rotlicht missachtet: 22-jährige BMW-Fahrerin baut Unfall Eine Autofahrerin stiess am Donnerstagabend in Spreitenbach heftig mit einem anderen Wagen zusammen. Sie verletzte sich leicht. An beiden Autos entstand Totalschaden. 27.08.2021, 15.29 Uhr

Am BMW entstand Totalschaden. Kapo Aargau

Die 22-Jährige war gegen 21.30 Uhr in einem BMW auf der Landstrasse in Spreitenbach unterwegs. Als sie die Kreuzung bei der Zentrumsstrasse in Richtung Dietikon überquerte, missachtete sie die rote Ampel. In der Folge stiess sie mit einem Audi zusammen, der von links auf die Kreuzung fuhr. Dies schreibt die Kantonspolizei Aargau in einer Mitteilung.