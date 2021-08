Sport und Corona Badener Boxer kämpft gegen Corona-Kilos: Der Kampfstopp während der Pandemie katapultierte ihn in eine höhere Gewichtsklasse Durch die fehlenden Boxkämpfe während Corona nahm Andranik Hakobyan über zehn Kilogramm zu. Künftig wird er nicht mehr im Superleichtgewicht antreten können. Für seinen nächsten Kampf Ende August muss er jetzt abnehmen. az 10.08.2021, 05.00 Uhr

Ein Bild aus seinen Zeiten in der Superleichtgewichtsklasse: Andranik Hakobyan (links).

AZ-Archiv (2016)

Die Coronazeit hat auch bei Athletinnen und Athleten Spuren auf der Waage hinterlassen. So auch beim Badener Boxer Andranik Hakobyan. Nach seinem gescheiterten Europameisterschaftskampf in Spanien war das Training ausgesetzt. «Ich hatte kein Trainingsziel mehr und mein Körper brauchte nach der Verletzung eine Pause», wird Andranik Hakobyan in einer Mitteilung des Schweizer Boxverbands «Swissboxing» zitiert. «Die Folge war, dass ich über zehn Kilogramm aufgebaut habe.»Der Boxer, welcher Schweizermeister im Superleichtgewicht bis 64 Kilogramm ist, wiegt aktuell 78 Kilogramm.

Gewichtsklasse in weite Ferne gerückt

«Seit ich 16 Jahre alt bin, musste ich für jeden Kampf regelmässig Gewicht verlieren. Dies war aufgrund von Corona nicht gegeben und mein Körper hat nun alle Kalorien gespeichert, die er kriegen konnte», sagt Andranik Hakobyan. Die ursprünglich Gewichtsklasse im Superleichtgewicht ist in weite Ferne gerückt. In Zukunft wird der Badener im Weltergewicht antreten.

Doch auch dafür muss er über zehn Kilogramm verlieren. Ende August soll wieder ein Kampf durchgeführt werden, als Vorbereitung für eine Boxgala im Trafo in Baden am 11. Dezember 2021. Dieser soll im Mittelgewicht gegen den Deutschen Dustin Ammann (10 Kämpfe, 7 Siege und 3 Niederlagen) stattfinden.

Bis im Dezember müssen die Kilos runter

Ob der Badener im Mittelgewicht mit seiner Schlagkraft mithalten kann, ist ein Fragezeichen. Langfristig müssen die Kilos wieder weg. Spätestens im Dezember muss der Badener wieder in seine alten Kleider passen. «Mit meinem Boxtraining gehen die Kilogramm schnell wieder runter. Ich habe viele Mitglieder in meinem Trainingslokal CrossBoxing, die zwei bis 4 Kilogramm pro Monat verlieren», sagt Andranik Hakobyan schmunzelnd. In den nächsten Monaten wird der Badener also nicht nur seine Kunden zum Schwitzen bringen müssen, sondern auch sich selber.