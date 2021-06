EM Italien Schweiz: Aargauer Doppelbürger vor einem Dilemma

Fussball-EM Italien-Schweiz: Die Doppelbürger im Aargau stehen heute vor einem Jubel-Dilemma Die Frage «Für wen bist du?» wiegt an diesem Mittwochabend für viele schwerer als sonst. Die Schweiz steht an der EM den Italienern gegenüber und Doppelbürger müssen sich entscheiden, ob sie mit den Azzurri oder der Nati fiebern. Die AZ hat eine Fan-Umfrage gemacht. Zara Zatti, Fabian Hägler 16.06.2021, 05.00 Uhr

Es ist ein Spiel, das viele in ein Dilemma bringt: Die Schweizer Nati spielt am Mittwochabend um 21 Uhr gegen Italien. In der Schweiz leben mit Abstand am meisten schweizerisch-italienische Doppelbürger. Diese stehen jetzt vor der Frage, ob sie die Tricolore oder die Flagge mit dem weissen Kreuz schwenken wollen. Die AZ hat bei Aargauern mit italienischen Wurzeln und einer Schweizer Auswanderin in Italien nachgefragt, für wen sie jubeln.

Eines ist klar: Wenn die Befragten bezüglich Spielausgang richtig liegen sollten, sieht es schlecht aus für die Schweizer: Nur einer der zehn Befragten setzt auf ihren Sieg.

Beatrice Strässle, Journalistin und Auswanderin: «Ich habe zwei Herzen, die in meiner Brust schlagen»

Tipp: 2:0 für Italien

«Ich habe zwei Herzen, die in meiner Brust schlagen», sagt die langjährige Journalistin beim «Lenzburger Bezirks-Anzeiger». Vor vier Jahren ist sie mit ihrem Partner ins Piemont ausgewandert und führt dort ein Bed&Breakfast. Ein bisschen mehr fiebert Strässle dann aber doch für die Schweiz mit: «Ich fühle mich immer noch sehr verbunden mit der Schweiz, es wäre wunderbar, wenn sie gewinnen.» Obwohl sie auf einen Jubel der roten Trikots hofft, setzt sie auf die blauen: 2:0 für Italien lautet ihr Tipp.

Raffaele Marino, Gelatiere aus Rheinfelden: «Ich habe beide Flaggen bereit, je nachdem, wer gewinnt, hole ich die Italien- oder Schweizer Fahne raus.»

Tipp: 1:1

Der Gelatiere Raffaele Marino ist für jeden Fall gewappnet: Er freut sich für beide Nationen gleich, wenn sie gewinnen.

Bekannt ist Raffaele Marino für seine feinen Gelati, die er in der Rheinfelder Marktgasse verkauft. Wenn es um die Frage blau oder rot geht, zeigt sich der Italiener diplomatisch. «Ich fiebere für beide mit und bin zufrieden, egal, wer gewinnt.» Seit zehn Jahren lebt Marino mittlerweile in der Schweiz: «Ich fühle mich hier zu Hause.» Dass zwei Herzen in seiner Brust schlagen, zeigen auch seine Vorbereitungen auf das Spiel: «Ich habe beide Flaggen bereit, je nachdem, wer gewinnt, hole ich die Italien- oder Schweizer Fahne raus.»

Kevin Spadanuda, Spieler FC Aarau: «Die Schweiz kann gewinnen»

Tipp: 1:1

Der FC Aarau Spieler Kevin Spadanuda glaubt an die Schweiz, auch wenn er für Italien ist.

«Mein Herz schlägt für Italien, aber ich würde mich sehr freuen, wenn beide weiterkommen», sagt Kevin Spadanuda. Mit Fussball kennt sich der 24-Jährige aus: Seit bald zwei Jahren ist er Mittelfeldspieler beim FC Aarau. Der Schweizer Nati rechnet gute Chancen aus, auch wenn Italien ein starker Gegner ist: «Im Spiel gegen Wales hatten sie Pech, aber wir kennen die Qualitäten der Schweizer», sagt der Doppelbürger. Und er geht noch weiter: «Ich glaube, die Schweizer holen ein Unentschieden oder sogar einen Sieg.»

Flavia Landolfi, Tänzerin aus Kölliken: «Die Schweizer können einen immer wieder überraschen, und die Italiener fühlen sich bei Erfolgen schnell einmal zu sicher»

Tipp: 3:2 für Italien

Die Tänzerin Flavia Landolfi begeistert sich neben dem Tanzen auch für den Fussball. Die Schweiz wird verlieren, glaubt sie. zvg

«Ich fiebere für beide mit, mir ist es völlig egal, wer gewinnt», sagt Flavia Landolfi. Die 26-jährige Tänzerin aus Kölliken gewann 2020 zusammen mit Jesse Ritch die Tanzshow «Darf ich bitten?» auf SRF. Bevor sie mit dem Tanzen angefangen hat, spielte sie selber Fussball. Am Mittwoch setzt die Doppelbürgerin auf Italien: Eine 3:2 oder sogar 3:1 Niederlage für die Schweizer prophezeit sie. Aber: «Die Schweizer können einen immer wieder überraschen, und die Italiener fühlen sich bei Erfolgen schnell einmal zu sicher.» Wer gewinnt, wird sie zusammen mit der Familie erfahren: Bei ihrem Bruder haben sie extra eine Leinwand installiert für das grosse Spiel.

Antonino Vecchio, Banker und ehemaliger Schiedsrichter: «Italien an einer Meisterschaft, das ist mit grossen Emotionen und Erinnerungen verbunden, das hat nichts mit dem Pass zu tun»

Tipp: 2:1 für Italien

Antonino Vecchio aus Lupfig erinnert sich noch an den grossen Sieg der Italiener an der WM 1982. Das will er 2021 wieder erleben.

«Diese Frage hat mir eine schlaflose Nacht beschert», sagt der AKB-Banker und ehemalige Schiedsrichter aus Lupfig. Schlussendlich hat Italien gesiegt – zumindest im Herzen des Doppelbürgers Vecchio: «Italien an einer Meisterschaft, das ist mit grossen Emotionen und Erinnerungen verbunden, das hat nichts mit dem Pass zu tun.» Er erinnert sich noch gut, als Italien die Weltmeisterschaft 1982 gewonnen hat: «Das war ein grossartiger Moment, den ich nie vergessen habe.» Schauen wird Vecchio den Match in den eigenen vier Wänden: «Ich brauche meine Ruhe, um das Spiel zu schauen.» Und sein Tipp? 2:1 für Italien: «Die Italiener sind gut in Form momentan.»

Laura Pascolin, SP-Politikerin aus Wohlen: «Ich bin für Finnland»

Tipp: 2:2

Die Einwohnerrätin, Laura Pascolin, jubelt weder für Italien noch für die Schweiz. Ihre Wahl ist auf die Finnen gefallen.

Die Einwohnerrätin aus Wohlen hat nicht viel mit Fussball am Hut. Ihr Herz hat sie dem Eiskunstlaufen verschrieben. Den Match zwischen Italien wird sie wahrscheinlich auch verpassen oder nur noch die letzten Minuten schauen. Ob die Schweiz oder Italien als Sieger dasteht, das ist ihr nicht so wichtig. Die Tochter von italienischen Einwanderern hätte am liebsten, wenn Finnland die EM gewinnt. «Ich fiebere immer für die Underdogs.» Ist denn die Schweiz gegen Italien kein Underdog? «Schon lange nicht mehr, sie gewinnen ja immer wieder gegen starke Gegner und die Nati hat Spieler in grossen Klubs.» Sie würde sich freuen, wenn beide Mannschaften weiterkommen, ihr Bauchgefühl sagt ihr ein 2:2-Unentschieden voraus.

Pierluigi Ghitti, Präsident FC Wettingen und Bäckermeister: «Das eine Goal für die Schweiz prophezeie ich aus Mitleid»

Tipp: 6:1 für Italien

Pierluigi Ghitti ist Bäcker und fussballbegeistert: Er hat mehr Freude, den Italienern beim Spielen zuzuschauen.

Pierluigi Ghitti ist Präsident des FC Wettingen. Diese spielen in Blau: «Da ist die Assoziation zu Italien gegeben, deshalb bin ich für die Italiener», sagt der Bäckereiunternehmer aus Wettingen, dessen Eltern aus Norditalien kommen. In erster Linie müsse der Fussball aber Spass machen, wenn die Schweiz gewinnt, freue er sich auch. Aber nicht nur die Farbe hat die Wahl auf die Azzurri fallen lassen: «Das Spiel Italien–Türkei war ein Leckerbissen und Werbung für den Fussball.» Im Gegensatz dazu sei das Spiel der Schweizer langweilig gewesen. Auch aus der sportlichen Perspektive hält Ghitti also zu den Italienern. Ihnen rechnet er einen haushohen Sieg aus: 6:1 für Italien lautet sein hartes Urteil, und: «Dieses eine Goal für die Schweiz eigentlich nur aus Mitleid.»

Cédric Wermuth, SP-Nationalrat aus Zofingen: «Ich hoffe darauf und gehe auch davon aus, dass beide weiterkommen werden»

2:1 für Italien

Cédric Wermuth ist italienisch-schweizerischer Doppelbürger – ein Dilemma sei das Spiel heute für ihn aber nicht. «Ich hoffe darauf und gehe auch davon aus, dass beide weiterkommen werden», sagt der SP-Nationalrat. Das Spiel am Mittwochabend werde er sicher schauen, die Termine von Endrundenpartien der Schweiz trage er sich immer schon früh im Kalender ein. Dafür verschiebe ich notfalls auch eine politische Sitzung, sagt Wermuth, der auf einen 2:1-Sieg für Italien tippt – obwohl er im Zweifelsfall das Schweizer Fantrikot anziehen würde. «Ich weiss, dass die Schweiz immer gut spielt gegen Italien, das war schon 1993 so, beim ersten Länderspiel, das ich bewusst am Fernsehen schaute.» Damals gewann die Schweiz mit 1:0 und qualifizierte sich für die WM 1994 in den USA.

Roberto Belci, Chef der Credit Suisse Aargau: «Ich habe das blaue Trikot von Italien bereits angezogen»

2:0 für Italien

«Ich bin Doppelbürger, unterstütze aber Italien, das Trikot habe ich bereits angezogen», sagt Roberto Belci, Chef der Credit Suisse Aargau (früher Neue Aargauer Bank). Belci ist in Baden geboren und erinnert sich, dass dort jeweils die kleinen «Tschinggen», wie die Schweizer die Italiener nannten, mit den Spaniern zusammen gegen die einheimischen Schüler spielten. «Wir haben meistens gewonnen, und ich gehe auch davon aus, dass Italien heute 2:0 gegen die Schweiz gewinnt», sagt Belci. Für den weiteren Verlauf des Turniers hofft der Banker aber darauf, dass auch sein zweites Heimatland weiterkommt: «Gegen die Türkei kommt von mir dann klar auch ein Hopp Schwiiz», sagt Belci.

Raimondo Ponte, ehemaliger Fussballspieler und Trainer: «Die Schweizer müssen über sich hinauswachsen, wenn sie gewinnen wollen»

Tipp: 1:1

Raimondo Ponte, hier noch Trainer des FC Aarau, hat die Schweiz noch nicht aufgegeben.

Viele Jahre stand er selbst auf dem Fussballplatz. Raimondo Ponte spielte einst für die Nati und den FC Aarau, später war er dort Trainier. Heute ist er Präsident des FC Windisch. Für den Match ist er extra nach Rom gereist. «Ich bin für mein Heimatland Italien», sagt der gebürtige Neapolitaner, «aber wenn es ein Unentschieden geben würde, dann wären beide Herzen zufrieden.» Dass die Schweizer jetzt Gas geben müssen, das steht für ihn fest: «Wenn sie so spielen wie gegen Wales, dann wird das nichts.» Die Schweiz sei aber auch bekannt dafür, dass sie bei grossen Gegnern motivierter auftrete, das könnte ihnen gegen Italien helfen. Am Ende setzt Ponte darauf, dass seine beiden Herzen zufriedengestellt werden. 1:1 lautet sein Tipp.

Luigi Ponte, Präsident des Fussballverbands Aargau: «Die Schweizer müssen jetzt beissen, sonst haben sie keine Chance»

Tipp 1:1

Luigi Ponte hofft zwar, dass die Schweiz gewinnt, er weiss aber auch, dass es gegen Italien schwer wird.







Der Bruder von Raimondo Ponte, Luigi Ponte hat sich ebenfalls dem Fussball verschrieben. Früher war er Spitzenschiedsrichter, heute ist er Präsident des Fussballverbands Aargau. Zusammen mit seinem Bruder stand er am Dienstagabend im Talk Täglich auf Tele M1 und diskutierte über das Spiel von heute und die Chancen der Schweiz.

Anders als sein Bruder drückt er aber den Schweizern die Daumen. «Ein Sieg würde die gesamte Fussballlandschaft der Schweiz auf ein anderes Niveau bringen, der ganze Amateurfussball würde davon profitieren», sagte er im Talk. Das Spiel werde hart, findet auch Luigi Ponte: «Die Schweizer müssen jetzt beissen, sonst haben sie keine Chance.» Für die Nati gehe es nicht nur um die drei Punkte, sondern auch darum, sich endlich einmal zeigen zu können. Bezüglich Resultat ist er sich mit seinem Bruder einig: Es wird ein 1:1 geben.

Auch im Talk Täglich diskutierten die Aargauer Brüder Raimondo und Luigi Ponte über das Thema: