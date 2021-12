Sozialhilfe Bundesgericht bestätigt: Gemeinden dürfen Altersguthaben zur Schuldentilgung verlangen – aber nur zum Teil Freizügigkeitsleistungen dürfen grundsätzlich zur Schuldentilgung genutzt werden, das Bundesgericht bestätigt ein Urteil des Aargauer Verwaltungsgerichts. Allerdings nur zum Teil. Der Regierungsrat würde die umstrittene Aargauer Praxis abschaffen. Eva Berger 17.12.2021, 16.53 Uhr

Wenn die Altersvorsorge weg ist, wirds für ehemalige Sozialhilfebeziehende wieder finanziell eng. Der Regierungsrat will die umstrittene Praxis abschaffen. key

Einmal bezogene Sozialhilfe muss grundsätzlich zurück bezahlt werden, wenn der Schuldner wieder zu Geld gekommen ist. Das gilt auch für Freizügigkeitsguthaben, die vor dem Pensionsalter bezogen werden. Die Unabhängige Fachstelle für Sozialhilferecht (UFS) hatte im Namen einer betroffenen Frau gegen diese in mehreren Aargauer Gemeinden übliche Praxis Beschwerde eingereicht.

Werden Altersguthaben zur Schuldentilgung bei der Gemeinde statt für den Lebensunterhalt verwendet, würden die Betroffenen wieder abhängig, ist einer der Gründe der UFS. Die Richtlinien der Schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe (SKOS) sehen ebenfalls vor, dass mit ausgelösten Freizügigkeitsguthaben der Lebensunterhalt zu bestreiten sei. Das Aargauer Verwaltungsgericht hat jedoch im Mai seine Rechtssprechung bestätigt.

160'000 Franken bezogen, Guthaben beträgt 130'000

Die betroffene Frau hatte insgesamt 160'000 Franken Sozialhilfe bezogen. Kurz bevor sie das Pensionsalter erreichte, legte ihr ihre Gemeinde nahe, ihre Pensionskassengelder zu beziehen, sich von der Sozialhilfe abzulösen und rund 65'000 Franken aus ihrem Guthaben von 130'000 Franken zurückzuzahlen.

Die UFS hat den Fall ans Bundesgericht weitergezogen, dieses weist die Beschwerde ebenfalls zurück, wie das am Freitag veröffentlichte Urteil zeigt. Der Entscheid sei bundesrechtskonform, heisst es in der Begründung.

Nur beschränkt pfändbar

Mit dem Bezug ihres Freizügigkeitguthabens dieses nicht mehr vor einer Pfändung geschützt und durfte darum auch zur Begleichung von Schulden verwendet werden, so die Begründung des Gerichts. Allerdings stellt das Gericht auch klar, dass die Altersguthaben der Bestreitung des Lebensunterhalts im Alter dienen sollen. Und darum seien sie auch nach der Auszahlung nur beschränkt pfändbar.

Die bezogenen Geldern müssten demnach in eine jährliche Rente umgerechnet werden, woraus eine pfändbare Quote bestimmt wird.

Rückzahlungen in vielen Fällen nicht nötig

Für die betroffenen älteren Sozialhifebeziehenden habe das positive Auswirkungen, wie die UFS in einer Medienmitteilung zum Urteil schreibt. «Wenn diese Regelungen künftig auch im Kanton Aargau angewendet werden, führt dies dazu, dass in den meisten Fällen keine oder eine nur sehr bescheidene pfändbare Quote resultiert», schreibt die UFS. Rückzahlungen seien so in vielen Fällen gar nicht oder nur in kleinerem Ausmass nötig. Für die Gemeinden, welche Pensionäre betreiben, heisse dies: «Ausser Spesen nichts gewesen.»

Vor einem guten Jahr berichtete der «Kassensturz» von SRF über die umstrittene Praxis im Aargauer Sozialhilferecht und löste damit Empörung aus. Ein Vorstoss im Grossen Rat verlangte daraufhin, dass Freizügigkeitsleistungen als Altersvorsorge zu definieren und von einer Rückerstattung der Sozialhilfe auszunehmen seien.

Regierungsrat spricht sich für Verbot aus

Zuerst seien die Gemeinden zu befragen, sagte der Regierungsrat. Seit Anfang Monat und bis Ende Januar läuft die Anhörung zu den Änderungen in der Sozialhilfe- und Präventionsverordnung in den Gemeinden. Dort können sie sich unter anderem zur Rückerstattung aus Mitteln der gebundenen Vorsorge äussern. Der Regierungsrat befürwortet eine Übernahme der Richtlinien der SKOS – auch bei der Rückerstattung von bezogener Sozialhilfe. Er spricht sich für die Unzulässigkeit der Rückerstattung aus Mitteln der gebundenen Vorsorge aus.