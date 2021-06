Sommersession Die Aargauer Nationalräte sind mehrheitlich für Gegenvorschlag zur Transparenzinitiative Auch die Ständeräte sollen ihre Wahlkampfbudgets offen legen. Der Nationalrat hält an seiner Position im Gegenvorschlag zur Transparenzinitiative fest und will beide Kammern gleich behandeln. Das sehen die Aargauer Nationalräte mehrheitlich genauso. Nun kommt die Einigungskonferenz zum Zug. Mathias Küng und André Bissegger 03.06.2021, 05.00 Uhr

Matthias Jauslin (FDP/AG, rechts im Bild) am Mittwoch im Nationalrat im Gespräch mit Eric Nussbaumer (SP, BL). Alessandro Della Valle/Key

In der Debatte über den Gegenvorschlag teilte Marianne Binder namens der Mitte-Fraktion mit, sie sei für ihn, aber nicht für ein Sonderzüglein für Ständeräte: «Bei nationalen Wahlen der Öffentlichkeit zu erklären, dass in die Bundesversammlung zu wählende Personen ihre Finanzierung offenlegen müssen, sobald sie in den Nationalrat gewählt wurden, nicht aber, wenn sie in den Ständerat gewählt wurden, ist eine ziemliche Herausforderung.»