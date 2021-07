Schupfart: Fahrzeug prallt in Geländer und kippt um

Schupfart Kontrolle verloren: Fahrzeug prallt in Geländer und kippt um In Schupfart kam es zu einem Selbstunfall: Nach einer Kollision mit dem Geländer kippte ein Lieferwagen um, der Fahrer wurde verletzt. Ein ähnlicher Unfall ereignete sich in Birmenstorf: Der Fahrer musste einem Tier ausweichen. 26.07.2021, 10.25 Uhr

Nachdem er ins Geländer geprallt ist, kippte der Lieferwagen um. Kapo

Ein Lieferwagenlenker war am Montagmorgen von Wegstetten in Richtung Schupfart unterwegs, als er aus noch unbekannten Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Dies schreibt die Kantonspolizei in einer Mitteilung. Der Lieferwagen prallte in ein Geländer und kippte daraufhin um. dies geschah vor 06.30 Uhr.