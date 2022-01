Corona-Regeln: Lehrpersonen von Eltern unter Druck gesetzt

Schulbeginn Lehrerverband zum Schulstart mit Maskenpflicht: «Eltern setzen Lehrpersonen und Schulleitungen aggressiv unter Druck» Seit heute Montag gilt Maskenpflicht ab der 1. Klasse an Aargauer Primarschulen – dies hat offenbar zur Folge, dass maskenkritische Eltern auf Lehrpersonen losgehen. Der Lehrerverband hält solche Druckversuche für inakzeptabel und stellt klar, die Maskenpflicht sei verbindlich und müsse durchgesetzt werden. Fabian Hägler 10.01.2022, 11.48 Uhr

Maskenpflicht ab der 1. Klasse: Der Aargauische Lehrerverband mahnt seine Mitglieder, nicht auf Druckversuche von Eltern einzugehen. Ennio Leanza / Keystone

Ab heute Montag, 10. Januar, gilt an Aargauer Schulen eine Maskentragpflicht in Innenräumen ab der 1. Klasse. «Dass dies nicht allen gefällt, war zu erwarten», schreibt der Aargauische Lehrerinnen- und Lehrerverband (ALV) in einem aktuellen Beitrag auf seiner Website. Tatsächlich gibt es vermehrt Anträge von Eltern, die ihre Kinder wegen der neuen Maskenregelung zu Hause unterrichten wollen.