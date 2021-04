Region Aarau/Lenzburg Lange Wartelisten: Schrebergärten sind beliebt wie nie – das liegt aber nicht nur an Corona Die Pandemie lässt die Wartelisten für Gärten in Buchs, Unterentfelden, Suhr, Lenzburg und Aarau weiter wachsen. Der Trend nahm bereits vorher Fahrt auf.

Kim Wyttenbach & Cynthia Mira 14.04.2021, 05.00 Uhr

Kein Platz mehr frei: Auch im Schrebergarten bei der Obermatte in Buchs sind alle Parzellen besetzt. Nadja Rohner

In der Pandemie sind Tätigkeiten in der Natur für viele Menschen ein willkommener Ausgleich. Dazu zählt das Gärtnern in einem Schrebergarten. Wer eine Parzelle pachten möchte, muss sich aber gedulden. Die Nachfrage ist in der gesamten Region hoch. 2020 kam es noch zu einem Anstieg, wie eine kleine Umfrage der AZ zeigt.

Dass die länger gewordenen Wartelisten nur mit der Pandemie zusammenhängen, verneinen die Verantwortlichen aber. In Unterentfelden kam es im vergangenen Jahr gemäss Marius Baumann, Sachbearbeiter der Gemeindekanzlei, zu einem leichten Anstieg der Anfragen. Insgesamt seien alle 42 Parzellen ausgebucht und 13 Interessenten aus der Gemeinde müssten auf einen Platz warten.

In Buchs stellt die Ortsbürgergemeinde 90 Parzellen zur Verfügung. Es gibt somit rund doppelt so viele wie in Unterentfelden. Die Nachfrage sei hier besonders in der ersten Welle gestiegen, sagt der stellvertretende Leiter Finanzen Urs Lüscher. In der zweiten Welle hingegen weniger. «Vom März 2020 bis April 2021 erhielten wir von 20 Personen eine Anfrage», sagt er. Die Warteliste sei generell lang. Es werde in naher Zukunft auch keine neuen Parzellen geben, weil es schlicht keinen Platz mehr gibt. Er sagt:

«Unabhängig von der Pandemie liegt die Gartenbewirtschaftung im Trend.»

Günstige Fläche sorgt für die Nachfrage

Gewünscht werden freie Plätze von jungen Leuten mit und ohne Kinder, von Senioren sowie von Menschen aus verschiedensten Nationen gleichermassen, wie Markus Steimer, Sachbearbeiter Abteilung Tiefbau und Verkehr in Lenzburg, sagt. Momentan gebe es bei ihnen 46 Personen auf der Warteliste. «Wir haben im Jahr 2020 keinen grossen Anstieg erfasst. In den letzten zwei, drei Jahren ist die Nachfrage aber tendenziell gestiegen.»

Ebenfalls von einem Trend spricht Aarauer Stadtpräsident Hanspeter Hilfiker. «Es kam in den letzten Jahren zu einer Verschiebung», sagt er. «Einen leichten Anstieg gibt es jährlich.» Die Warteliste sei im vergangenen Jahr mit 90 Personen zwar etwas länger geworden, aber diese Zahl sei nicht bedeutend. «Es sind immer zwischen 50 und 60 Personen, die sich gedulden müssen.» Das habe nichts mit der Pandemie zu tun. Ein Grund seien die tiefen Kosten. Es gebe selten eine derart günstige Landfläche, die genutzt werden könne. Wenn eine Parzelle gemietet werde, dann würden die Pächter meistens auch über eine lange Zeit bleiben. Die Lage bleibe deshalb stabil.

«Und wenn eine frei wird, dann ist diese schnell besetzt.»

Von einer höheren Anzahl frei gewordener Parzellen profitierten kürzlich Personen, die in Suhr zu Hause sind. Das Gebiet Schützenweg ist seit 2017 im Umbruch: Unter anderem entstand dort der neue Kindergarten, zudem erfolgt momentan der Neubau der Stiftung Töpferhaus, weshalb in diesem Bereich die Schrebergärten gekündigt werden mussten. «Auf die Gartensaison 2020 hin konnten im Bereich Schützenweg, Gränicherstrasse und Ringstrasse zehn neue Schrebergärten erstellt werden», heisst es seitens der Bauverwaltung Suhr.

Diese Flächen wurden von ehemaligen und von neuen Pächterinnen und Pächtern, die in Suhr wohnhaft sind, aber selber über keinen Garten verfügen, verpachtet. Ein Schrebergarten diene der Bepflanzung wie der Erholung. Zusammen mit den Temperaturen steige jeden Frühling auch die Nachfrage, sagt die Bauverwaltung.