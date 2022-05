Wohnen und Gewerbe in Rupperswil

Schafisheim/Rupperswil Was mit den Gebäuden der Ferrum AG in Rupperswil nach dem Auszug passieren soll Die Produktionshallen der Ferrum AG in Rupperswil sind in die Jahre gekommen. Wenn das neue Gebäude der Firma in Schafisheim steht und die Ferrum ganz dorthin gezogen ist, sollen die Hallen dennoch weiter genutzt werden. Die zuständige Firma verrät nun, wie. Eva Wanner Jetzt kommentieren 27.05.2022, 14.00 Uhr

Blick auf das 23'000 Quadratmeter grosse Firmengelände der Ferrum AG in Rupperswil. Sandra Ardizzone

Thomas Riedener hat gerade ganz schön viel zu tun. Er ist der Geschäftsführer der RS Properties AG, die vor fünf Jahren gegründet wurde und sich um die Betriebsliegenschaften der Ferrum AG kümmert. Und in diesem Bereich passiert gerade einiges.

Rückblende in das Jahr 1917. Damals wurde die Ferrum AG in Rupperswil gegründet, als «kleine Werkstatt mit Eisengiesserei für die Produktion von einfachen Füll-, Dosenverschliess- und Entsteinmaschinen für die Konservenindustrie», wie es auf der Website heisst. Die Firma ist stetig gewachsen, hat sich mit Verschliesslösungen in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie im grossen Weltmarkt etabliert, hat Äste in China, den USA, Brasilien, Deutschland, Polen und Indien.

Der grösste Teil der aktuellen Tätigkeiten werden von Rupperswil nach Schafisheim verlegt. Einzelne weitere werden nach Polen transferiert, wo Ferrum seit fünf Jahren eine Produktionsstätte betreibt. «Als globale Gruppe möchte die Ferrum ihre Tätigkeiten auf mehrere Länder verteilen», begründet Riedener.

Gebäude haben Lebensdauer bald erreicht

Die einstige Werkstatt in Rupperswil ist aber auch im Kleinen gewachsen. In Richtung Schafisheim, wo inzwischen der Hauptsitz der Firma ist. Und wo ab Anfang 2025 die gesamte Tätigkeit in der Schweiz sein soll, wenn der Bewilligungsprozess weiterhin nach Plan verläuft. Die erste Hürde, die öffentliche Auflage des Baugesuchs, ist genommen.

«Es ist effizienter, Produktion und Montage auf einen Standort zu konzentrieren», begründet Riedener den Umzug. Dazu komme, dass die Büros, Hallen und Werkstätten auf den 23’000 Quadratmetern in Rupperswil in die Jahre gekommen sind. Die Produktionshallen würden in etwa zehn Jahren ihre Lebensdauer erreichen. Neu zu bauen nach neuen Standards und den modernen Abläufen entsprechend sei für die Ferrum sinnvoller als zu sanieren.

«Sterile, stiere Projekte helfen niemandem»

Das hat auch Einfluss auf die künftige Nutzung der Räume in Rupperswil. Sprich: Es soll weiterhin genutzt werden, so lange es geht. Wie, das wird auch mit dem Gemeinderat abgesprochen, um allfälligen Plänen der Kommune nicht in die Quere zu kommen. Möglich sei auch, dass sich zu einem späteren Zeitpunkt die Bevölkerung einbringen kann; das sei aber noch Zukunftsmusik.

Thomas Riedener Geschäftsleiter der RS Properties AG. Chris Iseli

Sicher ist die Ausgangslage: Die Ferrum AG in Rupperswil steht in der Wohn- und Gewerbezone. Beides soll etappenweise realisiert werden. Im der Schiene abgewandten Bereich soll reines Wohnen entstehen, entlang der Schiene sowie als Zwischennutzung in den bestehenden Hallen soll primär Gewerbe entstehen. Haben diese Räume ihre Lebensdauer endgültig erreicht, würden sie wohl abgerissen. So oder so will die Ferrum AG beziehungsweise die RS Properties AG Gelände und Gebäude nicht verkaufen.

Die Gemeinde bedauert den Wegzug des grössten Arbeitgebers in Rupperswil. Bei einer ersten und sicher nicht der letzten Besprechung seien die Signale für die künftige Nutzung aber positiv gewesen. «Sterile, stiere Projekte helfen niemandem», sagt Riedener. Es soll ein Projekt werden, dass für alle einen Mehrwert schafft.

