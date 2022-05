Kantonalverband Samariter Aargau feiert Jubiläum

Jubiläum Seit 100 Jahren haben die Samaritervereine ein Dach 19 Samaritervereine traten dem kantonalen Verband bei dessen Gründung bei. Heute Samstag findet die Jubiläums-Delegiertenversammlung statt – mit Mitgliedern aus 67 Vereinen. Eva Wanner Jetzt kommentieren 07.05.2022, 05.00 Uhr

Am 7. Mai findet die 100. Versammlung des aargauischen kantonalen Samariterverbands statt. Screenshot Festschrift

An der Basis die lokalen Samaritervereine, an der organisatorischen Spitze der Schweizerische Samariterbund (SSB). Nur in der Mitte fehlte etwas. 1922 wurde dieses Loch mit der Gründung des Zweckverbands der Aargauischen Samaritervereine gestopft. 55 Delegierte aus 19 Vereinen nahmen damals an der Gründungsversammlung teil, heisst es in der Festschrift des Kantonalverbands zur 100. Delegiertenversammlung von heute Samstag in Aarau.

Ziel des Verbands war, die Kräfte der immer mehr werdenden Vereine im Kanton zu bündeln. Die Zahl stieg innerhalb von zehn Jahren per Stichtag 1932 auf 48 Vereine, mehr als doppelt so viele waren es noch einmal zehn Jahre später. Den Pik erreichte der Kanton 1997, damals waren 4200 Aktivmitglieder in 116 Vereinen engagiert. Heute sieht die Situation wieder anders aus, wie dem Jahresbericht von Kantonalpräsident Herbert Konrad zu entnehmen ist. 67 Vereine mit 1550 Aktivmitgliedern sind es aktuell, Tendenz sinkend. Im Bericht appelliert Konrad: «Samaritervereine, seid initiativ, innovativ, ergreift die Chance, macht Mitgliederwerbung.»

Praktische Desinfektion und Tuberkulose-Tour

Aber zurück in die Vergangenheit. Der Kantonalverband hatte sich auf die Fahne geschrieben: «Dieser Verband wurde gegründet zum Zwecke gemeinsamer Arbeit auf dem Gebiet der Volkswohlfahrt und der Volkshygiene. Hebung des Volkswohles und Aufklärung zur Erziehung einer wahren Volksgesundheit sind die ersten Ziele.»

1927 luden die Samariter des Kantons Aargau zur «Tuberkulose-Ausstellung». Screenshot Festschrift / Aargauer Zeitung

Passiert ist das beispielsweise in sogenannten Hilfslehrertagungen. Als Hilfslehrerinnen und Hilfslehrer wurde bezeichnet, wer selbst die Vereinsmitglieder oder externe Kursteilnehmende unterrichtete. Nun denn, die Ausbildung der Ausbildenden 1923 hatte als Erstes die «Desinfektion, theoretisch und praktisch» auf dem Programm. «Hauptsächlich der 2. Teil ging den Lehrern zu Herzen, dass sie schimpfend und tränenden Auges das Desinfektionslokal verliessen. Ob sie um den ungewiss erfolgten Todesschlaf der Wanzen und Flöhe trauerten – wer kann es begründen?», wird darüber ironisch festgehalten.

Auch die breite Bevölkerung suchte der Verband aufzuklären. 1927 etwa mit einer Wanderausstellung über die Tuberkulose; drei Jahre später eine über die «neuzeitliche Ernährung». Nicht näher erläutert wird, wie diese im Jahr 1930 genau aussehen sollte.

Blutspenden und Nothilfe

Heute definiert der SSB die Aufgabe der Kantonalverbände so: unterstützen die Arbeit der Vereine durch Beratung, Ausbildung, Kommunikation, Koordination und Absprachen mit kantonalen Stellen.

Die Vereine wiederum leisten Sanitätsdienste bei Veranstaltungen, stehen also für die Erste Hilfe zur Verfügung, und organisieren Blutspendeaktionen. Auch Kurse für die Bevölkerung stehen im Pflichtenheft. Themen sind aber nicht mehr Tuberkulose und Ernährung, sondern etwa der Nothilfekurs, den absolvieren muss, wer die Autoprüfung absolvieren möchte.

