BMW prallt in Kandelaber und flüchtet

Safenwil Unfallflucht nach Kollision mit Kandelaber: Polizei sucht dunkelblauen BMW X5 Am späten Montagabend prallte in Safenwil ein unbekannter Wagen gegen eine Strassenlampe. Die Polizei sucht die Person am Steuer, die sich unbekümmert aus dem Staub machte. 22.12.2021, 08.17 Uhr

Der Kandelaber wurde beim Aufprall beschädigt. Kapo AG

Betroffen war eine Strassenlampe an der Köllikerstrasse in Safenwil. Ein Mitarbeiter des Elektrizitätswerks meldete den Schaden am am Dienstag der Kantonspolizei. Wie sich später bei Ermittlungen herausstellte, hatten Anwohner am Montagabend etwa um 22 Uhr das Krachen einer Kollision gehört, jedoch nichts weiter gesehen. Dabei muss der fragliche Wagen in Richtung Zentrum fahrend auf die Gegenfahrbahn geraten und dann von der Strasse abgekommen sein.