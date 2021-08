Rupperswil Brand verwüstet Wohnung – Bewohner im Spital Nach einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Rupperswil musste ein Bewohner ins Spital gebracht werden. Als Brandursache steht eine Fahrlässigkeit im Vordergrund. 27.08.2021, 10.49 Uhr

Der Brand brach am frühen Freitagmorgen in einem Mehrfamilienhaus am Alten Schulweg in Rupperswil aus. Der Bewohner der betroffenen Wohnung alarmierte die Feuerwehr, nachdem er das Feuer um 6.20 Uhr bemerkt hatte.