Ruhige Lage

Wie auch in Aarau wurde das Gesuch für eine Coronademo in Wettingen abgelehnt. Während sich in Aarau trotz Verbot tausende Menschen versammelten, konnten Polizei und Behörden in Wettingen bald Entwarnung geben.

Dominic Kobelt 08.05.2021, 16.46 Uhr