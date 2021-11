Rudolfstetten: Alkoholisierter Autolenker fährt Verkehrsschild um

Rudolfstetten Alkoholisiert: 75-Jähriger fährt Verkehrsschild um In Rudolfstetten wurde am Dienstagnachmittag eine Person gemeldet, die ein Verkehrsschild umgefahren hatte. Die Aargauer Kantonspolizei machte den Gesuchten ausfindig. Ein anschliessender Alkoholtest ergab einen Wert von 0,6 Promille. Muriel Daasch 10.11.2021, 14.32 Uhr

Mithilfe eines Atem-Alkoholtests konnte festgestellt werden, dass der betroffene Autolenker alkoholisiert unterwegs war.

Symbolbild: Sandra Ardizzone

Am Dienstagnachmittag kurz nach 15.30 Uhr meldet eine Drittperson, dass in Rudolfstetten an der Bernstrasse ein Verkehrsschild umgefahren worden sei. Die aufgebotene Patrouille der Kantonspolizei Aargau ermittelte den gesuchten Autolenker.

Durch die Tatbestandsaufnahme stellte sie fest, dass der 75-jährige Mann alkoholisiert unterwegs war. Der durchgeführte Atem-Alkoholtest ergab einen Wert von rund 0,6 Promille.

Die zuständige Staatsanwaltschaft eröffnete eine Strafuntersuchung und ordnete eine Blut- und Urinprobe an. Den Führerausweis musste der Senior abgeben. Die Polizei bittet Personen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, sich mit der Mobilen Polizei in Schafisheim (Tel. 062 886 88 88) in Verbindung zu setzen.

