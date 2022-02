Rothrist Unverständnis wegen Zufahrtsgebühren auf den Born: «Die Natur gehört doch allen» Peter Lack aus Rothrist ist ursprünglich Kappeler Bürger – er lässt überprüfen, ob die Zufahrtsgebühr auf den Born rechtens ist. Janine Müller, Zofinger Tagblatt Jetzt kommentieren 06.02.2022, 13.14 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Peter Lack aus Rothrist will die neuen Zufahrtsbestimmungen auf dem Born bei Kappel rechtlich untersuchen lassen. Janine Müller / Zofinger Tagblatt

Peter Lack – in Kappel besser bekannt als Tannebäumli-Lack – ist verärgert. Nach dem Artikel im ZT mit dem Titel «Die Fahrt auf den Born kostet jetzt» meldete sich der in Rothrist wohnhafte Rentner bei der Journalistin. Als langjähriger Einwohner der Gemeinde Kappel, wo er auch das Bürgerrecht hat, kann er den Entscheid der Gemeindeversammlung in keinster Weise nachvollziehen.

Darum geht es: Die Kappeler Gemeindeversammlung genehmigte das Begehren eines Bürgers, die Zufahrt zur Bornkappelle und auch zum dortigen Parkplatz kostenpflichtig zu machen. Darum gilt seit dem 1. Januar 2022 ein Parkverbot entlang der Bornstrasse, ein Fahrverbot ab Abzweiger zum Waldhaus sowie ein kennzeichengebundener Gebührentarif für Einheimische und Auswärtige. Die entsprechenden Tafeln wurden diese Woche montiert. Einheimische bezahlen pro Jahr 20 Franken; Auswärtige können eine Jahreskarte (100 Franken), eine Monatskarte (50 Franken) oder eine Tageskarte (20 Franken) lösen. Die Karten können auf der Gemeindeverwaltung gekauft werden.

Strassengebühr ist ein Rückschritt ins 18. Jahrhundert

«Was für ein egoistischer Röhrenblick», findet Peter Lack zum Beschluss der Kappeler Stimmberechtigten. «Die Natur gehört doch allen. Jeder Mensch hat das Recht darauf, sich frei in der Natur zu bewegen – selbstverständlich mit Anstand, Toleranz und mit Rücksicht auf die Natur.» Diese Strassengebühr sei für ihn ein Rückschritt ins 18. Jahrhundert, als noch Strassenzölle und Weggebühren verlangt wurden. Und: «Gegen Littering hilft das ganz sicher auch nicht.» Sowieso: Mit der aktuellen Regelung würden die Bornbesucher in Klassen eingeteilt – in Einheimische und Auswärtige. «Ausgerechnet von den Kappelern, von denen viele ihre Brötchen in anderen Gemeinden verdienen», so Lack und ergänzt scherzhaft: «Mich kostet das Bier in der Beiz in Kappel wohl auch bald noch fünf Franken mehr.»

Auf den Born fahren dürfen nur noch jene, die eine Bewilligung haben. Die allerdings kostet. Für Auswärtige 100 Franken pro Jahr. Janine Müller / Zofinger Tagblatt

Paradox dünke ihn, so Lack, dass die Kappeler in den letzten Jahren die Grillstellen erweitert und die Attraktivität auf dem Born Allmend erhöht haben. Zudem sei die Kapelle beliebt für Hochzeiten. «Und jetzt wird man zur Kasse gebeten, wenn man das Angebot nutzen will», empört sich Lack, der 40 Jahre lang mit seiner Familie auf dem Hochrüti in Kappel für die Pflege und den Verkauf der Weihnachtsbäume zuständig war – sein Lebenswerk – und 30 Jahre lang bei der Gemeinde Rothrist im Werkhof tätig war.

Parkgebühren statt Zufahrsgebühren wären seine Lösung

«Während ich als Auswärtiger in Rothrist immer willkommen war, wurde ich später, als ich nach Rothrist gezügelt bin, von Kappelern angeschnauzt, warum jemand mit Aargauer Nummer hier hochfährt», schildert Lack seine Erlebnisse. Ausgerechnet er, der Kappeler, der im Solothurner Dorf aufgewachsen ist, 61 Jahre dort lebte und in Kommissionen sowie in der Bürgergemeinde mitgearbeitet hatte, musste sich Fragen wie: «Hat es im Aargau keine Wanderwege?» Oder Feststellungen wie «Aha, die Ausländer sind auch auf dem Born» anhören. Dafür gebe es nur ein Wort, sagt Lack. «Das ist Rassismus.»

Er sei noch rüstig und könne auch ohne Auto auf den Born. «Aber was ist mit jenen, die krank sind oder mit älteren Mitmenschen, die vielleicht gehbehindert sind?», fragt er. «Diese werden nun zur Kasse gebeten, wenn sie in die Natur wollen. Das ist nicht richtig.» Zumal es etliche Rothrister oder Aarburger gebe, die in freiwilliger Mission zum Beispiel das 1000er-Stägli und die Wanderwege von Abfall befreien. Lack lässt nun das neue Regime der Gemeinde Kappel rechtlich überprüfen. Sein Vorschlag, die Situation zu lösen, wären Parkgebühren statt Zufahrtsgebühren. «Dann würden alle gleich behandelt», findet er.

Das ZT hat auch den Initianten dieser Weggebühr kontaktiert. Wie beurteilen Sie die Umsetzung Ihrer Forderung? Welche Reaktionen hatten Sie, seit die neuen Vorgaben in Kraft sind? Werden Auswärtige tatsächlich ungleich behandelt? Und inwiefern helfen die neuen Vorgaben, das Littering in den Griff zu bekommen? Conrad Vögeli, der Weggebühr an der Gemeindeversammlung initiierte, verzichtete auf eine Stellungnahme.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen