Rothrist: Die Köpfe hinter Rivellas neuem Koffein-Tee Enertea

Rothrist So läuft Produktinnovation ab: Die Köpfe hinter Rivellas neuem Koffein-Tee Alex Wenger und Nicolas Hugentobler hielten als Projektleiter Produkteentwicklung und Gesamtprojektleiter bei der Entwicklung von Enertea by Rivella die Fäden in der Hand.

Nicolas Hugentobler (r.) und Alex Wenger (l.) hatten bei der Entwicklung von Enertea die Zügel in der Hand. zvg

Aufgesprühte, grüne Pumaköpfe auf dem Boden zwischen Besucherparkplatz und Hauptgebäude, eine riesige Dschungeloase mit Pflanzen, Bistrotischen, einer Holzbrücke und einem Wasserfall im Hauptgebäude, überall ENERTEA-Banner – es ist unschwer zu erkennen, dass Rivella vor kurzem neue Produkte lanciert hat.

Koffeinhaltige Cold Brew Tees aus Blättern von Pflanzen – die vor zwei Wochen in der Schweiz teilweise wohl noch nicht wirklich bekannt waren – 100 Prozent natürlich, Bio, vegan und wenig Zucker – all das lässt sich von den Flaschen ablesen, die auch von dem grünen Pumakopf geziert werden. Zwei der Hauptpersonen hinter den Getränken sind der Produktentwickler Alex Wenger und der Projektleiter Nicolas Hugentobler.

Alex Wenger und Nicolas Hugentobler, von wo kommen die Inputs für neue Getränke – eher aus dem unternehmerischen Bereich oder eher aus der Produkteentwicklung?

Nicolas Hugentobler: Wir prüfen natürlich regelmässig, was die Konsumenten für Bedürfnisse haben. Was gibt es noch nicht auf dem Markt, das sich Konsumenten wünschen? Hier haben wir vor einiger Zeit den Bedarf an Getränken, die eher gesund sind und nach dem «Foodkoma» am Nachmittag längerfristig Energie liefern – nicht nur einen kurzen Peak wie bei Kaffee oder Energydrinks – erkannt. Basierend auf diesen Erkenntnissen schauten wir, mit welchen Ingredienzen wir arbeiten können.

Und da kommt die Produktentwicklung ins Spiel?

Alex Wenger: Genau. Wenn das Kundenbedürfnis formuliert ist, schauen wir, wie es befriedigt werden kann. Dazu haben wir unser bestehendes Portfolio an Rohstoffen, wir betrachten aber auch die Trends in der Branche oder sehen uns Rohstoffe an, die neu verfügbar sind. So stiessen wir vor zweieinhalb Jahren auf Mate, das damals in der Schweiz im Aufkommen und in Deutschland bereits etwas weiter verbreitetet war.

Neben Mate gibt es noch zwei weitere Geschmäcker, wie sind sie auf diese gestossen?

Wenger: Wir haben uns natürlich intensiv mit der Thematik befasst und sind so auf Guayusa und Cascara gestossen. Guayusa beispielsweise ist in Europa praktisch unbekannt und wurde von der EU erst vor sechs oder sieben Jahre als Novelfood zugelassen. Die beiden Pflanzen haben wir dann als Ergänzung zu Mate vorgeschlagen.

Wie muss man sich die Entwicklung eines Getränks ganz grundsätzlich vorstellen?

Wenger: Bei uns in der Produktentwicklung ist sehr vieles «Trial-and-Error» – wir leeren sehr viel unserer Arbeit wieder weg. Natürlich probieren wir selbst oft. Wenn der erste Eindruck gut ist, degustiert das Entwicklungsteam – wir sind total drei Personen – dann das Brandmanagement und so weiter. Auch von der Menge her wird es immer grösser: Wir beginnen mit einem oder zwei Liter und dann wird laufend raufskaliert, bis schlussendlich die Verkaufsmenge erreicht ist.

Wann wissen Sie, dass ein Getränk fertig entwickelt ist?

Wenger: Für mich ist ein Getränk eigentlich nie fertig entwickelt. Es gibt immer Sachen, die anders gemacht werden könnten und ebenso richtig wären. Irgendwann kommt aber der Punkt, an dem der Aufwand, um eine Verbesserung zu erzielen, nicht mehr gerechtfertigt ist. Gleichzeitig erhalten wir durch die internen und externen Degustationen ständig Feedback, das wir umsetzen können, bis es nicht mehr besser geht. Irgendwann ist auch der Punkt erreicht, an dem das Getränk fertig sein muss.

Hugentobler: Wir haben natürlich auch interne Hürden, die bezwungen werden müssen, bevor wir ein Getränk überhaupt erst lancieren. Bei der Zielgruppe, die wir uns vornehmen, müssen wir gewisse Richtwerte erreichen, bevor wir auf den Markt können. Und diese haben wir in den Marktforschungen bei weitem übertroffen.

Wie lange dauert so ein Entwicklungsprozess?

Wenger: Wir haben einmal ausgerechnet, dass es bei Enertea ab dem Projektbriefing bis zur ersten Flasche, die wir ab dem Band nehmen konnten, rund 903 Tage dauerte. Das beinhaltet auch die Entwicklung der neuen Produktionsmethode und die Herstellung der dazu nötigen Anlage.

Bei 903 Tagen lag der Projektstart noch vor Corona, hatte die Pandemie wesentlichen Einfluss auf das Projekt?

Wenger: Wir konnten den noch vor der Pandemie abgesteckten Zeitplan einhalten. Erwähnenswert ist vielleicht, dass wir die internen Degustationen nicht wie gewohnt auf dem Gelände abhalten konnten, sondern Pakete mit den Mustern zu unseren Arbeitskollegen nach Hause schickten und die Degustation mit Microsoft Teams abhielten.

Für die Herstellung der Enertea wurde extra ein Brühverfahren ausgetüftelt. Weshalb?

Wenger: Wir wollten in diesem Fall unbedingt die Kompetenz zur kompletten Fertigung hier in Rothrist haben. Wir wollten explizit nicht einfach irgendwelche Pülverchen zusammenmischen. Die Getränke sollten zu 100 Prozent natürlich sein, weshalb wir beispielsweise auch kein Koffeinpulver nachschütten. Neben dem, dass wir ein eigenes Cold-Brew-Verfahren entwickelten, bauten wir die Anlage dazu auch selbst und haben sie nicht eingekauft. Die gäbe es so wie wir sie haben auch gar nicht zu kaufen.

Das tönt alles nach grösseren Investitionen. Die Enertea sind also nicht nur saisonale Getränke, die wieder verschwinden?

Hugentobler: Definitiv nicht, nein. Es ist auch das erste Mal, dass wir ein Getränk unter dem Love Brand «Rivella» herausgebracht haben, dass keine Milchbestandteile oder Kohlensäure, dafür aber Koffein, enthält. Das Ganze ist so auch eine strategische Innovation. Entsprechend waren auch die Inhaberschaft und der Verwaltungsrat immer wieder involviert.

Kein Milchserum aber dafür Mate, dass in Deutschland länger als in der Schweiz etabliert ist, und Alpenkräuter – sollen die Enertea die Expansion im Ausland unterstützen?

Hugentobler: Das Besondere an Rivella ist tatsächlich, dass sich der Geschmack nicht wirklich beschreiben lässt. Wir Schweizer kennen und lieben ihn einfach, weil wir mit Rivella aufwachsen. Jemandem aus Deutschland könnte der Geschmack aber wohl kaum erklärt werden. Anders sieht es bei den Enertea aus: Unter Mate und Alpenkräuter kann man sich einfacher etwas vorstellen. Auch die Swissness, mit dem Produktionsstandort Rothrist, würde im Ausland helfen. Allerdings liegt unser Fokus jetzt auf dem Schweizer Markt, wo wir die Marke aufbauen und etablieren wollen. Eine Expansion ist aber zukünftig dennoch denkbar.

Wie wichtig war die Rolle von Zucker – und der aktuelle politische Diskurs darum – bei der Entwicklung des Getränks?

Wenger: Zucker ist bei uns natürlich omnipräsent, nicht nur wegen der aktuellen politischen Bestrebungen. Wir haben deshalb die Enertea mit wenig Zucker hergestellt. Bei den Degustationen hat sich herausgestellt, dass die Konsumenten die aktuelle Version mit 3,8 Gramm Zucker pro 100 Milliliter vorziehen. Um bei 100 Prozent natürlichen Zutaten zu bleiben, verzichten wir auf eine Substitution von Zucker durch künstliche Süssungsmittel – wie dies etwa bei Rivella blau geschieht – und reduzieren gleich das komplette Süssungslevel, wie etwa bei Rivella Refresh. Darin sehen wir eigentlich auch das grösste Potenzial, um die Zuckerthematik anzugehen. Unser Motto ist: So wenig wie möglich, aber so viel wie nötig.

Hugentobler: Bei der Konsumentenstudie kam heraus, dass eine lang anhaltende, gesündere Alternative zu den Zuckerbomben Energydrinks gefragt ist. Die Konsumenten wollen heute kalorienarme Getränke, deshalb haben wir uns das bei der gesamten Entwicklung immer vor Augen gehalten.

