Rothrist Auffahrkollision vor einem Kreisel – Unfallverursacher machte sich aus dem Staub Vor einem Kreisverkehr in Rothrist kam es zu einer Auffahrkollision. Der Verursacher machte sich aus dem Staub und wird gesucht. 28.01.2021, 11.02 Uhr

Die Polizei sucht den Unfallverursacher. (Symbolbild) Keystone

(phh) Die Lenkerin eines Toyota Prius fuhr am Mittwochnachmittag gegen 14.50 Uhr auf der Neuen Aarburgerstrasse in Rothrist. Vor dem Kreisverkehr beim Möbelgeschäft Hubacher musste sie bis zum Stillstand abbremsen. Ein nachfolgender Wagen prallte daraufhin ins Heck des Toyota und beschädigte diesen. Ohne jedoch anzuhalten fuhr der Unfallverursacher anschliessend in Richtung Aarburg davon.