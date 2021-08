Rothrist 20-Jähriger verunfallt auf verbotener Lernfahrt: 25'000 Franken Sachschaden Ein 20-Jähriger hat in Rothrist die Kontrolle über seinen Wagen verloren und prallte gegen zwei parkierte Autos. Verletzt wurde niemand. Der junge Mann befand sich auf einer Lernfahrt – allerdings ohne Begleitperson. 27.08.2021, 09.45 Uhr

Kapo Aargau

Der junge Mann, ein 20-jähriger Afghane, war am Donnerstag kurz nach 13.30 Uhr in Rothrist unterwegs. Als er auf einen Parkplatz fahren wollte, verwechselte er das Brems- und Gaspedal und prallte in ein parkiertes Auto. Dies schreibt die Kantonspolizei Aargau in einer Mitteilung.